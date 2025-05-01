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ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов Херсонской области

ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости, 01.05.2025

ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов Херсонской области

Украинские войска усилили обстрелы населенных пунктов Херсонской области, расположенных вдоль левого берега Днепра, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T12:32:00+03:00

2025-05-01T12:32:00+03:00

2025-05-01T12:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (город)

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Украинские войска усилили обстрелы населенных пунктов Херсонской области, расположенных вдоль левого берега Днепра, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Со вчерашнего дня противник усилил обстрелы населенных пунктов Херсонской области, находящихся вблизи береговой линии Днепра", - сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, накануне ВСУ сбрасывали боеприпасы с дронов на дома руководителей муниципальных подразделений, а утром продолжили "варварским способом" обстрелы рынка в Алешках.

https://ria.ru/20250501/ukraina-2014548995.html

херсонская область

днепр (город)

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Варвара Скокшина

херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины