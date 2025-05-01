https://ria.ru/20250501/krym-2014553622.html
В Крыму отменили ракетную опасность
В Крыму отменили ракетную опасность - РИА Новости, 01.05.2025
В Крыму отменили ракетную опасность
Предупреждение о ракетной опасности в Крыму отменено, оно продлилось 11 минут, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T10:34:00+03:00
2025-05-01T10:34:00+03:00
2025-05-01T10:46:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Предупреждение о ракетной опасности в Крыму отменено, оно продлилось 11 минут, сообщается в приложении МЧС России.Опасность объявили утром в четверг."Экстренная информация РСЧС (Республика Крым): отбой ракетной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении МЧС.Предупреждение длилось 11 минут.
https://ria.ru/20250430/mid-2014251989.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, безопасность
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым, Безопасность
В Крыму отменили ракетную опасность
В Крыму отменили ракетную опасность, она продлилась 11 минут