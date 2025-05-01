https://ria.ru/20250501/novgorod-2014612557.html

В Великом Новгороде при пожаре в многоэтажке погиб человек

В Великом Новгороде при пожаре в многоэтажке погиб человек - РИА Новости, 01.05.2025

В Великом Новгороде при пожаре в многоэтажке погиб человек

Один человек погиб, двое пострадали, восемь жителей эвакуированы во время пожара в многоэтажном доме Великого Новгорода, сообщает Управление МЧС Новгородской... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T20:33:00+03:00

2025-05-01T20:33:00+03:00

2025-05-01T20:41:00+03:00

происшествия

жилье

великий новгород

новгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали, восемь жителей эвакуированы во время пожара в многоэтажном доме Великого Новгорода, сообщает Управление МЧС Новгородской области. В МЧС уточнили, что в четверг в 17.14 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Большой Московской, 49 корпус, 3. На момент прибытия подразделений шел дым из окон третьего и четвертого этажей, добавили в управлении. "На пожаре пострадали два человека, переданы медикам. Личным составом спасены восемь человек, в том числе трое детей. В 17.53 обнаружен погибший", - говорится в сообщении в Telegram-канале Управления МЧС. В МЧС отметили, что в 18.01 пожар ликвидировали. В результате, уничтожена внутренняя отделка и имущество комнаты на третьем этаже, подытожили в управлении.

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Наталья Макарова

происшествия, жилье, великий новгород, новгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)