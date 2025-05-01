https://ria.ru/20250501/moshenniki-2014534669.html

Эксперты рассказали, в каких сферах мошенники активизировались к праздникам

Эксперты рассказали, в каких сферах мошенники активизировались к праздникам - РИА Новости, 01.05.2025

Эксперты рассказали, в каких сферах мошенники активизировались к праздникам

Мошенники в преддверии майских праздников активизировались сразу в нескольких сферах — туризм, садоводство, свадьбы и выпускные, сообщили РИА Новости эксперты... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T06:19:00+03:00

2025-05-01T06:19:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Мошенники в преддверии майских праздников активизировались сразу в нескольких сферах — туризм, садоводство, свадьбы и выпускные, сообщили РИА Новости эксперты платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Мошенники создают копии популярных сервисов ("Островок", "Яндекс. Путешествия", OneTwoTrip), меняя одну букву в названии. Предлагают "горящие туры" со скидкой 50-70 процентов, уникальные отели "только для своих" и возможность "забронировать без предоплаты" по персональным данным", — предупреждают эксперты. Также они рассказали о новой схеме этого года: в соцсетях, мессенджерах, на досках объявлений ("Юла", Telegram) появляются "агенты", якобы продающие билеты в два раза дешевле, чем у авиакомпаний. Злоумышленники присылают жертве фальшивый электронный билет (подделывают PNR-код), а в день вылета оказывается, что билета нет в системе. Еще одна популярная схема обмана туристов — "срочная сдача" домика у моря или глэмпинга, где фото из объявления не соответствует действительности, а "хозяин" пропадает после предоплаты в 30 процентов для брони. Садоводам злоумышленники предлагают в соцсетях "редкие сорта" семян, а после оплаты присылают обычные семена или вообще ничего. Также среди новых схем 2025 года — мнимая газификация СНТ. Мошенники звонят дачникам со словами "ваше СНТ включено в программу газификации, внесите предоплату 15 000 рублей за подключение", предупреждают эксперты. "В мае — последние звонки, ЕГЭ и свадебный бум. Мошенники не дремлют. В мессенджерах приходят сообщения: "Ваш ребенок не допущен к ОГЭ из-за отсутствия медсправки. Срочно оплатите пересдачу!" Это ложь. Все вопросы решаются через школу, а не по СМС. Поддельные организаторы мероприятий берут предоплату, но в день праздника не приходят. В мае четыре "красивые даты" для свадеб: 05.05, 15.05, 20.05, 25.05. Мошенники предлагают эксклюзивные локации, которые уже заняты, или скидки на банкет с требованием 100-процентной предоплаты", — добавили эксперты. Чтобы обезопасить себя, они советуют россиянам использовать только проверенные сайты и агрегаторы, быть внимательнее к их названиям, не переводить деньги заранее без составления договора, а также проверять отзывы и портфолио подрядчиков.

https://ria.ru/20250430/fsb-2014238823.html

https://ria.ru/20250428/moshenniki-2013758448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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