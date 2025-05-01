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В РПЦ издали руководство для желающих уйти в монастырь
В РПЦ издали руководство для желающих уйти в монастырь - РИА Новости, 01.05.2025
В РПЦ издали руководство для желающих уйти в монастырь
Издательство Московской патриархии выпустило руководство для желающих поступить в монастырь, а также монахов и руководства монастырей – книгу "Монашество... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T17:11:00+03:00
2025-05-01T17:11:00+03:00
2025-05-01T17:11:00+03:00
религия
русская православная церковь
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монастыри
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Издательство Московской патриархии выпустило руководство для желающих поступить в монастырь, а также монахов и руководства монастырей – книгу "Монашество. Документы Русской православной церкви", сообщил сайт Московской патриархии. "В Издательстве Московской патриархии в серии "Монашеская библиотека" вышла в свет книга "Монашество. Документы Русской православной церкви". В книге содержатся основные документы Русской православной церкви, определяющие принципы и правила жизни монастырей. Сборник представляет собой руководство для архипастырей, игуменов и игумений обителей, насельников монастырей и желающих вступить на путь монашеской жизни", – говорится в сообщении. В издание также включены данные статистики по монастырям РПЦ, сообщает сайт Церкви.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русская православная церковь, московская патриархия, монастыри, россия
Религия, Русская православная церковь, Московская Патриархия, Монастыри, Россия
В РПЦ издали руководство для желающих уйти в монастырь
Издательство РПЦ выпустило руководство для желающих поступить в монастырь