Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ издали руководство для желающих уйти в монастырь - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:11 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/monastyr-2014588019.html
В РПЦ издали руководство для желающих уйти в монастырь
В РПЦ издали руководство для желающих уйти в монастырь - РИА Новости, 01.05.2025
В РПЦ издали руководство для желающих уйти в монастырь
Издательство Московской патриархии выпустило руководство для желающих поступить в монастырь, а также монахов и руководства монастырей – книгу "Монашество... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T17:11:00+03:00
2025-05-01T17:11:00+03:00
религия
русская православная церковь
московская патриархия
монастыри
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151004/86/1510048650_0:23:3084:1757_1920x0_80_0_0_f309659c8d1867616976f79416a549f2.jpg
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Издательство Московской патриархии выпустило руководство для желающих поступить в монастырь, а также монахов и руководства монастырей – книгу "Монашество. Документы Русской православной церкви", сообщил сайт Московской патриархии. "В Издательстве Московской патриархии в серии "Монашеская библиотека" вышла в свет книга "Монашество. Документы Русской православной церкви". В книге содержатся основные документы Русской православной церкви, определяющие принципы и правила жизни монастырей. Сборник представляет собой руководство для архипастырей, игуменов и игумений обителей, насельников монастырей и желающих вступить на путь монашеской жизни", – говорится в сообщении. В издание также включены данные статистики по монастырям РПЦ, сообщает сайт Церкви.
https://ria.ru/20241227/rpts-1991764861.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151004/86/1510048650_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_16c2efcc2e98893a580f196392eab6fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
русская православная церковь, московская патриархия, монастыри, россия
Религия, Русская православная церковь, Московская Патриархия, Монастыри, Россия
В РПЦ издали руководство для желающих уйти в монастырь

Издательство РПЦ выпустило руководство для желающих поступить в монастырь

© РИА Новости / Сергей Ермохин | Перейти в медиабанкВалаамский монастырь
Валаамский монастырь - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Сергей Ермохин
Перейти в медиабанк
Валаамский монастырь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Издательство Московской патриархии выпустило руководство для желающих поступить в монастырь, а также монахов и руководства монастырей – книгу "Монашество. Документы Русской православной церкви", сообщил сайт Московской патриархии.
«
"В Издательстве Московской патриархии в серии "Монашеская библиотека" вышла в свет книга "Монашество. Документы Русской православной церкви". В книге содержатся основные документы Русской православной церкви, определяющие принципы и правила жизни монастырей. Сборник представляет собой руководство для архипастырей, игуменов и игумений обителей, насельников монастырей и желающих вступить на путь монашеской жизни", – говорится в сообщении.
В издание также включены данные статистики по монастырям РПЦ, сообщает сайт Церкви.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
РПЦ утвердила список профессий, запрещенных для священников
27 декабря 2024, 21:00
 
РелигияРусская православная церковьМосковская ПатриархияМонастыриРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала