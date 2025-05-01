Россия не допустит восстановления Украины в границах 1991 года, заявил МИД
МИД: Россия никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Россия никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года, заявили в МИД России, комментируя атаку беспилотников ВСУ на рынок в Алешках.
"Совершенно очевидно, что за тщетными и беспочвенными притязаниями киевского режима и поддерживающих его на Западе сил на так называемое восстановление Украины в границах 1991 года стоит людоедский инстинкт истребления всего русского. Разумеется, Россия никогда не допустит реализации подобного сценария", — говорится в материале.
Другие заявления:
- это очередное кровавое военное преступление укронацистов против мирного населения;
- атака была преднамеренно осуществлена в праздничный день;
- все виновные и причастные к варварской атаке Киева на Алешки будут установлены и понесут наказание по закону;
- снова выявилась полная недоговороспособность необандеровской клики;
- эта атака — на совести снабжающих Украину вооружениями и финансами;
- Россия призывает международное сообщество осудить омерзительный теракт.
В четверг губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска атаковали рынок в городе Алешки Херсонской области. При этом после первой волны ударов, когда уже были погибшие и раненые, ВСУ направили FPV-дроны для добивания выживших. По информации главы региона, погибли как минимум семь человек, более 20 получили ранения.
Как рассказал РИА Новости заместитель председателя правительства области Сергей Черевко, после обстрела рынка в Алешках Херсонской области госпитализировали 11 пострадавших, еще один человек скончался по дороге в больницу.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.