https://ria.ru/20250501/murashko-2014571108.html

Мурашко посетил Абхазию с рабочим визитом

Мурашко посетил Абхазию с рабочим визитом - РИА Новости, 01.05.2025

Мурашко посетил Абхазию с рабочим визитом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в четверг посетил Абхазию с рабочим визитом. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T14:52:00+03:00

2025-05-01T14:52:00+03:00

2025-05-01T14:52:00+03:00

здоровье - общество

россия

абхазия

михаил мурашко

бадра гунба

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в четверг посетил Абхазию с рабочим визитом. "По поручению двух президентов - Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Республики Абхазия (Бадры Гунбы - ред.) сегодня реализуются большие серьезные проекты по линии здравоохранения", - рассказал министр журналистам. Он отметил, что ранее поставленные Россией машины скорой помощи уже сегодня работают на линиях. Помощь, которую оказали в этом году, была крайне необходима, подчеркнул Мурашко. Минздрав РФ совместно с министром здравоохранения Абхазии Эдуардом Бутбой, а также российские специалисты с коллегами-врачами решают большие и серьезные задачи, добавил он. "И в чем еще большой плюс от нашей совместной работы - то, что происходит, так сказать, обмен знаниями, обмен опытом, который даст возможность в последующем детям оказывать помощь и взрослым уже совершенно на другом уровне", - отметил министр.

https://ria.ru/20250223/medpomoschi-2001140796.html

россия

абхазия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, абхазия, михаил мурашко, бадра гунба