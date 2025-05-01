Над Каракасом подняли крупнейшее за пределами России Знамя Победы
Мелик-Багдасаров: над Каракасом подняли крупнейшее за пределами РФ Знамя Победы
Прохожие на улице Каракаса. Архивное фото
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МЕХИКО, 1 мая - РИА Новости. Гигантская копия Знамени Победы размером 25 на 11 метров была торжественно поднята на самой высокой точке столицы Венесуэлы - горе Гуарайра Репано, сообщил РИА Новости посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
"На самой высокой точке Каракаса, горе Гуарайра Репано, на 35-метровом флагштоке, в присутствии министра иностранных дел, министра культуры, защитника народа (омбудсмена - ред.), высшего командования вооруженных сил, дипкорпуса прошла торжественная церемония поднятия копии Знамени Победы размером 25 на 11 метров. Это самое, насколько мне известно, крупное знамя Победы, которое когда-либо поднималось за пределами нашей Родины", - рассказал руководитель российской дипмиссии.
Церемония в Каракасе прошла в день поднятия Знамени Победы над Рейхстагом в 1945 году - 30 апреля - и стала кульминацией первой серии мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На центральной станции фуникулера, который поднимается на гору из Каракаса, перед поднятием знамени открылась тематическая выставка, посвященная юбилею Победы. Некоторые из кабинок канатной дороги были по случаю праздника перекрашены в цвета георгиевской ленты и получили название "Кабины Победы".
"Здесь, в Венесуэле, особенно трепетно хранят эту историческую память и всецело ее популяризируют и продвигают на всех фронтах, поскольку Венесуэла в последнее время превратилась, по сути, в центр противостояния неофашистским, неонацистским тенденциям", - добавил Мелик-Багдасаров.
Мероприятия в Каракасе, приуроченные к 80 годовщине Победы, сопровождает народный ансамбль "Гренада" из Москвы, который выступил с концертом у Знамени Победы и примет участие в предстоящем 2 мая мотопробеге, а также в акции "Бессмертный полк".