https://ria.ru/20250501/lion-2014604009.html

На первомайской демонстрации в Лионе произошли стычки с полицией

На первомайской демонстрации в Лионе произошли стычки с полицией - РИА Новости, 01.05.2025

На первомайской демонстрации в Лионе произошли стычки с полицией

Стычки манифестантов с полицией произошли на первомайской демонстрации во французском Лионе, сообщила в четверг префектура региона Овернь-Рона-Альпы, где... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T19:05:00+03:00

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ПАРИЖ, 1 мая – РИА Новости. Стычки манифестантов с полицией произошли на первомайской демонстрации во французском Лионе, сообщила в четверг префектура региона Овернь-Рона-Альпы, где расположен город. Первого мая во Франции традиционно проходят манифестации в честь Дня труда. "Когда несколько десятков агрессивных людей в масках пытались нанести повреждения двум магазинам… в Лионе и забрасывали силы правопорядка многочисленными снарядами, национальная полиция быстро вмешалась, чтобы разогнать их и позволить официальному кортежу (манифестантов – ред.) продолжить продвижение в безопасности", - говорится в сообщении местных властей в соцсети X. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ, пишет местная газета Progres. По данным префектуры, трое правоохранителей пострадали и трое человек были задержаны, сообщает издание. В общей сложности 6,5 тысячи манифестантов вышли на первомайскую демонстрацию в Лионе, сказано в статье. Ранее радиостанция Europe 1 сообщала, что до 150 тысяч человек ожидаются на первомайских демонстрациях по всей Франции. Префект полиции Парижа Лоран Нуньес заявил, что до 1,5 тысячи человек могут присоединиться к беспорядкам во французской столице. На этом фоне более двух тысяч правоохранителей будут задействованы для обеспечения безопасности в городе.

https://ria.ru/20250501/parizh-2014601890.html

https://ria.ru/20250501/frantsija-2014579468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лион, франция, париж, праздник весны и труда