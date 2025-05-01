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Май начинается бурно и отнюдь не мирно, заявил Медведев
Май начинается бурно и отнюдь не мирно, заявил Медведев - РИА Новости, 01.05.2025
Май начинается бурно и отнюдь не мирно, заявил Медведев
Май начинается бурно и отнюдь не мирно, День Победы еще впереди, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T09:31:00+03:00
2025-05-01T09:31:00+03:00
2025-05-01T09:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
дмитрий медведев
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Май начинается бурно и отнюдь не мирно, День Победы еще впереди, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Май начинается бурно. И отнюдь не мирно. День Победы еще впереди. С Праздником! С 1 Мая!" - написал он.
https://ria.ru/20250429/vystuplenie-2014106154.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Дмитрий Медведев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Май начинается бурно и отнюдь не мирно, заявил Медведев
Медведев: май начинается бурно и отнюдь не мирно, День Победы еще впереди