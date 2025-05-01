https://ria.ru/20250501/obstrel-2014571725.html

Один из пострадавших при обстреле рынка в Алешках умер по дороге в больницу

Один из пострадавших при обстреле рынка в Алешках умер по дороге в больницу - РИА Новости, 01.05.2025

Один из пострадавших при обстреле рынка в Алешках умер по дороге в больницу

После обстрела рынка в Алешках Херсонской области госпитализировали 11 человек, еще один скончался по дороге в больницу, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T14:58:00+03:00

2025-05-01T14:58:00+03:00

2025-05-01T16:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

скадовск

херсонская область

украина

вооруженные силы украины

владимир сальдо

россия

днепр (город)

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ГЕНИЧЕСК, 1 мая — РИА Новости. После обстрела рынка в Алешках Херсонской области госпитализировали 11 человек, еще один скончался по дороге в больницу, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства области Сергей Черевко."На 14:00 в Алешковскую ЦРБ обратились за помощью или были доставлены 11 пострадавших, один человек скончался по дороге в больницу. Четверо в тяжелой степени тяжести доставляются в Скадовскую ЦРБ, шесть человек — в средней степени тяжести. Общее число раненых и погибших — 12 человек", — рассказал собеседник агентства. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.Ранее глава региона Владимир Сальдо заявил, что украинские войска атаковали рынок в городе Алешки Херсонской области. При этом после первой волны ударов, когда уже были погибшие и раненые, ВСУ направили FPV-дроны для добивания выживших. По информации губернатора, погибли как минимум семь человек, более 20 получили ранения.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

https://ria.ru/20250501/vsu-2014567858.html

скадовск

херсонская область

украина

россия

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удары дронами по выжившим людям после атаки ВСУ по рынку в Алешках ВСУ после первой волны ударов по рынку в херсонских Алешках, где погибли люди, направил FPV-дроны для добивания выживших, сообщил губернатор Сальдо 2025-05-01T14:58 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

скадовск, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, владимир сальдо, россия, днепр (город)