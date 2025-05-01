https://ria.ru/20250501/murashko-2014583566.html

Мурашко рассказал о проектах, реализуемых в Абхазии

Мурашко рассказал о проектах, реализуемых в Абхазии - РИА Новости, 01.05.2025

Мурашко рассказал о проектах, реализуемых в Абхазии

РФ строит детскую больницу в абхазском Сухуме, корпус для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также поставит дополнительную... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T16:27:00+03:00

2025-05-01T16:27:00+03:00

2025-05-01T16:27:00+03:00

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михаил мурашко

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. РФ строит детскую больницу в абхазском Сухуме, корпус для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также поставит дополнительную рентгеновскую установку в больницу в Гаграх, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Мурашко в четверг посетил Абхазию с рабочим визитом. "Самый большой такой, значимый проект, это, конечно же, для здоровья детей и подростков - строительство детской больницы в городе Сухум", - рассказал Мурашко журналистам. Он отметил, что еще одним серьезным и большим проектом РФ в Абхазии является строительство корпуса для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. "Это ангиографический кабинет, оборудование уже все закуплено, и сейчас идут строительные работы, подготовительные для монтажа. Мы планируем, что в июле месяце эта установка и этот кабинет должны начать работать, спасая здоровье как жителей республики, так и в том числе туристов, которые приезжают сюда на отдых", - сказал министр. Мурашко добавил, что РФ также поставит дополнительную рентгеновскую установку в больницу в Гаграх, в ней есть большая необходимость. "Мы сейчас заезжали, посмотрели готовность к туристическому сезону, что необходимо еще сделать, потому что количество людей будет достаточно большое, как прогнозируется. И поэтому важным является еще и организация экстренной помощи, неотложной в том числе, с экстренными ситуациями, неинфекционными и инфекционными. Поэтому вся работа движется в стабильном режиме", - пояснил он.

https://ria.ru/20250223/abzakhiya-2001139100.html

https://ria.ru/20250205/abkhaziya-1997621811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, гагра, абхазия, михаил мурашко