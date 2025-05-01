https://ria.ru/20250501/navodnenie-2014542482.html

В Новой Зеландии ввели режим ЧС из-за наводнения

В Новой Зеландии ввели режим ЧС из-за наводнения - РИА Новости, 01.05.2025

В Новой Зеландии ввели режим ЧС из-за наводнения

Чрезвычайное положение объявлено в городе Крайстчерч и районе Селвин в Новой Зеландии после того, как проливной дождь спровоцировал масштабное наводнение,... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T08:49:00+03:00

2025-05-01T08:49:00+03:00

2025-05-01T10:02:00+03:00

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веллингтон (город)

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ДЖАКАРТА, 1 мая – РИА Новости. Чрезвычайное положение объявлено в городе Крайстчерч и районе Селвин в Новой Зеландии после того, как проливной дождь спровоцировал масштабное наводнение, сообщает газета New Zealand Herald. "В Крайстчерче и районе Селвин в Кентербери объявлено чрезвычайное положение", - пишет издание. Объявление было сделано министром по чрезвычайным ситуациям Марком Митчеллом. Кроме того, сильный ветер со скоростью около 150 километров в час обрушился на столицу страны Веллингтон, повредив крыши, повалив деревья и перекрыв дороги. "Рейсы в аэропорту Веллингтона были отменены как минимум до 6 вечера (9.00 мск - ред.). Электричество было отключено у сотен людей в столице. Огромные волны обрушились на побережье Веллингтона, выбросив мусор на дороги и сделав вождение опасным", - сообщает газета. Метеорологическая служба повысила предупреждение о ветре в Веллингтоне до редкого красного уровня с разрушительными штормами и угрозой жизни от летящих предметов и падающих деревьев. "Разрушительные ветры нанесут масштабный ущерб, включая линии электропередачи и крыши, создадут опасные условия для вождения и приведут к значительным перебоям в транспорте и электроснабжении", - пишет издание.

https://ria.ru/20241218/navodnenie-1989826324.html

https://ria.ru/20250408/ssha-2009979603.html

веллингтон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, веллингтон (город), крайстчерч, новая зеландия