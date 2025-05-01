https://ria.ru/20250501/kuba-2014628068.html

На Кубе впервые после пандемии прошел масштабный марш

На Кубе впервые после пандемии прошел масштабный марш - РИА Новости, 01.05.2025

На Кубе впервые после пандемии прошел масштабный марш

Более 600 тысяч кубинцев впервые после пандемии прошли масштабным маршем через легендарную гаванскую Площадь Революции, чтобы отметить День международной... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T23:57:00+03:00

2025-05-01T23:57:00+03:00

2025-05-01T23:57:00+03:00

в мире

куба

гавана

чили

мигель диас-канель

рауль кастро

аугусто пиночет

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ГАВАНА, 1 мая - РИА Новости. Более 600 тысяч кубинцев впервые после пандемии прошли масштабным маршем через легендарную гаванскую Площадь Революции, чтобы отметить День международной солидарности трудящихся. "Мне 70 лет, но я стараюсь идти в ногу со временем и активно слежу за происходящим в соцсетях. Там была такая кампания - мол, не стоит идти на марш в условиях нынешних трудностей. Но я стал учителем благодаря Революции и пришел выразить поддержку 1 мая, несмотря на все экономические проблемы", - заявил РИА Новости Родобальдо Дуэньяс, один из участников марша. Потоки людей с флагами Кубы и транспарантами прошли по центральному столичному проспекту Пасео мимо трибуны, на которой находились президент Мигель Диас-Канель и бывший президент Рауль Кастро, члены правительства и профсоюзные лидеры. По данным газеты кубинской компартии Granma, к столичному маршу присоединились более 600 тысяч человек, а всего в городах Кубы на демонстрации вышли свыше 5,3 миллиона. Чилийка Долли Табило присоединилась к шествию в Гаване, потому что считает, что на Кубе этот праздник отмечают "особым образом, непохожим ни на один другой в мире". "Это моя четвертая поездка на остров, чтобы принять участие в праздновании 1 мая, и я делаю это также в память о моих родителях, которые были членами Коммунистической партии", - рассказала РИА Новости Табило. Чили, по словам женщины, проявляет солидарность с Кубой в благодарность за помощь, оказанную многим изгнанникам во времена диктатуры Аугусто Пиночета (1915-2006). Она, например, приехала с небольшой группой жителей города Овалье. "Хотим выразить солидарность и поддержку этому народу, который так страдает от янки, от блокады, которая длится уже столько лет. И несмотря ни на что, этот народ продолжает сопротивляться в условиях неопределенности - без света, с отключениями воды, нехваткой медикаментов", - заключила Табило. Гондурасец Луис Рамирес из Объединенного профсоюза работников компании Standard Fruit Company приехал на Кубу, чтобы отметить 1 мая, впервые. "Я хотел сам увидеть страну, потому что в СМИ нам часто преподносят образ Кубы, который не соответствует действительности", - рассказал Рамирес. Говоря о своих впечатлениях от Кубы, собеседник агентства признал, что бедность и серьезные проблемы действительно существуют, но отметил "много человечности, близости и солидарности" среди кубинцев. Центральное объединение трудящихся Кубы, которое объединяет профсоюзы страны, заявило, что многотысячный парад этого года стал трибуной для осуждения текущего экономического и энергетического кризиса, усугубленного ужесточением санкций и продолжающейся более шести десятилетий экономической блокадой со стороны США.

https://ria.ru/20250501/ispaniya-2014627469.html

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https://ria.ru/20250501/tsyurikh-2014612294.html

https://ria.ru/20250501/moldaviya-2014614206.html

куба

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в мире, куба, гавана, чили, мигель диас-канель, рауль кастро, аугусто пиночет