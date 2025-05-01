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РСТ попросил власти увеличить пропускную способность на Крымском мосту - РИА Новости, 01.05.2025
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Туризм
 
18:32 01.05.2025 (обновлено: 19:13 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/krym-2014599666.html
РСТ попросил власти увеличить пропускную способность на Крымском мосту
РСТ попросил власти увеличить пропускную способность на Крымском мосту - РИА Новости, 01.05.2025
РСТ попросил власти увеличить пропускную способность на Крымском мосту
Российский союз туриндустрии (РСТ) из-за пробки на Крымском мосту порекомендовал туристам использовать альтернативные пути до полуострова, сообщили журналистам... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T18:32:00+03:00
2025-05-01T19:13:00+03:00
туризм
новости - туризм
краснодарский край
республика крым
российский союз туриндустрии (рст)
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) из-за пробки на Крымском мосту порекомендовал туристам использовать альтернативные пути до полуострова, сообщили журналистам в пресс-службе. &quot;В связи с текущей ситуацией Российский союз туриндустрии рекомендует туристам рассмотреть альтернативные варианты въезда на полуостров, включая железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты&quot;, — рассказали там. По данным Минтранса, 1 мая на досмотровом пункте со стороны Краснодарского края находится рекордное количество желающих провести праздники в Крыму. Так, к 11:00 зафиксировали более трех тысяч автомобилей. Этот показатель в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Отмечается, что поток туристов на курортах полуостровах всегда традиционно растет на майские праздники. Сейчас, как указали в союзе, нагрузка на пропускной пункт увеличилась из-за перераспределения туристических потоков из Краснодарского края.Согласно данным РСТ, спрос на отдых в Крыму увеличился более чем на 50% по сравнению с прошлым майским периодом. При этом в союзе подчеркнули, что инфраструктура полуострова позволяет принять всех желающих. "РСТ обращается к органам власти Республики Крым и Краснодарского края с просьбой провести оперативную оценку сложившейся ситуации, рассмотреть возможность увеличения пропускной способности контрольных пунктов и принять меры для оптимизации транспортных потоков в период майских праздников", — заключили в сообщении.Сейчас на автоподходах установлены дополнительные туалеты, идет раздача питьевой воды.В Минтрансе напомнили, что на подъездах к Крымскому мосту продолжают действовать повышенные меры транспортной безопасности, поэтому любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежат проверке.
https://ria.ru/20250314/krym-2004831318.html
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новости - туризм, краснодарский край, республика крым, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Республика Крым, Российский союз туриндустрии (РСТ)
РСТ попросил власти увеличить пропускную способность на Крымском мосту

РСТ рекомендует туристам использовать альтернативные варианты въезда в Крым

© РИА Новости / Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) из-за пробки на Крымском мосту порекомендовал туристам использовать альтернативные пути до полуострова, сообщили журналистам в пресс-службе.
«

"В связи с текущей ситуацией Российский союз туриндустрии рекомендует туристам рассмотреть альтернативные варианты въезда на полуостров, включая железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты", — рассказали там.

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По данным Минтранса, 1 мая на досмотровом пункте со стороны Краснодарского края находится рекордное количество желающих провести праздники в Крыму. Так, к 11:00 зафиксировали более трех тысяч автомобилей. Этот показатель в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.
Отмечается, что поток туристов на курортах полуостровах всегда традиционно растет на майские праздники. Сейчас, как указали в союзе, нагрузка на пропускной пункт увеличилась из-за перераспределения туристических потоков из Краснодарского края.
Согласно данным РСТ, спрос на отдых в Крыму увеличился более чем на 50% по сравнению с прошлым майским периодом. При этом в союзе подчеркнули, что инфраструктура полуострова позволяет принять всех желающих.
"РСТ обращается к органам власти Республики Крым и Краснодарского края с просьбой провести оперативную оценку сложившейся ситуации, рассмотреть возможность увеличения пропускной способности контрольных пунктов и принять меры для оптимизации транспортных потоков в период майских праздников", — заключили в сообщении.
Сейчас на автоподходах установлены дополнительные туалеты, идет раздача питьевой воды.
В Минтрансе напомнили, что на подъездах к Крымскому мосту продолжают действовать повышенные меры транспортной безопасности, поэтому любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежат проверке.
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