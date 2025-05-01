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Мурашко посетил Абхазию с рабочим визитом - РИА Новости, 01.05.2025
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14:52 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/murashko-2014571108.html
Мурашко посетил Абхазию с рабочим визитом
Мурашко посетил Абхазию с рабочим визитом - РИА Новости, 01.05.2025
Мурашко посетил Абхазию с рабочим визитом
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в четверг посетил Абхазию с рабочим визитом. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T14:52:00+03:00
2025-05-01T14:52:00+03:00
здоровье - общество
россия
абхазия
михаил мурашко
бадра гунба
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в четверг посетил Абхазию с рабочим визитом. "По поручению двух президентов - Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Республики Абхазия (Бадры Гунбы - ред.) сегодня реализуются большие серьезные проекты по линии здравоохранения", - рассказал министр журналистам. Он отметил, что ранее поставленные Россией машины скорой помощи уже сегодня работают на линиях. Помощь, которую оказали в этом году, была крайне необходима, подчеркнул Мурашко. Минздрав РФ совместно с министром здравоохранения Абхазии Эдуардом Бутбой, а также российские специалисты с коллегами-врачами решают большие и серьезные задачи, добавил он. "И в чем еще большой плюс от нашей совместной работы - то, что происходит, так сказать, обмен знаниями, обмен опытом, который даст возможность в последующем детям оказывать помощь и взрослым уже совершенно на другом уровне", - отметил министр.
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здоровье - общество, россия, абхазия, михаил мурашко, бадра гунба
Здоровье - Общество, Россия, Абхазия, Михаил Мурашко, Бадра Гунба
Мурашко посетил Абхазию с рабочим визитом

Министр здравоохранения Мурашко посетил Абхазию с рабочим визитом

© Фото : Министерство здравоохранения Российской ФедерацииМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Российской Федерации
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в четверг посетил Абхазию с рабочим визитом.
«
"По поручению двух президентов - Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Республики Абхазия (Бадры Гунбы - ред.) сегодня реализуются большие серьезные проекты по линии здравоохранения", - рассказал министр журналистам.
Он отметил, что ранее поставленные Россией машины скорой помощи уже сегодня работают на линиях. Помощь, которую оказали в этом году, была крайне необходима, подчеркнул Мурашко.
Минздрав РФ совместно с министром здравоохранения Абхазии Эдуардом Бутбой, а также российские специалисты с коллегами-врачами решают большие и серьезные задачи, добавил он.
"И в чем еще большой плюс от нашей совместной работы - то, что происходит, так сказать, обмен знаниями, обмен опытом, который даст возможность в последующем детям оказывать помощь и взрослым уже совершенно на другом уровне", - отметил министр.
Политический деятель Абхазии Бадра Гунба и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время посещения Центральной клинической республиканской больницы в Сухуме. 23 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Россия готова изменить правила оказания медпомощи гражданам Абхазии
23 февраля, 16:53
 
Здоровье - ОбществоРоссияАбхазияМихаил МурашкоБадра Гунба
 
 
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