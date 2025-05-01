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Умерла заслуженная артистка России Ирина Кострова - РИА Новости, 01.05.2025
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Культура
 
13:06 01.05.2025 (обновлено: 13:46 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/kostrova-2014563970.html
Умерла заслуженная артистка России Ирина Кострова
Умерла заслуженная артистка России Ирина Кострова - РИА Новости, 01.05.2025
Умерла заслуженная артистка России Ирина Кострова
Заслуженная артистка России Ирина Кострова умерла на 103-м году жизни, сообщил генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин в Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2025
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Заслуженная артистка России Ирина Кострова умерла на 103-м году жизни, сообщил генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин в Telegram-канале. "Ирина Васильевна, любимая, невероятно тонкая и прекрасная! Прощайте! Помним, любим, равняемся на вас! Ваш "Москонцерт", — написал он. Прощание с артисткой пройдет 4 мая в "Москонцерт-холле".На сайте "Москонцерта" артистку назвали мастером художественного слова и человеком невероятной жизненной силы, отметив, что она до последних дней оставалась в строю.Ирина Кострова родилась 4 апреля 1923 года в Москве. Ветеран Великой Отечественной — во время войны выступала в агитбригадах. Служила в Железнодорожном театре Марии Кнебель, "Ленкоме" и Театре на Таганке. Как мастер художественного слова выступала с поэтическими программами на стихи Анны Ахматовой, Вероники Тушновой, Владимира Маяковского, Бориса Пастернака и других.В 1999-м Костровой присвоили звание заслуженной артистки России. Кроме того, она заслуженная артистка Кабардино-Балкарии и Калмыкии.
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россия, илья бачурин, москонцерт, ленком
Культура, Россия, Илья Бачурин, Москонцерт, Ленком
Умерла заслуженная артистка России Ирина Кострова

Заслуженная артистка России Ирина Кострова умерла в возрасте 102 лет

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗаслуженная артистка России Ирина Кострова
Заслуженная артистка России Ирина Кострова - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заслуженная артистка России Ирина Кострова. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Заслуженная артистка России Ирина Кострова умерла на 103-м году жизни, сообщил генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин в Telegram-канале.
"Ирина Васильевна, любимая, невероятно тонкая и прекрасная! Прощайте! Помним, любим, равняемся на вас! Ваш "Москонцерт", — написал он.
Прощание с артисткой пройдет 4 мая в "Москонцерт-холле".
На сайте "Москонцерта" артистку назвали мастером художественного слова и человеком невероятной жизненной силы, отметив, что она до последних дней оставалась в строю.
Ирина Кострова родилась 4 апреля 1923 года в Москве. Ветеран Великой Отечественной — во время войны выступала в агитбригадах. Служила в Железнодорожном театре Марии Кнебель, "Ленкоме" и Театре на Таганке. Как мастер художественного слова выступала с поэтическими программами на стихи Анны Ахматовой, Вероники Тушновой, Владимира Маяковского, Бориса Пастернака и других.
В 1999-м Костровой присвоили звание заслуженной артистки России. Кроме того, она заслуженная артистка Кабардино-Балкарии и Калмыкии.
 
КультураРоссияИлья БачуринМосконцертЛенком
 
 
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