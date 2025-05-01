https://ria.ru/20250501/nato-2014406823.html

Москва не успеет: войска НАТО нашли самое слабое место в обороне России

Москва не успеет: войска НАТО нашли самое слабое место в обороне России - РИА Новости, 01.05.2025

Москва не успеет: войска НАТО нашли самое слабое место в обороне России

Вне зависимости от политических потеплений, ледниковых периодов и озоновых дыр коллективный Запад всегда искал у России критические слабости и болевые точки,... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T08:00:00+03:00

2025-05-01T08:00:00+03:00

2025-05-01T08:09:00+03:00

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Вне зависимости от политических потеплений, ледниковых периодов и озоновых дыр коллективный Запад всегда искал у России критические слабости и болевые точки, чтобы использовать их для стратегического давления и тактического торга. Эта потребность многократно обострилась именно сейчас, когда после курской катастрофы над киевским режимом нависла вполне реальная угроза не просто военного поражения, а полного коллапса и дезинтеграции.Наши противники заявили прямо и четко на страницах немецкого издания Bild: "Если Украина падет — НАТО умрет". Поэтому совершенно неудивительно, что для отвлечения наших сил и внимания от Украины, а также для попытки шантажа в Североатлантическом альянсе сейчас сфокусировались на единственной точке России, где, как они считают, у них есть шанс нанести нам поражение.В своем свежем интервью помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что НАТО в последнее время проводит вблизи наших границ самые масштабные за последние десятилетия учения, на которых отрабатывает сценарии наступательных действий, в том числе по захвату Калининградской области, что предусматривает превентивные удары Североатлантического альянса по местам постоянного базирования российских сил ядерного сдерживания.Если подобная информация озвучивается на таком уровне, чего не бывает случайно, то это означает, что Россия публично заявляет, что воспринимает подобные шаги с максимальной серьезностью и гарантирует в случае негативного развития ситуации самый жесткий ответ. Иными словами, здесь дипломатии не будет — за нас все сразу скажут пушки.О критической геостратегической важности Калининградской области для России было сказано и написано очень много — гораздо познавательнее будет проанализировать ее значение для наших непартнеров.В октябре 2024-го американский военный мозговой центр U.S. Naval Institute опубликовал доклад, где многократно подчеркивалось, что "особая политико-территориальная природа Калининградской области была и остается непредсказуемой геополитической дилеммой и препятствием для евро-атлантической интеграции Балтийского региона с 1991 года", а конфликт на Украине "усилил стратегическое значение Калининградской области на случай распространения конфликта за пределы территории Украины".Американские военные аналитики бьют в колокола: благодаря "непотопляемому авианосцу" Калининграду Россия может в случае необходимости полностью "закрыть" для НАТО весь регион как на суше, так и на море, сравнительно легко физически отрезать весь северный фланг альянса от основных сил и окружить экспедиционные силы НАТО в Балтийских странах (например, немецкую бригаду в Литве). Вывод: "война на Украине может привести к полному пересмотру политико-юридического статуса Калининграда", чтобы "закрыть вопрос, который стоит еще с 1945 года". Если это не самая прямая угроза и не конкретные планы, тогда НАТО — это клуб вышивания крестиком.В начале этого года мозговой центр Altantic Council опубликовал не комическую, а вполне серьезную аналитическую статью, в которой обсуждались возможные планы "по демилитаризации Калининграда и, возможно, даже возвращению его в европейскую семью государств". Авторы статьи рукоплескали задумке, согласно которой "демилитаризированный и потенциально автономный или независимый Калининград мог бы обеспечить долговременную безопасность Европы".Возможно, именно для заманивания Калининграда в "мирную дружную семью" количество и масштаб военных учений НАТО вокруг области растет с каждым днем, когда одни учения перетекают в другие, часто проходят по нескольку сразу.У всех этих разнообразных учений есть два общих момента: все они имеют "сугубо оборонительный" характер, на каждых учениях происходит "отработка прорыва зон запрета доступа/маневра, создаваемых российскими комплексами в Калининграде", превентивное подавление наших тактических ядерных сил и высадка войск альянса на берега Калининградской области. Особой оборонительностью сочатся следующие учения Baltops 2025, где в официальной программе — отработка десантной операции в Калининграде силами четырех амфибийных групп.СВР России в свое время уже раскрыла запуск подобного "мирного" сценария, в частности планы подорвать минами российского производства иностранное судно в балтийской акватории, после чего обвинить в этом Россию и закрыть ей выход в Балтийское море силами НАТО. А чтобы Россия не могла быстро прийти на помощь Калининграду по суше через Сувалкский коридор, сейчас там ведутся лихорадочные работы по превращению его в непроходимую оборонительную линию.Как это обычно бывает, во всех красивых натовских планах есть одно жирное но — русская армия. По оценке менее одержимых русофобией западных военных специалистов, лишь одни наши тактические ядерные ракетные силы в Калининграде обнуляют всю эту опасную возню. Например, даже имеющиеся сейчас в наличии в регионе тактические ракетные комплексы "Искандер-М", способные нести ядерные заряды, накрывают практически всю территорию Литвы, Латвии, южную часть Эстонии, большую часть Польши (включая Варшаву), восточные районы Германии, а также северо-восточные области Чехии и Словакии.Чтобы исключить надежды на "превентивную нейтрализацию", их родные (и старшие) братья сейчас дежурят в Белоруссии после своевременных договоренностей между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, и места их дислокации не знает никто.В общем и целом наше руководство прекрасно понимает логику происходящего и начало предпринимать системные шаги сильно загодя.На днях зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев обозначил стопроцентную базу, говоря о западных странах, которые все никак не могут успокоиться относительно России: "Единственное, что их останавливает, — это угроза возмездия. Наш возможный ответ на их хваленый принцип — "мир через силу". "Чем ответ?" — спросите вы, но ответ понятно чем. К сожалению, ответ через доктрину — "мир через страх". Вот страх пока еще работает. Остальное — зеро".А это значит, что страх наших врагов перед Калининградом — это правильно и хорошо, мы будем делать все, чтобы он не остывал.

https://ria.ru/20250422/bundesver-2012724585.html

https://ria.ru/20250415/nato-2011360876.html

https://ria.ru/20250428/raskol-2013921801.html

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аналитика, калининград, россия, европа, нато