https://ria.ru/20250501/krym-2014553622.html

В Крыму отменили ракетную опасность

В Крыму отменили ракетную опасность - РИА Новости, 01.05.2025

В Крыму отменили ракетную опасность

Предупреждение о ракетной опасности в Крыму отменено, оно продлилось 11 минут, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T10:34:00+03:00

2025-05-01T10:34:00+03:00

2025-05-01T10:46:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Предупреждение о ракетной опасности в Крыму отменено, оно продлилось 11 минут, сообщается в приложении МЧС России.Опасность объявили утром в четверг."Экстренная информация РСЧС (Республика Крым): отбой ракетной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении МЧС.Предупреждение длилось 11 минут.

https://ria.ru/20250430/mid-2014251989.html

россия

республика крым

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, безопасность