Рейтинг@Mail.ru
На Западе высмеяли президента Финляндии за предупреждение в адрес России - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 01.05.2025 (обновлено: 16:47 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/khristoforu-2014585653.html
На Западе высмеяли президента Финляндии за предупреждение в адрес России
На Западе высмеяли президента Финляндии за предупреждение в адрес России - РИА Новости, 01.05.2025
На Западе высмеяли президента Финляндии за предупреждение в адрес России
Кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X высмеял слова президента Финляндии Стубба, заявившего в интервью New York Times о том, что России не... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T16:44:00+03:00
2025-05-01T16:47:00+03:00
в мире
россия
финляндия
украина
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924064520_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_0dcedd50b1a6d37bcc0646a6c8040a07.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X высмеял слова президента Финляндии Стубба, заявившего в интервью New York Times о том, что России не стоит играть с Дональдом Трампом."Определение вассала в одном заголовке. NYT: Финский лидер предупреждает Кремль: "Не играйте с президентом Трампом", — написал Христофору.Ранее президент Финляндии Александр Стубб после общения с Владимиром Зеленским призвал Россию согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня.Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250331/finlyandiya-2008518183.html
https://ria.ru/20250403/stubb-2009092396.html
россия
финляндия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924064520_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_dc060a9eb89844ee895b996b62cc1b08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, финляндия, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Россия, Финляндия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
На Западе высмеяли президента Финляндии за предупреждение в адрес России

Журналист Христофору назвал финского президента Стубба вассалом США

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X высмеял слова президента Финляндии Стубба, заявившего в интервью New York Times о том, что России не стоит играть с Дональдом Трампом.
"Определение вассала в одном заголовке. NYT: Финский лидер предупреждает Кремль: "Не играйте с президентом Трампом", — написал Христофору.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Президент Финляндии Стубб сделал дерзкое заявление о России
31 марта, 22:38
Ранее президент Финляндии Александр Стубб после общения с Владимиром Зеленским призвал Россию согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Стубб: "Коалиция желающих" признала необходимость разговора с Путиным
3 апреля, 13:22
 
В миреРоссияФинляндияУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала