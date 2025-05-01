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В Tesla выразили уверенность в способности Маска продолжить рост компании - РИА Новости, 01.05.2025
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17:56 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/mask-2014594033.html
В Tesla выразили уверенность в способности Маска продолжить рост компании
В Tesla выразили уверенность в способности Маска продолжить рост компании - РИА Новости, 01.05.2025
В Tesla выразили уверенность в способности Маска продолжить рост компании
Совет директоров американского производителя электромобилей Tesla выразил уверенность в способности генерального директора компании Илона Маска продолжить... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T17:56:00+03:00
2025-05-01T17:56:00+03:00
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илон маск
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Совет директоров американского производителя электромобилей Tesla выразил уверенность в способности генерального директора компании Илона Маска продолжить реализацию плана дальнейшего роста компании на своем посту, сообщила председатель совета директоров компании Робин Денхолм (Robyn Denholm) в аккаунте Tesla в соцсети X. "Генеральным директором Tesla является Илон Маск, и совет директоров крайне уверен в его способности продолжать дальнейшую реализацию восхитительного плана дальнейшего роста", - говорится в сообщении. В четверг Маск назвал статью газеты Wall Street Journal о том, что компания Tesla ищет ему замену на посту гендиректора, заведомо ложной, а также "грубейшим нарушением этики". Ранее в этот же день Wall Street Journal опубликовала статью, где со ссылкой на источники сообщалось, что совет директоров автокомпании Tesla начал поиск преемника Маска на посту гендиректора на фоне снижающейся стоимости акций компании и недовольства инвесторов "фокусом Маска на Белом доме". Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
https://ria.ru/20250501/mask-2014552467.html
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пало-альто, остин, техас, илон маск, в мире
Пало-Альто, Остин, Техас, Илон Маск, В мире
В Tesla выразили уверенность в способности Маска продолжить рост компании

Совет директоров Tesla уверен в способности Маска продолжить развитие компании

© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Совет директоров американского производителя электромобилей Tesla выразил уверенность в способности генерального директора компании Илона Маска продолжить реализацию плана дальнейшего роста компании на своем посту, сообщила председатель совета директоров компании Робин Денхолм (Robyn Denholm) в аккаунте Tesla в соцсети X.
«
"Генеральным директором Tesla является Илон Маск, и совет директоров крайне уверен в его способности продолжать дальнейшую реализацию восхитительного плана дальнейшего роста", - говорится в сообщении.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Маск отреагировал на статью WSJ о поисках преемника на посту главы Tesla
Вчера, 10:23
В четверг Маск назвал статью газеты Wall Street Journal о том, что компания Tesla ищет ему замену на посту гендиректора, заведомо ложной, а также "грубейшим нарушением этики".
Ранее в этот же день Wall Street Journal опубликовала статью, где со ссылкой на источники сообщалось, что совет директоров автокомпании Tesla начал поиск преемника Маска на посту гендиректора на фоне снижающейся стоимости акций компании и недовольства инвесторов "фокусом Маска на Белом доме".
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Банки США продали весь долг Маска для покупки Twitter, пишут СМИ
29 апреля, 02:20
 
Пало-АльтоОстинТехасИлон МаскВ мире
 
 
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