https://ria.ru/20250501/mid-2014537917.html

Наведение порядка в миграционной сфере назрело, заявили в МИД России

Наведение порядка в миграционной сфере назрело, заявили в МИД России - РИА Новости, 01.05.2025

Наведение порядка в миграционной сфере назрело, заявили в МИД России

В последний год в России ведется активная работа по совершенствованию миграционного законодательства, необходимость наведения порядка в этой сфере объективно... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T07:20:00+03:00

2025-05-01T07:20:00+03:00

2025-05-01T07:20:00+03:00

россия

микаэл агасандян

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В последний год в России ведется активная работа по совершенствованию миграционного законодательства, необходимость наведения порядка в этой сфере объективно назрела, заявил директор 1-го департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян. "Предложил бы в данной ситуации ориентироваться в первую очередь на работу, проводимую российскими профильными ведомствами в соответствии с поручениями руководства страны, которые продиктованы объективно назревшей необходимостью наведения порядка в миграционной сфере, совершенствования сопутствующих процедур, включая их цифровизацию, а также борьбы с незаконной миграцией", - заявил Агасандян РИА Новости. Он отметил, что в этой связи в последний год в России ведется активная работа по совершенствованию миграционного законодательства и упорядочению соответствующих процедур. "Предпринимаемые в этом контексте шаги обусловлены интересами национальной безопасности", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250501/zapret-2014537419.html

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россия, микаэл агасандян