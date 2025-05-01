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Мурашко рассказал о проектах, реализуемых в Абхазии - РИА Новости, 01.05.2025
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16:27 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/murashko-2014583566.html
Мурашко рассказал о проектах, реализуемых в Абхазии
Мурашко рассказал о проектах, реализуемых в Абхазии - РИА Новости, 01.05.2025
Мурашко рассказал о проектах, реализуемых в Абхазии
РФ строит детскую больницу в абхазском Сухуме, корпус для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также поставит дополнительную... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T16:27:00+03:00
2025-05-01T16:27:00+03:00
общество
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россия
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абхазия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. РФ строит детскую больницу в абхазском Сухуме, корпус для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также поставит дополнительную рентгеновскую установку в больницу в Гаграх, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Мурашко в четверг посетил Абхазию с рабочим визитом. "Самый большой такой, значимый проект, это, конечно же, для здоровья детей и подростков - строительство детской больницы в городе Сухум", - рассказал Мурашко журналистам. Он отметил, что еще одним серьезным и большим проектом РФ в Абхазии является строительство корпуса для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. "Это ангиографический кабинет, оборудование уже все закуплено, и сейчас идут строительные работы, подготовительные для монтажа. Мы планируем, что в июле месяце эта установка и этот кабинет должны начать работать, спасая здоровье как жителей республики, так и в том числе туристов, которые приезжают сюда на отдых", - сказал министр. Мурашко добавил, что РФ также поставит дополнительную рентгеновскую установку в больницу в Гаграх, в ней есть большая необходимость. "Мы сейчас заезжали, посмотрели готовность к туристическому сезону, что необходимо еще сделать, потому что количество людей будет достаточно большое, как прогнозируется. И поэтому важным является еще и организация экстренной помощи, неотложной в том числе, с экстренными ситуациями, неинфекционными и инфекционными. Поэтому вся работа движется в стабильном режиме", - пояснил он.
https://ria.ru/20250223/abzakhiya-2001139100.html
https://ria.ru/20250205/abkhaziya-1997621811.html
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общество, здоровье - общество, россия, гагра, абхазия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Гагра, Абхазия, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о проектах, реализуемых в Абхазии

Мурашко рассказал о строительство Россией детской больницы в Сухуме

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. РФ строит детскую больницу в абхазском Сухуме, корпус для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также поставит дополнительную рентгеновскую установку в больницу в Гаграх, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Мурашко в четверг посетил Абхазию с рабочим визитом.
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"Самый большой такой, значимый проект, это, конечно же, для здоровья детей и подростков - строительство детской больницы в городе Сухум", - рассказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что еще одним серьезным и большим проектом РФ в Абхазии является строительство корпуса для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
«
"Это ангиографический кабинет, оборудование уже все закуплено, и сейчас идут строительные работы, подготовительные для монтажа. Мы планируем, что в июле месяце эта установка и этот кабинет должны начать работать, спасая здоровье как жителей республики, так и в том числе туристов, которые приезжают сюда на отдых", - сказал министр.
Мурашко добавил, что РФ также поставит дополнительную рентгеновскую установку в больницу в Гаграх, в ней есть большая необходимость.
"Мы сейчас заезжали, посмотрели готовность к туристическому сезону, что необходимо еще сделать, потому что количество людей будет достаточно большое, как прогнозируется. И поэтому важным является еще и организация экстренной помощи, неотложной в том числе, с экстренными ситуациями, неинфекционными и инфекционными. Поэтому вся работа движется в стабильном режиме", - пояснил он.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияГаграАбхазияМихаил Мурашко
 
 
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