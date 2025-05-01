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В Новой Зеландии ввели режим ЧС из-за наводнения - РИА Новости, 01.05.2025
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08:49 01.05.2025 (обновлено: 10:02 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/navodnenie-2014542482.html
В Новой Зеландии ввели режим ЧС из-за наводнения
В Новой Зеландии ввели режим ЧС из-за наводнения - РИА Новости, 01.05.2025
В Новой Зеландии ввели режим ЧС из-за наводнения
Чрезвычайное положение объявлено в городе Крайстчерч и районе Селвин в Новой Зеландии после того, как проливной дождь спровоцировал масштабное наводнение,... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T08:49:00+03:00
2025-05-01T10:02:00+03:00
в мире
веллингтон (город)
крайстчерч
новая зеландия
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ДЖАКАРТА, 1 мая – РИА Новости. Чрезвычайное положение объявлено в городе Крайстчерч и районе Селвин в Новой Зеландии после того, как проливной дождь спровоцировал масштабное наводнение, сообщает газета New Zealand Herald. "В Крайстчерче и районе Селвин в Кентербери объявлено чрезвычайное положение", - пишет издание. Объявление было сделано министром по чрезвычайным ситуациям Марком Митчеллом. Кроме того, сильный ветер со скоростью около 150 километров в час обрушился на столицу страны Веллингтон, повредив крыши, повалив деревья и перекрыв дороги. "Рейсы в аэропорту Веллингтона были отменены как минимум до 6 вечера (9.00 мск - ред.). Электричество было отключено у сотен людей в столице. Огромные волны обрушились на побережье Веллингтона, выбросив мусор на дороги и сделав вождение опасным", - сообщает газета. Метеорологическая служба повысила предупреждение о ветре в Веллингтоне до редкого красного уровня с разрушительными штормами и угрозой жизни от летящих предметов и падающих деревьев. "Разрушительные ветры нанесут масштабный ущерб, включая линии электропередачи и крыши, создадут опасные условия для вождения и приведут к значительным перебоям в транспорте и электроснабжении", - пишет издание.
https://ria.ru/20241218/navodnenie-1989826324.html
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в мире, веллингтон (город), крайстчерч, новая зеландия
В мире, Веллингтон (город), Крайстчерч, Новая Зеландия
В Новой Зеландии ввели режим ЧС из-за наводнения

В Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение из-за наводнения после дождя

© Фото : Christchurch City CouncilНаводнение в городе Крайстчерч, Новая Зеландия
Наводнение в городе Крайстчерч, Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Фото : Christchurch City Council
Наводнение в городе Крайстчерч, Новая Зеландия
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ДЖАКАРТА, 1 мая – РИА Новости. Чрезвычайное положение объявлено в городе Крайстчерч и районе Селвин в Новой Зеландии после того, как проливной дождь спровоцировал масштабное наводнение, сообщает газета New Zealand Herald.
"В Крайстчерче и районе Селвин в Кентербери объявлено чрезвычайное положение", - пишет издание.
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Объявление было сделано министром по чрезвычайным ситуациям Марком Митчеллом.
Кроме того, сильный ветер со скоростью около 150 километров в час обрушился на столицу страны Веллингтон, повредив крыши, повалив деревья и перекрыв дороги.
"Рейсы в аэропорту Веллингтона были отменены как минимум до 6 вечера (9.00 мск - ред.). Электричество было отключено у сотен людей в столице. Огромные волны обрушились на побережье Веллингтона, выбросив мусор на дороги и сделав вождение опасным", - сообщает газета.
Метеорологическая служба повысила предупреждение о ветре в Веллингтоне до редкого красного уровня с разрушительными штормами и угрозой жизни от летящих предметов и падающих деревьев.
"Разрушительные ветры нанесут масштабный ущерб, включая линии электропередачи и крыши, создадут опасные условия для вождения и приведут к значительным перебоям в транспорте и электроснабжении", - пишет издание.
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