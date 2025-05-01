https://ria.ru/20250501/most-2014555000.html

У Крымского моста скопилась очередь из автомобилей

У Крымского моста скопилась очередь из автомобилей - РИА Новости, 01.05.2025

У Крымского моста скопилась очередь из автомобилей

Более трех тысяч автомобилей ждут проезда у Крымского моста, сообщается в Telegram-канале, посвященном ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T10:56:00+03:00

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тамань (станица)

керчь

краснодарский край

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Более трех тысяч автомобилей ждут проезда у Крымского моста, сообщается в Telegram-канале, посвященном ситуации на транспортном переходе."В очереди со стороны Тамани находятся 2635 транспортных средств", — говорится в посте. Ожидание в очереди составляет около четырех часов, добавили в Telegram-канале. Cо стороны Керчи проезда ждут 450 автомобилей, у них на это уходит примерно два часа. Большие очереди перед въездом на Крымский мост фиксируются обычно на майские праздники. Как заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, на подъезде со стороны Краснодарского края введут дополнительную полосу для движения и досмотра. В Минтрансе также обещали увеличить число пунктов досмотра на время туристического сезона.

https://ria.ru/20250429/krymskiymost-2014137498.html

https://ria.ru/20250430/mostkrym-2014209906.html

тамань (станица)

керчь

краснодарский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тамань (станица), керчь, краснодарский край, сергей аксенов (политик)