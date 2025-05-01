https://ria.ru/20250501/moldavija-2014550356.html

Молдавия пользуется преимуществами членства в СНГ, заявили в МИД

Молдавия пользуется преимуществами членства в СНГ, заявили в МИД - РИА Новости, 01.05.2025

Молдавия пользуется преимуществами членства в СНГ, заявили в МИД

Молдавия фактически прекратила участие в работе органов СНГ, но продолжает пользоваться преимуществами, которые дает членство в организации, сообщил в интервью... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T10:01:00+03:00

2025-05-01T10:01:00+03:00

2025-05-01T10:01:00+03:00

молдавия

микаэл агасандян

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в мире

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Молдавия фактически прекратила участие в работе органов СНГ, но продолжает пользоваться преимуществами, которые дает членство в организации, сообщил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. "Молдавия уже давно фактически свернула свое участие в работе СНГ: отсутствует на заседаниях уставных органов, не присоединяется к принимаемым решениям, не выплачивает долевой взнос в единый бюджет органов Содружества", – сказал Агасандян. Он добавил, что при этом Кишинев продолжает пользоваться экономическими выгодами — зоной свободной торговли, безвизовым режимом и особыми условиями в сфере трудовой миграции. В последние годы Молдавия заявила о денонсации ряда соглашений в рамках СНГ, в том числе по сотрудничеству в чрезвычайных ситуациях и в области здравоохранения. Тем не менее республика остается стороной более 200 международных договоров, действующих в рамках Содружества. Российские дипломаты отмечают, что логика действий Кишинева часто остается непонятной. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250430/pridnestrove-2014426637.html

https://ria.ru/20240820/bolya-1967269974.html

https://ria.ru/20250425/sistema-2013312360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

молдавия, микаэл агасандян, московский комсомолец, в мире