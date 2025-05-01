https://ria.ru/20250501/kontsert-2014606485.html

Гала-концерт фестиваля "Дорога на Ялту" открылся песней "Матушка-земля"

Гала-концерт фестиваля "Дорога на Ялту" открылся песней "Матушка-земля" - РИА Новости, 01.05.2025

Гала-концерт фестиваля "Дорога на Ялту" открылся песней "Матушка-земля"

Гала-концерт VII Международного музыкального конкурса-фестиваля "Дорога на Ялту", который проходит в Кремлевском Дворце в четверг, открылся песней Татьяны... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T19:32:00+03:00

2025-05-01T19:32:00+03:00

2025-05-01T19:32:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Гала-концерт VII Международного музыкального конкурса-фестиваля "Дорога на Ялту", который проходит в Кремлевском Дворце в четверг, открылся песней Татьяны Куртуковой "Матушка-земля", передает корреспондент РИА Новости. Ведущими гала-концерта выступают худрук фестиваля Эрнест Мацкявичюс и телеведущая Татьяна Ремезова. На сцену вышли зарубежные участники конкурса прошлых лет. Певица Татьяна Куртукова в режиме реального времени с помощью видеомоста исполнила свой хит "Матушка-земля" вместе с ними. "Наша музыка — это огромная сила и мощь, в которых заложены наши культура, традиции и корни. Я от всей души желаю участникам фестиваля победы и удачи. Всех поздравляю с наступающим Днем Победы и желаю всем нам мирного неба над головой!" - обратилась Куртукова к гостям вечера. Седьмой международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" проходит в Государственном Кремлевском дворце в Москве, в рамках которого звучат песни о Великой Отечественной войне на родных языках зарубежных вокалистов-конкурсантов из 15 стран. Впервые фестиваль был проведен в 2019 году в Ялте. С 2022 года он проводится в российской столице.

https://ria.ru/20250501/putin-2014604914.html

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москва, ялта, государственный кремлевский дворец, россия