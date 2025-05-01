https://ria.ru/20250501/moldavija-2014533938.html

В учебнике по истории Молдавии СССР обвинили в развязывании Второй мировой

В учебнике по истории Молдавии СССР обвинили в развязывании Второй мировой - РИА Новости, 01.05.2025

В учебнике по истории Молдавии СССР обвинили в развязывании Второй мировой

В новом учебнике по истории для старшеклассников в Молдавии СССР - вопреки решениям Нюрнбергского трибунала - обвиняется в развязывании Второй Мировой войны, а... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T06:03:00+03:00

2025-05-01T06:03:00+03:00

2025-05-01T06:03:00+03:00

в мире

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КИШИНЕВ, 1 мая - РИА Новости. В новом учебнике по истории для старшеклассников в Молдавии СССР - вопреки решениям Нюрнбергского трибунала - обвиняется в развязывании Второй Мировой войны, а "распространение коммунизма в Европе" названо одной из причин появления фашизма и нацизма, выяснило РИА Новости. Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. При этом министр образования республики Дан Перчун утверждает, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям. Корреспондент РИА Новости изучил молдавский учебник по истории, который вышел в 2024 году и поступил в школы в начале 2025-го, и обнаружил, что авторы пособия используют различные методы, чтобы создать искаженный взгляд на историю. Например, в разделе про причины Второй Мировой войны в качестве экспертного мнения приводится цитата бежавшего в Британию предателя советской военной разведки, бывшего сотрудника ГРУ СССР Виктора Суворова о том, что якобы "Советский Союз является главным виновником и главным зачинщиком Второй мировой войны", а "коммунисты распространяли легенду о том, что на нас напали, и с этого момента началась Великая война". При этом позиция самого СССР и подтвержденные решениями Нюрнбергского трибунала факты, неопровержимо свидетельствующие о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз, в учебнике не приводятся. В основном тексте учебного материала можно найти заявления о том, как СССР повлиял на начало Второй Мировой войны. Авторы учебника пишут, что "опасность распространения коммунизма, установленного в России", наравне с социально-экономическими проблемами европейских стран и реваншистскими настроениями после заключения Версальского договора "породили крайне правые движения и привели к установлению фашистского режима в Италии и нацистского режима в Германии". Лидер молдавского оргокомитета "Победа" Алексей Петрович в комментарии РИА Новости заявил, что новый учебник по истории - это часть программы оправдания нацизма, которая была запущена в Молдавии еще в 1990-х годах, но достигла особого размаха в последние пять лет. Он отметил, что власти не первый год пытаются обелить нацизм, под этим предлогом продвигались версии о том, что Советский Союз и нацистская Германия - это два режима, которые якобы виновны в развязывании Второй Мировой войны. По его словам, в учебнике прямо говорится, что советские войска были оккупационными, румынские - войсками освобождения, а нацистский диктатор Ион Антонеску представлен умелым администратором, который якобы развивал территорию оккупированной Бессарабии. Оппозиция в Молдавии неоднократно поднимала вопрос опасности искажения истории. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, кишиневские власти не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250209/uchebnik-1998274437.html

https://ria.ru/20250221/istoriya-2000806624.html

https://ria.ru/20250202/mid-1996876554.html

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в мире, молдавия, виктор суворов (владимир резун), майя санду, евгения гуцул, московский комсомолец