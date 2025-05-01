Рейтинг@Mail.ru
В Великом Новгороде при пожаре в многоэтажке погиб человек - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 01.05.2025 (обновлено: 20:41 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/novgorod-2014612557.html
В Великом Новгороде при пожаре в многоэтажке погиб человек
В Великом Новгороде при пожаре в многоэтажке погиб человек - РИА Новости, 01.05.2025
В Великом Новгороде при пожаре в многоэтажке погиб человек
Один человек погиб, двое пострадали, восемь жителей эвакуированы во время пожара в многоэтажном доме Великого Новгорода, сообщает Управление МЧС Новгородской... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T20:33:00+03:00
2025-05-01T20:41:00+03:00
происшествия
жилье
великий новгород
новгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/01/2014613399_0:0:745:420_1920x0_80_0_0_2c896ba9f89c405aca7d723c46bdc790.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали, восемь жителей эвакуированы во время пожара в многоэтажном доме Великого Новгорода, сообщает Управление МЧС Новгородской области. В МЧС уточнили, что в четверг в 17.14 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Большой Московской, 49 корпус, 3. На момент прибытия подразделений шел дым из окон третьего и четвертого этажей, добавили в управлении. "На пожаре пострадали два человека, переданы медикам. Личным составом спасены восемь человек, в том числе трое детей. В 17.53 обнаружен погибший", - говорится в сообщении в Telegram-канале Управления МЧС. В МЧС отметили, что в 18.01 пожар ликвидировали. В результате, уничтожена внутренняя отделка и имущество комнаты на третьем этаже, подытожили в управлении.
https://ria.ru/20250426/pozhar-2013633654.html
великий новгород
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/01/2014613399_0:0:745:558_1920x0_80_0_0_cd95930a9f2ebf31ce74b3f48c98b000.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, великий новгород, новгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Великий Новгород, Новгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Великом Новгороде при пожаре в многоэтажке погиб человек

Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в жилом доме в Великом Новгороде

© Фото : ГУ МЧС России по Новгородской областиСотрудник МЧС во время ликвидации пожара в многоэтажном доме в Великом Новгороде
Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара в многоэтажном доме в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Новгородской области
Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара в многоэтажном доме в Великом Новгороде
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали, восемь жителей эвакуированы во время пожара в многоэтажном доме Великого Новгорода, сообщает Управление МЧС Новгородской области.
В МЧС уточнили, что в четверг в 17.14 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Большой Московской, 49 корпус, 3. На момент прибытия подразделений шел дым из окон третьего и четвертого этажей, добавили в управлении.
«
"На пожаре пострадали два человека, переданы медикам. Личным составом спасены восемь человек, в том числе трое детей. В 17.53 обнаружен погибший", - говорится в сообщении в Telegram-канале Управления МЧС.
В МЧС отметили, что в 18.01 пожар ликвидировали. В результате, уничтожена внутренняя отделка и имущество комнаты на третьем этаже, подытожили в управлении.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
На 16-м этаже самарской многоэтажки произошел пожар
26 апреля, 22:58
 
ПроисшествияЖильеВеликий НовгородНовгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала