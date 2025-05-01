https://ria.ru/20250501/murashko-2014571108.html
Мурашко посетил Абхазию с рабочим визитом
Мурашко посетил Абхазию с рабочим визитом - РИА Новости, 01.05.2025
Мурашко посетил Абхазию с рабочим визитом
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в четверг посетил Абхазию с рабочим визитом. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T14:52:00+03:00
2025-05-01T14:52:00+03:00
2025-05-01T14:52:00+03:00
здоровье - общество
россия
абхазия
михаил мурашко
бадра гунба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008351137_0:135:426:375_1920x0_80_0_0_a28783877cdb1648f3357f117c85c96f.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в четверг посетил Абхазию с рабочим визитом. "По поручению двух президентов - Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Республики Абхазия (Бадры Гунбы - ред.) сегодня реализуются большие серьезные проекты по линии здравоохранения", - рассказал министр журналистам. Он отметил, что ранее поставленные Россией машины скорой помощи уже сегодня работают на линиях. Помощь, которую оказали в этом году, была крайне необходима, подчеркнул Мурашко. Минздрав РФ совместно с министром здравоохранения Абхазии Эдуардом Бутбой, а также российские специалисты с коллегами-врачами решают большие и серьезные задачи, добавил он. "И в чем еще большой плюс от нашей совместной работы - то, что происходит, так сказать, обмен знаниями, обмен опытом, который даст возможность в последующем детям оказывать помощь и взрослым уже совершенно на другом уровне", - отметил министр.
https://ria.ru/20250223/medpomoschi-2001140796.html
россия
абхазия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008351137_0:120:426:440_1920x0_80_0_0_05ebd5ce585de582a2d47fe41a7071eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, абхазия, михаил мурашко, бадра гунба
Здоровье - Общество, Россия, Абхазия, Михаил Мурашко, Бадра Гунба
Мурашко посетил Абхазию с рабочим визитом
Министр здравоохранения Мурашко посетил Абхазию с рабочим визитом