https://ria.ru/20250501/mask-2014594033.html

В Tesla выразили уверенность в способности Маска продолжить рост компании

В Tesla выразили уверенность в способности Маска продолжить рост компании - РИА Новости, 01.05.2025

В Tesla выразили уверенность в способности Маска продолжить рост компании

Совет директоров американского производителя электромобилей Tesla выразил уверенность в способности генерального директора компании Илона Маска продолжить... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T17:56:00+03:00

2025-05-01T17:56:00+03:00

2025-05-01T17:56:00+03:00

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остин

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Совет директоров американского производителя электромобилей Tesla выразил уверенность в способности генерального директора компании Илона Маска продолжить реализацию плана дальнейшего роста компании на своем посту, сообщила председатель совета директоров компании Робин Денхолм (Robyn Denholm) в аккаунте Tesla в соцсети X. "Генеральным директором Tesla является Илон Маск, и совет директоров крайне уверен в его способности продолжать дальнейшую реализацию восхитительного плана дальнейшего роста", - говорится в сообщении. В четверг Маск назвал статью газеты Wall Street Journal о том, что компания Tesla ищет ему замену на посту гендиректора, заведомо ложной, а также "грубейшим нарушением этики". Ранее в этот же день Wall Street Journal опубликовала статью, где со ссылкой на источники сообщалось, что совет директоров автокомпании Tesla начал поиск преемника Маска на посту гендиректора на фоне снижающейся стоимости акций компании и недовольства инвесторов "фокусом Маска на Белом доме". Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.

https://ria.ru/20250501/mask-2014552467.html

https://ria.ru/20250429/banki-2013957159.html

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пало-альто, остин, техас, илон маск, в мире