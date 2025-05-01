https://ria.ru/20250501/most-2014555000.html
У Крымского моста скопилась очередь из автомобилей
У Крымского моста скопилась очередь из автомобилей - РИА Новости, 01.05.2025
У Крымского моста скопилась очередь из автомобилей
Более трех тысяч автомобилей ждут проезда у Крымского моста, сообщается в Telegram-канале, посвященном ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T10:56:00+03:00
2025-05-01T10:56:00+03:00
2025-05-01T11:51:00+03:00
тамань (станица)
керчь
краснодарский край
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Более трех тысяч автомобилей ждут проезда у Крымского моста, сообщается в Telegram-канале, посвященном ситуации на транспортном переходе."В очереди со стороны Тамани находятся 2635 транспортных средств", — говорится в посте. Ожидание в очереди составляет около четырех часов, добавили в Telegram-канале. Cо стороны Керчи проезда ждут 450 автомобилей, у них на это уходит примерно два часа. Большие очереди перед въездом на Крымский мост фиксируются обычно на майские праздники. Как заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, на подъезде со стороны Краснодарского края введут дополнительную полосу для движения и досмотра. В Минтрансе также обещали увеличить число пунктов досмотра на время туристического сезона.
https://ria.ru/20250429/krymskiymost-2014137498.html
https://ria.ru/20250430/mostkrym-2014209906.html
тамань (станица)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамань (станица), керчь, краснодарский край, сергей аксенов (политик)
Тамань (станица), Керчь, Краснодарский край, Сергей Аксенов (политик)
У Крымского моста скопилась очередь из автомобилей
У Крымского моста скопилась очередь из более трех тысяч автомобилей