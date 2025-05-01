https://ria.ru/20250501/krym-2014611991.html

Очередь на досмотр у Крымского моста сократилась вдвое

Очередь на досмотр у Крымского моста сократилась вдвое - РИА Новости, 01.05.2025

Очередь на досмотр у Крымского моста сократилась вдвое

Очередь на досмотр для проезда в Крым со стороны Краснодарского края к 18 часам сократилась вдвое от пиковых значений и составляет 1 180 транспортных средств,... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T20:25:00+03:00

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авто

краснодарский край

россия

республика крым

крымский мост

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Очередь на досмотр для проезда в Крым со стороны Краснодарского края к 18 часам сократилась вдвое от пиковых значений и составляет 1 180 транспортных средств, сообщил Минтранс России. "По состоянию на 18 часов очередь на досмотр со стороны Краснодарского края ожидают 1 180 транспортных средств. Это более чем в два раза меньше, чем количество машин, которое было в очереди сегодня в 11 часов. Тогда был зафиксирован абсолютный максимум: 2 700 автомобилей, ожидающих досмотра для въезда в Крым", - говорится в сообщении министерства. В Минтрансе отметили, что со стороны Краснодарского края работают две площадки досмотра, на которых задействованы все посты ручного досмотра. Благодаря этому очередь постепенно сокращается, однако ожидание на въезд в Крым еще составляет более двух часов. "На автоподходах к Крымскому мосту продолжают действовать повышенные меры безопасности, поэтому просим водителей с пониманием отнестись к необходимости прохождения досмотра, аналогичного проводимым на вокзалах и в аэропортах", - подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20250314/krym-2004831318.html

краснодарский край

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, краснодарский край, россия, республика крым, крымский мост