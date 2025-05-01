https://ria.ru/20250501/krym-2014611991.html
Очередь на досмотр у Крымского моста сократилась вдвое
Очередь на досмотр у Крымского моста сократилась вдвое - РИА Новости, 01.05.2025
Очередь на досмотр у Крымского моста сократилась вдвое
Очередь на досмотр для проезда в Крым со стороны Краснодарского края к 18 часам сократилась вдвое от пиковых значений и составляет 1 180 транспортных средств,... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T20:25:00+03:00
2025-05-01T20:25:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Очередь на досмотр для проезда в Крым со стороны Краснодарского края к 18 часам сократилась вдвое от пиковых значений и составляет 1 180 транспортных средств, сообщил Минтранс России. "По состоянию на 18 часов очередь на досмотр со стороны Краснодарского края ожидают 1 180 транспортных средств. Это более чем в два раза меньше, чем количество машин, которое было в очереди сегодня в 11 часов. Тогда был зафиксирован абсолютный максимум: 2 700 автомобилей, ожидающих досмотра для въезда в Крым", - говорится в сообщении министерства. В Минтрансе отметили, что со стороны Краснодарского края работают две площадки досмотра, на которых задействованы все посты ручного досмотра. Благодаря этому очередь постепенно сокращается, однако ожидание на въезд в Крым еще составляет более двух часов. "На автоподходах к Крымскому мосту продолжают действовать повышенные меры безопасности, поэтому просим водителей с пониманием отнестись к необходимости прохождения досмотра, аналогичного проводимым на вокзалах и в аэропортах", - подчеркнули в министерстве.
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краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авто, краснодарский край, россия, республика крым, крымский мост
Авто, Краснодарский край, Россия, Республика Крым, Крымский мост
Очередь на досмотр у Крымского моста сократилась вдвое
Минтранс: очередь на досмотр со стороны Краснодарского края сократилась вдвое
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Очередь на досмотр для проезда в Крым со стороны Краснодарского края к 18 часам сократилась вдвое от пиковых значений и составляет 1 180 транспортных средств, сообщил Минтранс России.
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"По состоянию на 18 часов очередь на досмотр со стороны Краснодарского края
ожидают 1 180 транспортных средств. Это более чем в два раза меньше, чем количество машин, которое было в очереди сегодня в 11 часов. Тогда был зафиксирован абсолютный максимум: 2 700 автомобилей, ожидающих досмотра для въезда в Крым", - говорится в сообщении министерства.
В Минтрансе отметили, что со стороны Краснодарского края работают две площадки досмотра, на которых задействованы все посты ручного досмотра. Благодаря этому очередь постепенно сокращается, однако ожидание на въезд в Крым еще составляет более двух часов.
"На автоподходах к Крымскому мосту продолжают действовать повышенные меры безопасности, поэтому просим водителей с пониманием отнестись к необходимости прохождения досмотра, аналогичного проводимым на вокзалах и в аэропортах", - подчеркнули в министерстве.