Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам
Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам и наградил почетным знаком "За успехи в труде" пять предприятий, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации", — говорится в документе.
Почетного звания удостоены:
- Юрий Диков — заместитель научного руководителя Снежинского ядерного центра — ВНИИ технической физики имени академика Е. И. Забабахина;
- Вячеслав Зинцов — слесарь-электромонтажник Тверского вагоностроительного завода;
- Султангирей Костоев — тракторист ООО "Зори Кавказа" (Ингушетия);
- Владимир Спиваков — музыкант и дирижер, президент Московского международного Дома музыки;
- Нелля Якуненко — главный врач горбольницы № 2 в Горловке.
Почетным знаком "За успехи в труде" награждены трудовые коллективы:
- Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара — стратегически важного предприятия "Росатома";
- Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург);
- 33-го судоремонтного завода (Калининградская область);
- столичного ГУП "Мосгортранс";
- Национального исследовательского университета "МЭИ" (Москва).
Указ об установлении звания "Герой Труда Российской Федерации" Путин подписал 29 марта 2013 года. Его удостаиваются россияне за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности.
Почетный знак "За успехи в труде" учрежден в августе 2021-го. Им награждают коллективы предприятий, организаций и учреждений за высокие достижения и другие заслуги перед государством.