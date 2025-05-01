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Экс-главарь одесского "Правого сектора"* заявил, что на него якобы напали - РИА Новости, 01.05.2025
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18:54 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/napadenie-2014602581.html
Экс-главарь одесского "Правого сектора"* заявил, что на него якобы напали
Экс-главарь одесского "Правого сектора"* заявил, что на него якобы напали - РИА Новости, 01.05.2025
Экс-главарь одесского "Правого сектора"* заявил, что на него якобы напали
Бывший главарь одесского филиала террористической организации "Правый сектор"* Сергей Стерненко* заявил, что на него якобы совершено нападение, при этом никаких РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T18:54:00+03:00
2025-05-01T18:54:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Бывший главарь одесского филиала террористической организации "Правый сектор"* Сергей Стерненко* заявил, что на него якобы совершено нападение, при этом никаких подробностей не привел. "На меня совершено нападение. Раненый. Все ок, угрозы жизни нет", - написал Стерненко* в своем Telegram-канале. Никаких подробностей инцидента он не привел. Позже Служба безопасности Украины заявила, что нападавшая на Стерненко* задержана. "На него было совершено покушение из огнестрельного оружия… Нападавшая задержана на месте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Стерненко* с 2014 по 2017 годы возглавлял одесский филиал "Правого сектора"*, был фигурантом уголовных дел на Украине - его обвиняли в похищении человека и убийстве.* Запрещены в России
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В мире, Украина, Россия, Служба безопасности Украины, Одесса, Столкновения в Одессе
Экс-главарь одесского "Правого сектора"* заявил, что на него якобы напали

Экс-главарь одесского "Правого сектора" Стерненко заявил о якобы нападении

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники акции националистов в Киеве в поддержку экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко*
Участники акции националистов в Киеве в поддержку экс-главы одесской ячейки Правого сектора* Сергея Стерненко* - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Участники акции националистов в Киеве в поддержку экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко*. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Бывший главарь одесского филиала террористической организации "Правый сектор"* Сергей Стерненко* заявил, что на него якобы совершено нападение, при этом никаких подробностей не привел.
"На меня совершено нападение. Раненый. Все ок, угрозы жизни нет", - написал Стерненко* в своем Telegram-канале.
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Никаких подробностей инцидента он не привел.
Позже Служба безопасности Украины заявила, что нападавшая на Стерненко* задержана.
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"На него было совершено покушение из огнестрельного оружия… Нападавшая задержана на месте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Стерненко* с 2014 по 2017 годы возглавлял одесский филиал "Правого сектора"*, был фигурантом уголовных дел на Украине - его обвиняли в похищении человека и убийстве.
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