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Израильский дрон атаковал машину на юге Ливана - РИА Новости, 01.05.2025
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13:37 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/livan-2014565867.html
Израильский дрон атаковал машину на юге Ливана
Израильский дрон атаковал машину на юге Ливана - РИА Новости, 01.05.2025
Израильский дрон атаковал машину на юге Ливана
Израильский беспилотник нанёс удар по автомобилю в районе между ливанскими деревнями Мейс-аль-Джабаль и Блида на юге Ливана, в результате три человека погибли,... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T13:37:00+03:00
2025-05-01T13:37:00+03:00
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БЕЙРУТ, 1 мая – РИА Новости. Израильский беспилотник нанёс удар по автомобилю в районе между ливанскими деревнями Мейс-аль-Джабаль и Блида на юге Ливана, в результате три человека погибли, сообщил РИА Новости источник в ливанской скорой помощи. "Дрон поразил управляемой ракетой пикап, следовавший по трассе между двумя населёнными пунктами. Жертвами удара стали один гражданин Ливана и двое сирийцев. От удара автомобиль полностью сгорел, также зафиксированы повреждения в районе происшествия", - сказал собеседник агентства. Израильские силы продолжают наносить удары по территории Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое с движением "Хезболлах" в ноябре прошлого года. Согласно договоренностям, Армия обороны Израиля должна была вывести свои подразделения к 26 января, однако этого не произошло. На пяти позициях вдоль границы на ливанской территории по-прежнему остаются израильские военные. Соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 27 ноября 2024 года, было достигнуто после более года боевых действий, начавшихся в октябре 2023 года, когда "Хезболла" активизировала фронт на границе с Израилем в поддержку палестинского сопротивления в секторе Газа. Впоследствии срок вывода войск был продлён до 18 февраля 2025 года. Несмотря на формальное перемирие, израильская армия регулярно наносит удары по разным районам Ливана, включая пригород Бейрута, заявляя, что таким образом устраняет угрозы собственной безопасности поступающие со стороны движения "Хезболлах".
https://ria.ru/20250427/izrail-2013736863.html
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в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильский дрон атаковал машину на юге Ливана

В Ливане три человека погибли при ударе израильского беспилотника по автомобилю

© AP Photo / Dave KolpackИзраильский БПЛА
Израильский БПЛА - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Dave Kolpack
Израильский БПЛА. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 1 мая – РИА Новости. Израильский беспилотник нанёс удар по автомобилю в районе между ливанскими деревнями Мейс-аль-Джабаль и Блида на юге Ливана, в результате три человека погибли, сообщил РИА Новости источник в ливанской скорой помощи.
«
"Дрон поразил управляемой ракетой пикап, следовавший по трассе между двумя населёнными пунктами. Жертвами удара стали один гражданин Ливана и двое сирийцев. От удара автомобиль полностью сгорел, также зафиксированы повреждения в районе происшествия", - сказал собеседник агентства.
Дым на месте израильского авиаудара по Бейруту, Ливан - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Израиль заявил об атаке на склад с ракетами "Хезболлы" в Ливане
27 апреля, 22:37
Израильские силы продолжают наносить удары по территории Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое с движением "Хезболлах" в ноябре прошлого года. Согласно договоренностям, Армия обороны Израиля должна была вывести свои подразделения к 26 января, однако этого не произошло. На пяти позициях вдоль границы на ливанской территории по-прежнему остаются израильские военные.
Соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 27 ноября 2024 года, было достигнуто после более года боевых действий, начавшихся в октябре 2023 года, когда "Хезболла" активизировала фронт на границе с Израилем в поддержку палестинского сопротивления в секторе Газа. Впоследствии срок вывода войск был продлён до 18 февраля 2025 года. Несмотря на формальное перемирие, израильская армия регулярно наносит удары по разным районам Ливана, включая пригород Бейрута, заявляя, что таким образом устраняет угрозы собственной безопасности поступающие со стороны движения "Хезболлах".
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Израиль ликвидировал командира военного комплекса "Хезболлы" в Ливане
22 апреля, 18:51
 
В миреЛиванИзраильБейрутХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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