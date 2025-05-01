На Западе назвали единственную страну, способную примирить Индию и Пакистан
Дель Валль: только Россия может стать посредником между Индией и Пакистаном
© AP Photo / Channi AnandИндийские военные
© AP Photo / Channi Anand
Индийские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Только Россия может выступить в качестве посредника для урегулирования конфликта между Индией и Пакистаном, заявил французский геополитик Александр дель Валль в интервью Boulevard Voltaire.
"Единственной державой, способной сыграть роль посредника, является Россия. Только она способна примирить две стороны, потому что у нее хорошие отношения и с Пакистаном, и с Индией", — сказал он.
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"Не исключено, что <…> державы БРИКС гораздо успешнее, чем ООН, смогут найти решение, которое приведет к заключению соглашения о прекращении огня между Пакистаном и Индией", — заключил дель Валль.
Напряженность вдоль линии контроля между странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир на прошлой неделе. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.
Во вторник премьер Индии Нарендра Моди провел встречу с министром обороны страны, советником премьера по национальной безопасности и главами всех трех видов войск Индии. Как сообщают источники агентства ПТИ, он заявил, что вооруженные силы республики имеют "полную оперативную свободу" в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт, и подтвердил национальную решимость нанести сокрушительный удар по терроризму.
В свою очередь, министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью РИА Новости призвал Нью-Дели отреагировать на предложение премьер-министра страны Шахбаза Шарифа создать независимую комиссию для расследования теракта в Кашмире. Политик считает, что третьи государства, такие как Россия, Китай или некоторые западные страны, могут помочь в решении кризиса между Пакистаном и Индией, создав следственную группу, которая выявит виновников недавних событий.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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