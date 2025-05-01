Премьер Канады и Зеленский обсудили урегулирование конфликта на Украине
Премьер Канады Карни и Зеленский обсудили урегулирование конфликта на Украине
© AP Photo / Chris J RatcliffeМарк Карни
© AP Photo / Chris J Ratcliffe
Марк Карни. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни и Владимир Зеленский обсудили украинское урегулирование и пришли к единому мнению, что для достижения прочного мира Украина должна участвовать в переговорах, сообщает пресс-служба правительства Канады.
"Сегодня премьер-министр Марк Карни провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским... Лидеры двух стран сошлись во мнении, что прочный мир может быть достигнут только при участии Украины за столом переговоров," – говорится в пресс-релизе.
Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством. В марте этого года он подтвердил, что не будет разговаривать с президентом России.
Издание Washington Post ранее сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий в рамках урегулирования конфликта и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, в среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Президент России Владимир Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.