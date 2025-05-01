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Россия не допустит восстановления Украины в границах 1991 года, заявил МИД - РИА Новости, 01.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:57 01.05.2025 (обновлено: 18:06 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/mid-2014586889.html
Россия не допустит восстановления Украины в границах 1991 года, заявил МИД
Россия не допустит восстановления Украины в границах 1991 года, заявил МИД - РИА Новости, 01.05.2025
Россия не допустит восстановления Украины в границах 1991 года, заявил МИД
Россия никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года, заявили в МИД России, комментируя атаку беспилотников ВСУ на рынок в Алешках. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T16:57:00+03:00
2025-05-01T18:06:00+03:00
россия
украина
в мире
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
вооруженные силы украины
херсонская область
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Россия никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года, заявили в МИД России, комментируя атаку беспилотников ВСУ на рынок в Алешках."Совершенно очевидно, что за тщетными и беспочвенными притязаниями киевского режима и поддерживающих его на Западе сил на так называемое восстановление Украины в границах 1991 года стоит людоедский инстинкт истребления всего русского. Разумеется, Россия никогда не допустит реализации подобного сценария", — говорится в материале. Другие заявления: В четверг губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска атаковали рынок в городе Алешки Херсонской области. При этом после первой волны ударов, когда уже были погибшие и раненые, ВСУ направили FPV-дроны для добивания выживших. По информации главы региона, погибли как минимум семь человек, более 20 получили ранения.Как рассказал РИА Новости заместитель председателя правительства области Сергей Черевко, после обстрела рынка в Алешках Херсонской области госпитализировали 11 пострадавших, еще один человек скончался по дороге в больницу.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20250501/sdelka-2014585995.html
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россия, украина, в мире, владимир сальдо, вооруженные силы украины, херсонская область
Россия, Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
Россия не допустит восстановления Украины в границах 1991 года, заявил МИД

МИД: Россия никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Россия никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года, заявили в МИД России, комментируя атаку беспилотников ВСУ на рынок в Алешках.
"Совершенно очевидно, что за тщетными и беспочвенными притязаниями киевского режима и поддерживающих его на Западе сил на так называемое восстановление Украины в границах 1991 года стоит людоедский инстинкт истребления всего русского. Разумеется, Россия никогда не допустит реализации подобного сценария", — говорится в материале.
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Вчера, 16:50
Другие заявления:
  • это очередное кровавое военное преступление укронацистов против мирного населения;
  • атака была преднамеренно осуществлена в праздничный день;
  • все виновные и причастные к варварской атаке Киева на Алешки будут установлены и понесут наказание по закону;
  • снова выявилась полная недоговороспособность необандеровской клики;
  • эта атака — на совести снабжающих Украину вооружениями и финансами;
  • Россия призывает международное сообщество осудить омерзительный теракт.
В четверг губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска атаковали рынок в городе Алешки Херсонской области. При этом после первой волны ударов, когда уже были погибшие и раненые, ВСУ направили FPV-дроны для добивания выживших. По информации главы региона, погибли как минимум семь человек, более 20 получили ранения.
Как рассказал РИА Новости заместитель председателя правительства области Сергей Черевко, после обстрела рынка в Алешках Херсонской области госпитализировали 11 пострадавших, еще один человек скончался по дороге в больницу.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
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Вчера, 16:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
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