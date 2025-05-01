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На первомайской демонстрации в Лионе произошли стычки с полицией - РИА Новости, 01.05.2025
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19:05 01.05.2025 (обновлено: 19:14 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/lion-2014604009.html
На первомайской демонстрации в Лионе произошли стычки с полицией
На первомайской демонстрации в Лионе произошли стычки с полицией - РИА Новости, 01.05.2025
На первомайской демонстрации в Лионе произошли стычки с полицией
Стычки манифестантов с полицией произошли на первомайской демонстрации во французском Лионе, сообщила в четверг префектура региона Овернь-Рона-Альпы, где... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T19:05:00+03:00
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ПАРИЖ, 1 мая – РИА Новости. Стычки манифестантов с полицией произошли на первомайской демонстрации во французском Лионе, сообщила в четверг префектура региона Овернь-Рона-Альпы, где расположен город. Первого мая во Франции традиционно проходят манифестации в честь Дня труда. "Когда несколько десятков агрессивных людей в масках пытались нанести повреждения двум магазинам… в Лионе и забрасывали силы правопорядка многочисленными снарядами, национальная полиция быстро вмешалась, чтобы разогнать их и позволить официальному кортежу (манифестантов – ред.) продолжить продвижение в безопасности", - говорится в сообщении местных властей в соцсети X. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ, пишет местная газета Progres. По данным префектуры, трое правоохранителей пострадали и трое человек были задержаны, сообщает издание. В общей сложности 6,5 тысячи манифестантов вышли на первомайскую демонстрацию в Лионе, сказано в статье. Ранее радиостанция Europe 1 сообщала, что до 150 тысяч человек ожидаются на первомайских демонстрациях по всей Франции. Префект полиции Парижа Лоран Нуньес заявил, что до 1,5 тысячи человек могут присоединиться к беспорядкам во французской столице. На этом фоне более двух тысяч правоохранителей будут задействованы для обеспечения безопасности в городе.
https://ria.ru/20250501/parizh-2014601890.html
https://ria.ru/20250501/frantsija-2014579468.html
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в мире, лион, франция, париж, праздник весны и труда
В мире, Лион, Франция, Париж, Праздник Весны и Труда
На первомайской демонстрации в Лионе произошли стычки с полицией

В Лионе на первомайской демонстрации произошли стычки манифестантов с полицией

© СоцсетиСотрудники полиции и участники первомайской демонстрации в Лионе, Франция. Кадр видео
Сотрудники полиции и участники первомайской демонстрации в Лионе, Франция. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Соцсети
Сотрудники полиции и участники первомайской демонстрации в Лионе, Франция. Кадр видео
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ПАРИЖ, 1 мая – РИА Новости. Стычки манифестантов с полицией произошли на первомайской демонстрации во французском Лионе, сообщила в четверг префектура региона Овернь-Рона-Альпы, где расположен город.
Первого мая во Франции традиционно проходят манифестации в честь Дня труда.
Сотрудники полиции проводят досмотр во время первомайского митинга в Париже - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Полиция применила слезоточивый газ на первомайской акции в Париже
Вчера, 18:45
«
"Когда несколько десятков агрессивных людей в масках пытались нанести повреждения двум магазинам… в Лионе и забрасывали силы правопорядка многочисленными снарядами, национальная полиция быстро вмешалась, чтобы разогнать их и позволить официальному кортежу (манифестантов – ред.) продолжить продвижение в безопасности", - говорится в сообщении местных властей в соцсети X.
Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ, пишет местная газета Progres. По данным префектуры, трое правоохранителей пострадали и трое человек были задержаны, сообщает издание.
В общей сложности 6,5 тысячи манифестантов вышли на первомайскую демонстрацию в Лионе, сказано в статье.
Ранее радиостанция Europe 1 сообщала, что до 150 тысяч человек ожидаются на первомайских демонстрациях по всей Франции. Префект полиции Парижа Лоран Нуньес заявил, что до 1,5 тысячи человек могут присоединиться к беспорядкам во французской столице. На этом фоне более двух тысяч правоохранителей будут задействованы для обеспечения безопасности в городе.
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Полиция в Нанте применила слезоточивый газ на первомайской акции
Вчера, 15:53
 
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