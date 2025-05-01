https://ria.ru/20250501/mid-2014544236.html

В МИД рассказали, когда могут подписать соглашение ЕАЭС — Монголия

В МИД рассказали, когда могут подписать соглашение ЕАЭС — Монголия - РИА Новости, 01.05.2025

В МИД рассказали, когда могут подписать соглашение ЕАЭС — Монголия

В случае успешного проведения внутригосударственных процедур в странах ЕАЭС и в Монголии временное торговое соглашение ЕАЭС-Монголия может быть подписано на... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T09:10:00+03:00

2025-05-01T09:10:00+03:00

2025-05-01T09:10:00+03:00

экономика

монголия

россия

микаэл агасандян

евразийский экономический союз

снг

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В случае успешного проведения внутригосударственных процедур в странах ЕАЭС и в Монголии временное торговое соглашение ЕАЭС-Монголия может быть подписано на ближайшем заседании Высшего Евразийского экономического совета, заявил РИА Новости директор 1-го департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян. "Проект соглашения с Монголией был скорректирован по итогам дополнительного рассмотрения в государствах-участниках. В случае успешного проведения внутригосударственных процедур в странах Союза и в Монголии временное торговое соглашение ЕАЭС-Монголия может быть подписано на ближайшем заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС)", - заявил РИА Новости Агасандян.

https://ria.ru/20240902/mongoliya-1969880383.html

монголия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, монголия, россия, микаэл агасандян, евразийский экономический союз, снг