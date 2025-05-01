https://ria.ru/20250501/mask-2014530228.html
Совет директоров Tesla начал поиск преемника Маска, пишет WSJ
Совет директоров Tesla начал поиск преемника Маска, пишет WSJ - РИА Новости, 01.05.2025
Совет директоров Tesla начал поиск преемника Маска, пишет WSJ
Совет директоров автокомпании Tesla начал поиск преемника Илона Маска на посту гендиректора на фоне снижающейся стоимости акций компании и недовольства... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T04:16:00+03:00
2025-05-01T04:16:00+03:00
2025-05-01T04:25:00+03:00
tesla motors
технологии
илон маск
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Совет директоров автокомпании Tesla начал поиск преемника Илона Маска на посту гендиректора на фоне снижающейся стоимости акций компании и недовольства инвесторов "фокусом Маска на Белом доме", сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники."Члены совета директоров обратились в несколько компаний по поиску руководителей, чтобы разработать формальный процесс поиска следующего генерального директора Tesla", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20250429/banki-2013957159.html
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tesla motors, технологии, илон маск
Tesla motors, Технологии, Илон Маск
Совет директоров Tesla начал поиск преемника Маска, пишет WSJ
WSJ: совет директоров Tesla начал поиск преемника Маска на посту гендиректора