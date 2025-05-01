https://ria.ru/20250501/kostrova-2014563970.html

Умерла заслуженная артистка России Ирина Кострова

Умерла заслуженная артистка России Ирина Кострова - РИА Новости, 01.05.2025

Умерла заслуженная артистка России Ирина Кострова

Заслуженная артистка России Ирина Кострова умерла на 103-м году жизни, сообщил генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин в Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T13:06:00+03:00

2025-05-01T13:06:00+03:00

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культура

россия

илья бачурин

москонцерт

ленком

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Заслуженная артистка России Ирина Кострова умерла на 103-м году жизни, сообщил генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин в Telegram-канале. "Ирина Васильевна, любимая, невероятно тонкая и прекрасная! Прощайте! Помним, любим, равняемся на вас! Ваш "Москонцерт", — написал он. Прощание с артисткой пройдет 4 мая в "Москонцерт-холле".На сайте "Москонцерта" артистку назвали мастером художественного слова и человеком невероятной жизненной силы, отметив, что она до последних дней оставалась в строю.Ирина Кострова родилась 4 апреля 1923 года в Москве. Ветеран Великой Отечественной — во время войны выступала в агитбригадах. Служила в Железнодорожном театре Марии Кнебель, "Ленкоме" и Театре на Таганке. Как мастер художественного слова выступала с поэтическими программами на стихи Анны Ахматовой, Вероники Тушновой, Владимира Маяковского, Бориса Пастернака и других.В 1999-м Костровой присвоили звание заслуженной артистки России. Кроме того, она заслуженная артистка Кабардино-Балкарии и Калмыкии.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, илья бачурин, москонцерт, ленком