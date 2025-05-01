https://ria.ru/20250501/napadenie-2014602581.html
Экс-главарь одесского "Правого сектора"* заявил, что на него якобы напали
Экс-главарь одесского "Правого сектора"* заявил, что на него якобы напали - РИА Новости, 01.05.2025
Экс-главарь одесского "Правого сектора"* заявил, что на него якобы напали
Бывший главарь одесского филиала террористической организации "Правый сектор"* Сергей Стерненко* заявил, что на него якобы совершено нападение, при этом никаких РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T18:54:00+03:00
2025-05-01T18:54:00+03:00
2025-05-01T18:54:00+03:00
в мире
украина
россия
служба безопасности украины
одесса
столкновения в одессе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599255437_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_872783ddbcdb1d557c8ee7d1c4322435.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Бывший главарь одесского филиала террористической организации "Правый сектор"* Сергей Стерненко* заявил, что на него якобы совершено нападение, при этом никаких подробностей не привел. "На меня совершено нападение. Раненый. Все ок, угрозы жизни нет", - написал Стерненко* в своем Telegram-канале. Никаких подробностей инцидента он не привел. Позже Служба безопасности Украины заявила, что нападавшая на Стерненко* задержана. "На него было совершено покушение из огнестрельного оружия… Нападавшая задержана на месте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Стерненко* с 2014 по 2017 годы возглавлял одесский филиал "Правого сектора"*, был фигурантом уголовных дел на Украине - его обвиняли в похищении человека и убийстве.* Запрещены в России
https://ria.ru/20250501/vinovniki-2014602264.html
https://ria.ru/20250501/odessa-2014538428.html
https://ria.ru/20250430/odessa-2014244334.html
украина
россия
одесса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599255437_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e5639059efe84227f89a858fe4d927ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, служба безопасности украины, одесса, столкновения в одессе
В мире, Украина, Россия, Служба безопасности Украины, Одесса, Столкновения в Одессе
Экс-главарь одесского "Правого сектора"* заявил, что на него якобы напали
Экс-главарь одесского "Правого сектора" Стерненко заявил о якобы нападении