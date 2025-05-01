В Новой Зеландии ввели режим ЧС из-за наводнения
В Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение из-за наводнения после дождя
© Фото : Christchurch City CouncilНаводнение в городе Крайстчерч, Новая Зеландия
© Фото : Christchurch City Council
Наводнение в городе Крайстчерч, Новая Зеландия
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ДЖАКАРТА, 1 мая – РИА Новости. Чрезвычайное положение объявлено в городе Крайстчерч и районе Селвин в Новой Зеландии после того, как проливной дождь спровоцировал масштабное наводнение, сообщает газета New Zealand Herald.
"В Крайстчерче и районе Селвин в Кентербери объявлено чрезвычайное положение", - пишет издание.
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Объявление было сделано министром по чрезвычайным ситуациям Марком Митчеллом.
Кроме того, сильный ветер со скоростью около 150 километров в час обрушился на столицу страны Веллингтон, повредив крыши, повалив деревья и перекрыв дороги.
"Рейсы в аэропорту Веллингтона были отменены как минимум до 6 вечера (9.00 мск - ред.). Электричество было отключено у сотен людей в столице. Огромные волны обрушились на побережье Веллингтона, выбросив мусор на дороги и сделав вождение опасным", - сообщает газета.
Метеорологическая служба повысила предупреждение о ветре в Веллингтоне до редкого красного уровня с разрушительными штормами и угрозой жизни от летящих предметов и падающих деревьев.
"Разрушительные ветры нанесут масштабный ущерб, включая линии электропередачи и крыши, создадут опасные условия для вождения и приведут к значительным перебоям в транспорте и электроснабжении", - пишет издание.