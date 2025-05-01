https://ria.ru/20250501/krym-2014599666.html

РСТ попросил власти увеличить пропускную способность на Крымском мосту

РСТ попросил власти увеличить пропускную способность на Крымском мосту - РИА Новости, 01.05.2025

РСТ попросил власти увеличить пропускную способность на Крымском мосту

Российский союз туриндустрии (РСТ) из-за пробки на Крымском мосту порекомендовал туристам использовать альтернативные пути до полуострова, сообщили журналистам... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T18:32:00+03:00

2025-05-01T18:32:00+03:00

2025-05-01T19:13:00+03:00

туризм

новости - туризм

краснодарский край

республика крым

российский союз туриндустрии (рст)

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) из-за пробки на Крымском мосту порекомендовал туристам использовать альтернативные пути до полуострова, сообщили журналистам в пресс-службе. "В связи с текущей ситуацией Российский союз туриндустрии рекомендует туристам рассмотреть альтернативные варианты въезда на полуостров, включая железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты", — рассказали там. По данным Минтранса, 1 мая на досмотровом пункте со стороны Краснодарского края находится рекордное количество желающих провести праздники в Крыму. Так, к 11:00 зафиксировали более трех тысяч автомобилей. Этот показатель в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Отмечается, что поток туристов на курортах полуостровах всегда традиционно растет на майские праздники. Сейчас, как указали в союзе, нагрузка на пропускной пункт увеличилась из-за перераспределения туристических потоков из Краснодарского края.Согласно данным РСТ, спрос на отдых в Крыму увеличился более чем на 50% по сравнению с прошлым майским периодом. При этом в союзе подчеркнули, что инфраструктура полуострова позволяет принять всех желающих. "РСТ обращается к органам власти Республики Крым и Краснодарского края с просьбой провести оперативную оценку сложившейся ситуации, рассмотреть возможность увеличения пропускной способности контрольных пунктов и принять меры для оптимизации транспортных потоков в период майских праздников", — заключили в сообщении.Сейчас на автоподходах установлены дополнительные туалеты, идет раздача питьевой воды.В Минтрансе напомнили, что на подъездах к Крымскому мосту продолжают действовать повышенные меры транспортной безопасности, поэтому любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежат проверке.

https://ria.ru/20250314/krym-2004831318.html

https://ria.ru/20250409/krym-2010310381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, краснодарский край, республика крым, российский союз туриндустрии (рст)