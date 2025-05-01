На первомайской демонстрации в Лионе произошли стычки с полицией
В Лионе на первомайской демонстрации произошли стычки манифестантов с полицией
© СоцсетиСотрудники полиции и участники первомайской демонстрации в Лионе, Франция. Кадр видео
© Соцсети
Сотрудники полиции и участники первомайской демонстрации в Лионе, Франция. Кадр видео
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ПАРИЖ, 1 мая – РИА Новости. Стычки манифестантов с полицией произошли на первомайской демонстрации во французском Лионе, сообщила в четверг префектура региона Овернь-Рона-Альпы, где расположен город.
Первого мая во Франции традиционно проходят манифестации в честь Дня труда.
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"Когда несколько десятков агрессивных людей в масках пытались нанести повреждения двум магазинам… в Лионе и забрасывали силы правопорядка многочисленными снарядами, национальная полиция быстро вмешалась, чтобы разогнать их и позволить официальному кортежу (манифестантов – ред.) продолжить продвижение в безопасности", - говорится в сообщении местных властей в соцсети X.
Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ, пишет местная газета Progres. По данным префектуры, трое правоохранителей пострадали и трое человек были задержаны, сообщает издание.
В общей сложности 6,5 тысячи манифестантов вышли на первомайскую демонстрацию в Лионе, сказано в статье.
Ранее радиостанция Europe 1 сообщала, что до 150 тысяч человек ожидаются на первомайских демонстрациях по всей Франции. Префект полиции Парижа Лоран Нуньес заявил, что до 1,5 тысячи человек могут присоединиться к беспорядкам во французской столице. На этом фоне более двух тысяч правоохранителей будут задействованы для обеспечения безопасности в городе.