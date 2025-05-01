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В МИД рассказали, когда могут подписать соглашение ЕАЭС — Монголия - РИА Новости, 01.05.2025
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09:10 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/mid-2014544236.html
В МИД рассказали, когда могут подписать соглашение ЕАЭС — Монголия
В МИД рассказали, когда могут подписать соглашение ЕАЭС — Монголия - РИА Новости, 01.05.2025
В МИД рассказали, когда могут подписать соглашение ЕАЭС — Монголия
В случае успешного проведения внутригосударственных процедур в странах ЕАЭС и в Монголии временное торговое соглашение ЕАЭС-Монголия может быть подписано на... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T09:10:00+03:00
2025-05-01T09:10:00+03:00
экономика
монголия
россия
микаэл агасандян
евразийский экономический союз
снг
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В случае успешного проведения внутригосударственных процедур в странах ЕАЭС и в Монголии временное торговое соглашение ЕАЭС-Монголия может быть подписано на ближайшем заседании Высшего Евразийского экономического совета, заявил РИА Новости директор 1-го департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян. "Проект соглашения с Монголией был скорректирован по итогам дополнительного рассмотрения в государствах-участниках. В случае успешного проведения внутригосударственных процедур в странах Союза и в Монголии временное торговое соглашение ЕАЭС-Монголия может быть подписано на ближайшем заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС)", - заявил РИА Новости Агасандян.
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экономика, монголия, россия, микаэл агасандян, евразийский экономический союз, снг
Экономика, Монголия, Россия, Микаэл Агасандян, Евразийский экономический союз, СНГ
В МИД рассказали, когда могут подписать соглашение ЕАЭС — Монголия

МИД: торговое соглашение ЕАЭС-Монголия могут подписать на заседании ВЕЭС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В случае успешного проведения внутригосударственных процедур в странах ЕАЭС и в Монголии временное торговое соглашение ЕАЭС-Монголия может быть подписано на ближайшем заседании Высшего Евразийского экономического совета, заявил РИА Новости директор 1-го департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.
"Проект соглашения с Монголией был скорректирован по итогам дополнительного рассмотрения в государствах-участниках. В случае успешного проведения внутригосударственных процедур в странах Союза и в Монголии временное торговое соглашение ЕАЭС-Монголия может быть подписано на ближайшем заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС)", - заявил РИА Новости Агасандян.
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