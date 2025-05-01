https://ria.ru/20250501/lukashenko-2014542038.html

Лукашенко поделился универсальным рецептом благополучия

Лукашенко поделился универсальным рецептом благополучия - РИА Новости, 01.05.2025

Лукашенко поделился универсальным рецептом благополучия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении с Праздником труда поблагодарил ветеранов войны и тружеников тыла, тех, кто восстанавливал страну из... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T08:41:00+03:00

2025-05-01T08:41:00+03:00

2025-05-01T08:41:00+03:00

белоруссия

александр лукашенко

в мире

день труда

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МИНСК, 1 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении с Праздником труда поблагодарил ветеранов войны и тружеников тыла, тех, кто восстанавливал страну из руин, и назвал труд универсальным рецептом благополучия и согласия, сообщила пресс-служба главы государства. В Белоруссии 1 мая отмечается Праздник труда, этот день является праздничным днём. "Положенный в основу жизни белорусского народа мирный и созидательный труд является универсальным рецептом благополучия и согласия. Только с опорой на собственные силы и таланты мы построили независимое и успешное государство", - говорится в поздравлении. Лукашенко отметил героизм и самоотверженность ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. "В год 80-летия Великой Победы с особой теплотой и признательностью обращаемся к ветеранам войны и труженикам тыла, ко всем, кто восстанавливал страну из руин. Благодаря вашим героизму и самоотверженности сегодня мы строим конкурентную экономику, укрепляем политическую стабильность, в мире и гармонии передаем накопленный опыт молодому поколению", - сказал президент. По его словам, успехи во всех сферах - от промышленности и образования до сельского хозяйства и медицины - это результат ежедневных усилий и преданности своему делу каждого белоруса. "Искренне благодарен вам за вклад в процветание нашего Отечества", - заключил глава государства.

https://ria.ru/20250429/lukashenko-2014127793.html

https://ria.ru/20250223/lukashenko-2001080035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, александр лукашенко, в мире, день труда