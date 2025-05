https://ria.ru/20250501/moss-2014332833.html

Как наркотики уничтожили карьеру Кейт Мосс: темная сторона индустрии

Как наркотики уничтожили карьеру Кейт Мосс: темная сторона индустрии - РИА Новости, 01.05.2025

Как наркотики уничтожили карьеру Кейт Мосс: темная сторона индустрии

Мир высокой моды всегда ассоциировался с гламуром, роскошью и недостижимыми стандартами красоты. Однако за блеском подиумов и глянцевых обложек скрывается... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T08:16:00+03:00

2025-05-01T08:16:00+03:00

2025-05-01T08:16:00+03:00

кейт мосс

calvin klein inc.

chanel

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598172710_0:7:1998:1131_1920x0_80_0_0_e5cb16b746328bbd6776ae696e3b925f.jpg

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Мир высокой моды всегда ассоциировался с гламуром, роскошью и недостижимыми стандартами красоты. Однако за блеском подиумов и глянцевых обложек скрывается жестокая реальность: наркотики, которые сломали судьбы многих талантливых моделей. Одни потеряли контракты, другие — здоровье, а некоторые — даже жизнь. Не обошла темная изнанка модельного бизнеса и Кейт Мосс. Карьера девушки не раз была на грани краха, и виной тому была наркотическая зависимость.Почему модели начинают употреблять?Индустрия моды требует от девушек не только безупречной внешности, но и выносливости. Жесткие графики съемок, постоянные перелеты, давление агентств и строгие диеты приводят к хронической усталости и стрессу. Чтобы выдержать этот ритм, многие модели прибегают к стимуляторам. Сначала наркотики кажутся "помощниками", но очень быстро превращаются в тюремщиков.Что такое героиновая модаВ 90-х даже стала набирать мода под названием героиновый шик. Самым главным ее представителем стала модель Кейт Мосс. Откуда такое броское выражение рядом со словом "героин"?В фотосессии Корин Дэй "Summer of love" в 1990 году снялась еще неизвестная 15-летняя Кейт Мосс. Вскоре после съемки фотографа обвинили в пропаганде анорексии и педофилии, ведь на фото Кейт была еще и полураздета. У людей возник конфликт взглядов, ведь в 80-е был культ здорового тела, по телевизору крутили спортивные ток-шоу, а в начале 90-х стали появляться модели, чья худоба выглядела нездоровой.С той фотосъемки взгляды людей стали меняться, а слова "героин" и "мода" стали идти вместе рука об руку, и в центре этого была модель Кейт Мосс.Спустя три года после "Summer of love" Корин Дэй и Кейт Мосс вновь попадают в эпицентр скандала. В британском Vogue появляется фотосессия 19-летней болезненно худой Кейт. Благодаря общественному резонансу юная модель попадает в компанию Calvin Klein Inc. Позже появляется еще одна "скандальная обложка" — реклама аромата Obsession с участием модели. Тем временем за Мосс на всю жизнь закрепляется титул королевы героинового шика.Почему героиновый шик так популярен?Ответ прост. Кейт Мосс пошла против системы. Даже на показе мод, который был устроен в честь Дня против курения, модель продефилировала с сигаретой в руках, шокировав всех. Супермодель любила эпатировать публику своим дерзким образом. К тому же Кейт Мосс сильно выделялась среди роскошных, идеальных моделей. Девушка выглядела болезненно, часто была бледной, с синяками под глазами. Она нравилась обычным женщинам своей "неидеальностью".Однако у всего есть обратная сторона медали. В случае с Кейт ее больным местом стала наркотическая зависимость. Звезда героинового шика решила "соответствовать" титулу и сама подсела на героин. Супермодель употребляла запрещенные вещества, когда стала встречаться с Питом Доэрти.В 2005 году британский таблоид Daily Mirror опубликовала снимки, на которых Мосс употребляет кокаин. Это привело к скандалу, бренды вроде Chanel и Burberry разорвали с ней контракты. Органы опеки вовсе решили отобрать у звезды единственную дочь. Тогда она закончила отношения с Доэрти и легла в клинику на лечение. Позже Кейт прошла реабилитацию и смогла вернуться в индустрию, но ее репутация была надолго испорчена."Все, кого я знала, принимали наркотики. Я считала действительно лицемерным то, что они сосредоточились на мне и попытались забрать мою дочь", — вспоминала модель.Более того, сейчас Мосс ассоциируется не с эпохой героинового шика, а именно с наркозависимостью. В последние годы звезда пропагандирует здоровый образ жизни. Однако Кейт часто попадает в объектив прессы на различных показах мод, где ведет себя странно. Из-за этого ее вновь подозревают в употреблении запрещенных веществ. Доказательств, употребляет ли модель, на данный момент нет.История Кейт Мосс — жесткое напоминание о том, что за мишурой подиумов часто скрываются серьезные проблемы. Наркотики не делают карьеру — они ее убивают. Пока индустрия не изменится радикально, такие трагедии будут повторяться снова и снова.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кейт мосс, calvin klein inc., chanel