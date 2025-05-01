https://ria.ru/20250501/napadenie-2014602581.html

Экс-главарь одесского "Правого сектора"* заявил, что на него якобы напали

Экс-главарь одесского "Правого сектора"* заявил, что на него якобы напали - РИА Новости, 01.05.2025

Экс-главарь одесского "Правого сектора"* заявил, что на него якобы напали

Бывший главарь одесского филиала террористической организации "Правый сектор"* Сергей Стерненко* заявил, что на него якобы совершено нападение, при этом никаких РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T18:54:00+03:00

2025-05-01T18:54:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Бывший главарь одесского филиала террористической организации "Правый сектор"* Сергей Стерненко* заявил, что на него якобы совершено нападение, при этом никаких подробностей не привел. "На меня совершено нападение. Раненый. Все ок, угрозы жизни нет", - написал Стерненко* в своем Telegram-канале. Никаких подробностей инцидента он не привел. Позже Служба безопасности Украины заявила, что нападавшая на Стерненко* задержана. "На него было совершено покушение из огнестрельного оружия… Нападавшая задержана на месте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Стерненко* с 2014 по 2017 годы возглавлял одесский филиал "Правого сектора"*, был фигурантом уголовных дел на Украине - его обвиняли в похищении человека и убийстве.* Запрещены в России

https://ria.ru/20250501/vinovniki-2014602264.html

https://ria.ru/20250501/odessa-2014538428.html

https://ria.ru/20250430/odessa-2014244334.html

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