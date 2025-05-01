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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель - РИА Новости, 01.05.2025
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель
Мировые цены на нефть снижаются в четверг более чем на 1,5%, стоимость барреля марки Brent впервые с начала апреля опустилась ниже 60 доллара, следует из данных РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T11:54:00+03:00
2025-05-01T11:54:00+03:00
2025-05-01T12:05:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в четверг более чем на 1,5%, стоимость барреля марки Brent впервые с начала апреля опустилась ниже 60 доллара, следует из данных торгов.По состоянию на 11.58 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 1,72%, до 60,01 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 9 апреля опускался ниже 60 долларов. Июньские фьючерсы на WTI дешевели на 1,91% - до 57,1 доллара за баррель.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, brent
Экономика, Цены на нефть, Brent
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель впервые с 9 апреля