https://ria.ru/20250501/nagrazhdenie-2014548779.html

Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам

Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам - РИА Новости, 01.05.2025

Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам и наградил почетным знаком "За успехи в труде" пять предприятий, следует из указа,... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T10:05:00+03:00

2025-05-01T10:05:00+03:00

2025-05-01T10:29:00+03:00

общество

владимир путин

россия

герой труда российской федерации (звание)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957736772_0:309:3089:2047_1920x0_80_0_0_0248303612a6d56414236ab97023299a.jpg

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам и наградил почетным знаком "За успехи в труде" пять предприятий, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации."За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации", — говорится в документе.Почетного звания удостоены:Почетным знаком "За успехи в труде" награждены трудовые коллективы:Указ об установлении звания "Герой Труда Российской Федерации" Путин подписал 29 марта 2013 года. Его удостаиваются россияне за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности.Почетный знак "За успехи в труде" учрежден в августе 2021-го. Им награждают коллективы предприятий, организаций и учреждений за высокие достижения и другие заслуги перед государством.

https://ria.ru/20250501/may-2014542903.html

https://ria.ru/20250423/putin-2013016210.html

https://ria.ru/20250501/gosduma-2014524348.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Тузова

Ольга Тузова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

общество, владимир путин, россия, герой труда российской федерации (звание)