https://ria.ru/20250501/may-2014547516.html

Май начинается бурно и отнюдь не мирно, заявил Медведев

Май начинается бурно и отнюдь не мирно, заявил Медведев - РИА Новости, 01.05.2025

Май начинается бурно и отнюдь не мирно, заявил Медведев

Май начинается бурно и отнюдь не мирно, День Победы еще впереди, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T09:31:00+03:00

2025-05-01T09:31:00+03:00

2025-05-01T09:38:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

дмитрий медведев

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Май начинается бурно и отнюдь не мирно, День Победы еще впереди, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Май начинается бурно. И отнюдь не мирно. День Победы еще впереди. С Праздником! С 1 Мая!" - написал он.

https://ria.ru/20250429/vystuplenie-2014106154.html

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий медведев, 80-летие победы в великой отечественной войне