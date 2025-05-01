https://ria.ru/20250501/mid-2014544236.html
В МИД рассказали, когда могут подписать соглашение ЕАЭС — Монголия
В МИД рассказали, когда могут подписать соглашение ЕАЭС — Монголия - РИА Новости, 01.05.2025
В МИД рассказали, когда могут подписать соглашение ЕАЭС — Монголия
В случае успешного проведения внутригосударственных процедур в странах ЕАЭС и в Монголии временное торговое соглашение ЕАЭС-Монголия может быть подписано на... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T09:10:00+03:00
2025-05-01T09:10:00+03:00
2025-05-01T09:10:00+03:00
экономика
монголия
россия
микаэл агасандян
евразийский экономический союз
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В случае успешного проведения внутригосударственных процедур в странах ЕАЭС и в Монголии временное торговое соглашение ЕАЭС-Монголия может быть подписано на ближайшем заседании Высшего Евразийского экономического совета, заявил РИА Новости директор 1-го департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян. "Проект соглашения с Монголией был скорректирован по итогам дополнительного рассмотрения в государствах-участниках. В случае успешного проведения внутригосударственных процедур в странах Союза и в Монголии временное торговое соглашение ЕАЭС-Монголия может быть подписано на ближайшем заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС)", - заявил РИА Новости Агасандян.
https://ria.ru/20240902/mongoliya-1969880383.html
монголия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_def7db1b1e04207a997d4ef9acdd25bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, монголия, россия, микаэл агасандян, евразийский экономический союз, снг
Экономика, Монголия, Россия, Микаэл Агасандян, Евразийский экономический союз, СНГ
В МИД рассказали, когда могут подписать соглашение ЕАЭС — Монголия
МИД: торговое соглашение ЕАЭС-Монголия могут подписать на заседании ВЕЭС