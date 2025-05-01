https://ria.ru/20250501/krym-2014555629.html

Украина и Запад прекрасно понимают, чей Крым, заявили в МИД

Украина и Запад прекрасно понимают, чей Крым, заявили в МИД - РИА Новости, 01.05.2025

Украина и Запад прекрасно понимают, чей Крым, заявили в МИД

Крым является суверенной территорией Российской Федерации, на Западе и на Украине это прекрасно понимают, и чем быстрее там признают этот факт, тем лучше будет... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T11:07:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Крым является суверенной территорией Российской Федерации, на Западе и на Украине это прекрасно понимают, и чем быстрее там признают этот факт, тем лучше будет для них, заявил РИА Новости представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский. "На Западе, равно как и на Украине, прекрасно понимают, что Крым – это суверенная территория Российской Федерации не потому, что Россия так хочет, а потому, что этого хотели сами крымчане. И чем быстрее там признают этот факт, тем лучше будет для них", - сказал Березовский. По его словам, Крым – это не вещь, которую можно передавать. "Крым - это 2,5 миллиона судеб, и люди совершенно четко дали ответ, с кем они хотят связать свое будущее и будущее своих детей", - отметил Березовский. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250429/krym-2014221225.html

https://ria.ru/20250429/telegraph-2014127621.html

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россия, украина, симферополь, владимир путин, оон