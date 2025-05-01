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Май начинается бурно и отнюдь не мирно, заявил Медведев - РИА Новости, 01.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:31 01.05.2025 (обновлено: 09:38 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/may-2014547516.html
Май начинается бурно и отнюдь не мирно, заявил Медведев
Май начинается бурно и отнюдь не мирно, заявил Медведев - РИА Новости, 01.05.2025
Май начинается бурно и отнюдь не мирно, заявил Медведев
Май начинается бурно и отнюдь не мирно, День Победы еще впереди, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T09:31:00+03:00
2025-05-01T09:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
дмитрий медведев
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Май начинается бурно и отнюдь не мирно, День Победы еще впереди, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Май начинается бурно. И отнюдь не мирно. День Победы еще впереди. С Праздником! С 1 Мая!" - написал он.
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россия, дмитрий медведев, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Дмитрий Медведев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Май начинается бурно и отнюдь не мирно, заявил Медведев

Медведев: май начинается бурно и отнюдь не мирно, День Победы еще впереди

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Май начинается бурно и отнюдь не мирно, День Победы еще впереди, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
"Май начинается бурно. И отнюдь не мирно. День Победы еще впереди. С Праздником! С 1 Мая!" - написал он.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияДмитрий Медведев80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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