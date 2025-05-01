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Наведение порядка в миграционной сфере назрело, заявили в МИД России - РИА Новости, 01.05.2025
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07:20 01.05.2025
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Наведение порядка в миграционной сфере назрело, заявили в МИД России
Наведение порядка в миграционной сфере назрело, заявили в МИД России - РИА Новости, 01.05.2025
Наведение порядка в миграционной сфере назрело, заявили в МИД России
В последний год в России ведется активная работа по совершенствованию миграционного законодательства, необходимость наведения порядка в этой сфере объективно... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T07:20:00+03:00
2025-05-01T07:20:00+03:00
россия
микаэл агасандян
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В последний год в России ведется активная работа по совершенствованию миграционного законодательства, необходимость наведения порядка в этой сфере объективно назрела, заявил директор 1-го департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян. "Предложил бы в данной ситуации ориентироваться в первую очередь на работу, проводимую российскими профильными ведомствами в соответствии с поручениями руководства страны, которые продиктованы объективно назревшей необходимостью наведения порядка в миграционной сфере, совершенствования сопутствующих процедур, включая их цифровизацию, а также борьбы с незаконной миграцией", - заявил Агасандян РИА Новости. Он отметил, что в этой связи в последний год в России ведется активная работа по совершенствованию миграционного законодательства и упорядочению соответствующих процедур. "Предпринимаемые в этом контексте шаги обусловлены интересами национальной безопасности", - подчеркнул он.
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россия, микаэл агасандян
Россия, Микаэл Агасандян
Наведение порядка в миграционной сфере назрело, заявили в МИД России

Агасандян: наведение порядка в миграционной сфере назрело, РФ ведет работу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В последний год в России ведется активная работа по совершенствованию миграционного законодательства, необходимость наведения порядка в этой сфере объективно назрела, заявил директор 1-го департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.
"Предложил бы в данной ситуации ориентироваться в первую очередь на работу, проводимую российскими профильными ведомствами в соответствии с поручениями руководства страны, которые продиктованы объективно назревшей необходимостью наведения порядка в миграционной сфере, совершенствования сопутствующих процедур, включая их цифровизацию, а также борьбы с незаконной миграцией", - заявил Агасандян РИА Новости.
Он отметил, что в этой связи в последний год в России ведется активная работа по совершенствованию миграционного законодательства и упорядочению соответствующих процедур.
"Предпринимаемые в этом контексте шаги обусловлены интересами национальной безопасности", - подчеркнул он.
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