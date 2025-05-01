https://ria.ru/20250501/mid-2014586889.html

Россия не допустит восстановления Украины в границах 1991 года, заявил МИД

Россия не допустит восстановления Украины в границах 1991 года, заявил МИД - РИА Новости, 01.05.2025

Россия не допустит восстановления Украины в границах 1991 года, заявил МИД

Россия никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года, заявили в МИД России, комментируя атаку беспилотников ВСУ на рынок в Алешках. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T16:57:00+03:00

2025-05-01T16:57:00+03:00

2025-05-01T18:06:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Россия никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года, заявили в МИД России, комментируя атаку беспилотников ВСУ на рынок в Алешках."Совершенно очевидно, что за тщетными и беспочвенными притязаниями киевского режима и поддерживающих его на Западе сил на так называемое восстановление Украины в границах 1991 года стоит людоедский инстинкт истребления всего русского. Разумеется, Россия никогда не допустит реализации подобного сценария", — говорится в материале. Другие заявления: В четверг губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска атаковали рынок в городе Алешки Херсонской области. При этом после первой волны ударов, когда уже были погибшие и раненые, ВСУ направили FPV-дроны для добивания выживших. По информации главы региона, погибли как минимум семь человек, более 20 получили ранения.Как рассказал РИА Новости заместитель председателя правительства области Сергей Черевко, после обстрела рынка в Алешках Херсонской области госпитализировали 11 пострадавших, еще один человек скончался по дороге в больницу.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

https://ria.ru/20250501/sdelka-2014585995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, в мире, владимир сальдо, вооруженные силы украины, херсонская область