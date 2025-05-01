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ОДКБ сократил сроки подготовки решений по кризисам - РИА Новости, 01.05.2025
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09:06 01.05.2025
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ОДКБ сократил сроки подготовки решений по кризисам
ОДКБ сократил сроки подготовки решений по кризисам - РИА Новости, 01.05.2025
ОДКБ сократил сроки подготовки решений по кризисам
Сроки подготовки решений Совета коллективной безопасности ОДКБ по кризисным ситуациям сокращены до суток, сообщил в интервью РИА Новости директор первого... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T09:06:00+03:00
2025-05-01T09:06:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Сроки подготовки решений Совета коллективной безопасности ОДКБ по кризисным ситуациям сокращены до суток, сообщил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. “Значительно (до суток) сокращены сроки подготовки решений Совета коллективной безопасности о первоочередных мерах по предотвращению или урегулированию кризисной ситуации в зоне ответственности ОДКБ”, – сказал Агасандян. Он добавил, что работа по обеспечению оперативного утверждения таких решений ведется совместно с национальными парламентами. С учетом сложной обстановки на постсоветском пространстве ОДКБ усиливает механизмы быстрого реагирования. В начале 2024 года ОДКБ провела масштабные тренировки по кризисному реагированию. Организация продолжает укреплять сотрудничество между своими государствами-членами в вопросах безопасности.
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россия, микаэл агасандян, одкб, снг, в мире
Россия, Микаэл Агасандян, ОДКБ, СНГ, В мире
ОДКБ сократил сроки подготовки решений по кризисам

МИД: ОДКБ сократил сроки подготовки решений по кризисам до суток

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие поднимают государственные флаги стран ОДКБ
Военнослужащие поднимают государственные флаги стран ОДКБ - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащие поднимают государственные флаги стран ОДКБ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Сроки подготовки решений Совета коллективной безопасности ОДКБ по кризисным ситуациям сокращены до суток, сообщил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.
«
“Значительно (до суток) сокращены сроки подготовки решений Совета коллективной безопасности о первоочередных мерах по предотвращению или урегулированию кризисной ситуации в зоне ответственности ОДКБ”, – сказал Агасандян.
Он добавил, что работа по обеспечению оперативного утверждения таких решений ведется совместно с национальными парламентами.
С учетом сложной обстановки на постсоветском пространстве ОДКБ усиливает механизмы быстрого реагирования. В начале 2024 года ОДКБ провела масштабные тренировки по кризисному реагированию. Организация продолжает укреплять сотрудничество между своими государствами-членами в вопросах безопасности.
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