https://ria.ru/20250501/konflikt-2014608989.html

На Западе назвали единственную страну, способную примирить Индию и Пакистан

На Западе назвали единственную страну, способную примирить Индию и Пакистан - РИА Новости, 01.05.2025

На Западе назвали единственную страну, способную примирить Индию и Пакистан

Только Россия может выступить в качестве посредника для урегулирования конфликта между Индией и Пакистаном, заявил французский геополитик Александр дель Валль в РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T19:57:00+03:00

2025-05-01T19:57:00+03:00

2025-05-01T19:57:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Только Россия может выступить в качестве посредника для урегулирования конфликта между Индией и Пакистаном, заявил французский геополитик Александр дель Валль в интервью Boulevard Voltaire."Единственной державой, способной сыграть роль посредника, является Россия. Только она способна примирить две стороны, потому что у нее хорошие отношения и с Пакистаном, и с Индией", — сказал он.Эксперт также отметил, что на сегодняшний день только БРИКС может играть роль мирового полицейского, в отличие от ООН и Запада, которые, по его словам, наоборот, раздувают конфликты."Не исключено, что <…> державы БРИКС гораздо успешнее, чем ООН, смогут найти решение, которое приведет к заключению соглашения о прекращении огня между Пакистаном и Индией", — заключил дель Валль.Напряженность вдоль линии контроля между странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир на прошлой неделе. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.Во вторник премьер Индии Нарендра Моди провел встречу с министром обороны страны, советником премьера по национальной безопасности и главами всех трех видов войск Индии. Как сообщают источники агентства ПТИ, он заявил, что вооруженные силы республики имеют "полную оперативную свободу" в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт, и подтвердил национальную решимость нанести сокрушительный удар по терроризму.В свою очередь, министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью РИА Новости призвал Нью-Дели отреагировать на предложение премьер-министра страны Шахбаза Шарифа создать независимую комиссию для расследования теракта в Кашмире. Политик считает, что третьи государства, такие как Россия, Китай или некоторые западные страны, могут помочь в решении кризиса между Пакистаном и Индией, создав следственную группу, которая выявит виновников недавних событий.* Террористическая организация, запрещенная в России.Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250501/pakistan-2014395984.html

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в мире, пакистан, индия, александр дель валль, россия, брикс, оон