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В Шереметьево участников СВО обманывали при поездках на такси - РИА Новости, 01.05.2025
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12:08 01.05.2025 (обновлено: 12:50 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/obman-2014558994.html
В Шереметьево участников СВО обманывали при поездках на такси
В Шереметьево участников СВО обманывали при поездках на такси - РИА Новости, 01.05.2025
В Шереметьево участников СВО обманывали при поездках на такси
Банда, действовавшая в московском аэропорту Шереметьево, похищала деньги у участников специальной военной операции, в основном выставляя многократно завышенные... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T12:08:00+03:00
2025-05-01T12:50:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Банда, действовавшая в московском аэропорту Шереметьево, похищала деньги у участников специальной военной операции, в основном выставляя многократно завышенные счета на такси, а наводку давали полицейские, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Накануне стало известно, что по этому делу суд арестовал 16 человек, в том числе главаря банды Алексея Кабочкина. Их обвиняют в создании преступного сообщества, кражах, мошенничестве и вымогательстве. Преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв, отмечается в материалах. Большинство эпизодов дела касается завышенных цен на такси. Злоумышленники подыскивали в аэропорту участников СВО и предлагали им поездку за изначально адекватные деньги. Но в результате сумма менялась: две тысячи рублей превращались в 40 или даже 90 тысяч, тысяча — в 70, а 8,2 тысячи — в 122 тысячи рублей. Деньги участники группировки принимали как переводами, так и через банковский терминал. Тем, кто пытался отказаться, угрожали физическим насилием.Одному бойцу они предложили выпить, а когда тот потерял бдительность, украли с его карты 615 тысяч рублей. Еще один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч.Для одного военного разыграли спектакль: к нему подошла девушка, заявившая, что опоздала на рейс, а на новый билет у нее нет денег. Мужчина перевел "актрисе" 17 тысяч.В банду входили также не установленные пока сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД в аэропорту. Следствие сейчас изучает 18 эпизодов преступлений, говорится в материалах.
https://ria.ru/20250409/tatarstan-2010170732.html
https://ria.ru/20250428/mery-2013767336.html
https://ria.ru/20250224/krazha-2001207931.html
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шереметьево (аэропорт), происшествия
Шереметьево (аэропорт), Происшествия
В Шереметьево участников СВО обманывали при поездках на такси

В Шереметьево участников СВО обманывали на сотни тысяч при поездках на такси

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Банда, действовавшая в московском аэропорту Шереметьево, похищала деньги у участников специальной военной операции, в основном выставляя многократно завышенные счета на такси, а наводку давали полицейские, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Накануне стало известно, что по этому делу суд арестовал 16 человек, в том числе главаря банды Алексея Кабочкина. Их обвиняют в создании преступного сообщества, кражах, мошенничестве и вымогательстве.
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Преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв, отмечается в материалах. Большинство эпизодов дела касается завышенных цен на такси. Злоумышленники подыскивали в аэропорту участников СВО и предлагали им поездку за изначально адекватные деньги. Но в результате сумма менялась: две тысячи рублей превращались в 40 или даже 90 тысяч, тысяча — в 70, а 8,2 тысячи — в 122 тысячи рублей. Деньги участники группировки принимали как переводами, так и через банковский терминал. Тем, кто пытался отказаться, угрожали физическим насилием.
Одному бойцу они предложили выпить, а когда тот потерял бдительность, украли с его карты 615 тысяч рублей. Еще один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч.
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Для одного военного разыграли спектакль: к нему подошла девушка, заявившая, что опоздала на рейс, а на новый билет у нее нет денег. Мужчина перевел "актрисе" 17 тысяч.
В банду входили также не установленные пока сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД в аэропорту.
Следствие сейчас изучает 18 эпизодов преступлений, говорится в материалах.
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