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В Великом Новгороде при пожаре в многоэтажке погиб человек
В Великом Новгороде при пожаре в многоэтажке погиб человек - РИА Новости, 01.05.2025
В Великом Новгороде при пожаре в многоэтажке погиб человек
Один человек погиб, двое пострадали, восемь жителей эвакуированы во время пожара в многоэтажном доме Великого Новгорода, сообщает Управление МЧС Новгородской... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T20:33:00+03:00
2025-05-01T20:33:00+03:00
2025-05-01T20:41:00+03:00
происшествия
жилье
великий новгород
новгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали, восемь жителей эвакуированы во время пожара в многоэтажном доме Великого Новгорода, сообщает Управление МЧС Новгородской области. В МЧС уточнили, что в четверг в 17.14 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Большой Московской, 49 корпус, 3. На момент прибытия подразделений шел дым из окон третьего и четвертого этажей, добавили в управлении. "На пожаре пострадали два человека, переданы медикам. Личным составом спасены восемь человек, в том числе трое детей. В 17.53 обнаружен погибший", - говорится в сообщении в Telegram-канале Управления МЧС. В МЧС отметили, что в 18.01 пожар ликвидировали. В результате, уничтожена внутренняя отделка и имущество комнаты на третьем этаже, подытожили в управлении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, великий новгород, новгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Великий Новгород, Новгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Великом Новгороде при пожаре в многоэтажке погиб человек
Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в жилом доме в Великом Новгороде