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Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам - РИА Новости, 01.05.2025
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10:05 01.05.2025 (обновлено: 10:29 01.05.2025)
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Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам
Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам - РИА Новости, 01.05.2025
Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам
Президент Владимир Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам и наградил почетным знаком "За успехи в труде" пять предприятий, следует из указа,... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T10:05:00+03:00
2025-05-01T10:29:00+03:00
общество
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам и наградил почетным знаком "За успехи в труде" пять предприятий, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации."За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации", — говорится в документе.Почетного звания удостоены:Почетным знаком "За успехи в труде" награждены трудовые коллективы:Указ об установлении звания "Герой Труда Российской Федерации" Путин подписал 29 марта 2013 года. Его удостаиваются россияне за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности.Почетный знак "За успехи в труде" учрежден в августе 2021-го. Им награждают коллективы предприятий, организаций и учреждений за высокие достижения и другие заслуги перед государством.
https://ria.ru/20250501/may-2014542903.html
https://ria.ru/20250423/putin-2013016210.html
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общество, владимир путин, россия, герой труда российской федерации (звание)
Общество, Владимир Путин, Россия, Герой труда Российской Федерации (звание)

Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам и наградил почетным знаком "За успехи в труде" пять предприятий, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации", — говорится в документе.
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Почетным знаком "За успехи в труде" награждены трудовые коллективы:
  • Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара — стратегически важного предприятия "Росатома";
  • Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург);
  • 33-го судоремонтного завода (Калининградская область);
  • столичного ГУП "Мосгортранс";
  • Национального исследовательского университета "МЭИ" (Москва).
Указ об установлении звания "Герой Труда Российской Федерации" Путин подписал 29 марта 2013 года. Его удостаиваются россияне за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности.
Почетный знак "За успехи в труде" учрежден в августе 2021-го. Им награждают коллективы предприятий, организаций и учреждений за высокие достижения и другие заслуги перед государством.
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