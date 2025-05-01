https://ria.ru/20250501/khristoforu-2014585653.html

На Западе высмеяли президента Финляндии за предупреждение в адрес России

На Западе высмеяли президента Финляндии за предупреждение в адрес России - РИА Новости, 01.05.2025

На Западе высмеяли президента Финляндии за предупреждение в адрес России

Кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X высмеял слова президента Финляндии Стубба, заявившего в интервью New York Times о том, что России не... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T16:44:00+03:00

2025-05-01T16:44:00+03:00

2025-05-01T16:47:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X высмеял слова президента Финляндии Стубба, заявившего в интервью New York Times о том, что России не стоит играть с Дональдом Трампом."Определение вассала в одном заголовке. NYT: Финский лидер предупреждает Кремль: "Не играйте с президентом Трампом", — написал Христофору.Ранее президент Финляндии Александр Стубб после общения с Владимиром Зеленским призвал Россию согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня.Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250331/finlyandiya-2008518183.html

https://ria.ru/20250403/stubb-2009092396.html

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в мире, россия, финляндия, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский