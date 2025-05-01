https://ria.ru/20250501/monastyr-2014588019.html

В РПЦ издали руководство для желающих уйти в монастырь

В РПЦ издали руководство для желающих уйти в монастырь - РИА Новости, 01.05.2025

В РПЦ издали руководство для желающих уйти в монастырь

Издательство Московской патриархии выпустило руководство для желающих поступить в монастырь, а также монахов и руководства монастырей – книгу "Монашество... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T17:11:00+03:00

2025-05-01T17:11:00+03:00

2025-05-01T17:11:00+03:00

религия

русская православная церковь

московская патриархия

монастыри

россия

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Издательство Московской патриархии выпустило руководство для желающих поступить в монастырь, а также монахов и руководства монастырей – книгу "Монашество. Документы Русской православной церкви", сообщил сайт Московской патриархии. "В Издательстве Московской патриархии в серии "Монашеская библиотека" вышла в свет книга "Монашество. Документы Русской православной церкви". В книге содержатся основные документы Русской православной церкви, определяющие принципы и правила жизни монастырей. Сборник представляет собой руководство для архипастырей, игуменов и игумений обителей, насельников монастырей и желающих вступить на путь монашеской жизни", – говорится в сообщении. В издание также включены данные статистики по монастырям РПЦ, сообщает сайт Церкви.

https://ria.ru/20241227/rpts-1991764861.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

русская православная церковь, московская патриархия, монастыри, россия