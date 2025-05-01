https://ria.ru/20250501/krym-2014552804.html
В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости, 01.05.2025
В Крыму объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T10:24:00+03:00
2025-05-01T10:24:00+03:00
2025-05-01T10:24:00+03:00
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация РСЧС (Республика Крым): Ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250429/telegraph-2014127621.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Крыму объявили ракетную опасность
МЧС сообщило о ракетной опасности в Крыму