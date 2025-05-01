https://ria.ru/20250501/novgorod-2014566339.html
В Великом Новгороде подросток выпал из окна торгового центра
В Великом Новгороде подросток выпал из окна торгового центра - РИА Новости, 01.05.2025
В Великом Новгороде подросток выпал из окна торгового центра
Подросток выпал из окна второго этажа торгового центра в Великом Новгороде при съемке видео, сейчас находится в больнице, проводится проверка, сообщает... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T13:45:00+03:00
2025-05-01T13:45:00+03:00
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Подросток выпал из окна второго этажа торгового центра в Великом Новгороде при съемке видео, сейчас находится в больнице, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Предварительно установлено, что в среду группа несовершеннолетних пришла в торговый центр для съемки видео. Двенадцатилетний подросток открыл окно, расположенное между этажами, и вылез на оконный карниз. Впоследствии он упал со второго этажа здания, получив различные травмы. "В Великом Новгороде проводится доследственная проверка по факту падения подростка из окна торгового центра... В настоящее время ребёнок находится в медицинском учреждении, где ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, надзорное ведомство тоже проводит проверку. Прокуратура оценит деятельность торгового центра в части принятия необходимых мер для безопасного нахождения в нем людей, в том числе детей, а также учреждений системы профилактики по соблюдению законодательства при организации работы с подростком и его семьей.
https://ria.ru/20250430/shkolnik-2014313432.html
https://ria.ru/20250208/murom-1998187451.html
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происшествия, великий новгород, россия
Происшествия, Великий Новгород, Россия
В Великом Новгороде подросток выпал из окна торгового центра
СК: в Великом Новгороде подросток выпал из окна ТЦ при съемке видео
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Подросток выпал из окна второго этажа торгового центра в Великом Новгороде при съемке видео, сейчас находится в больнице, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Предварительно установлено, что в среду группа несовершеннолетних пришла в торговый центр для съемки видео. Двенадцатилетний подросток открыл окно, расположенное между этажами, и вылез на оконный карниз. Впоследствии он упал со второго этажа здания, получив различные травмы.
«
"В Великом Новгороде проводится доследственная проверка по факту падения подростка из окна торгового центра... В настоящее время ребёнок находится в медицинском учреждении, где ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, надзорное ведомство тоже проводит проверку. Прокуратура оценит деятельность торгового центра в части принятия необходимых мер для безопасного нахождения в нем людей, в том числе детей, а также учреждений системы профилактики по соблюдению законодательства при организации работы с подростком и его семьей.