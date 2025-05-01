https://ria.ru/20250501/neft-2014558189.html

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель - РИА Новости, 01.05.2025

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель

Мировые цены на нефть снижаются в четверг более чем на 1,5%, стоимость барреля марки Brent впервые с начала апреля опустилась ниже 60 доллара, следует из данных РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T11:54:00+03:00

2025-05-01T11:54:00+03:00

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экономика

цены на нефть

brent

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в четверг более чем на 1,5%, стоимость барреля марки Brent впервые с начала апреля опустилась ниже 60 доллара, следует из данных торгов.По состоянию на 11.58 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 1,72%, до 60,01 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 9 апреля опускался ниже 60 долларов. Июньские фьючерсы на WTI дешевели на 1,91% - до 57,1 доллара за баррель.

https://ria.ru/20250430/sanktsii-2014446435.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, цены на нефть, brent