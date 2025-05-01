https://ria.ru/20250501/karakas-2014527985.html

Над Каракасом подняли крупнейшее за пределами России Знамя Победы

Над Каракасом подняли крупнейшее за пределами России Знамя Победы - РИА Новости, 01.05.2025

Над Каракасом подняли крупнейшее за пределами России Знамя Победы

Гигантская копия Знамени Победы размером 25 на 11 метров была торжественно поднята на самой высокой точке столицы Венесуэлы - горе Гуарайра Репано, сообщил РИА... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T03:08:00+03:00

2025-05-01T03:08:00+03:00

2025-05-01T03:08:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

каракас

венесуэла

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963097546_0:133:1251:837_1920x0_80_0_0_c17a87ea452c1216f70e21479e56b6a1.jpg

МЕХИКО, 1 мая - РИА Новости. Гигантская копия Знамени Победы размером 25 на 11 метров была торжественно поднята на самой высокой точке столицы Венесуэлы - горе Гуарайра Репано, сообщил РИА Новости посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. "На самой высокой точке Каракаса, горе Гуарайра Репано, на 35-метровом флагштоке, в присутствии министра иностранных дел, министра культуры, защитника народа (омбудсмена - ред.), высшего командования вооруженных сил, дипкорпуса прошла торжественная церемония поднятия копии Знамени Победы размером 25 на 11 метров. Это самое, насколько мне известно, крупное знамя Победы, которое когда-либо поднималось за пределами нашей Родины", - рассказал руководитель российской дипмиссии. Церемония в Каракасе прошла в день поднятия Знамени Победы над Рейхстагом в 1945 году - 30 апреля - и стала кульминацией первой серии мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На центральной станции фуникулера, который поднимается на гору из Каракаса, перед поднятием знамени открылась тематическая выставка, посвященная юбилею Победы. Некоторые из кабинок канатной дороги были по случаю праздника перекрашены в цвета георгиевской ленты и получили название "Кабины Победы". "Здесь, в Венесуэле, особенно трепетно хранят эту историческую память и всецело ее популяризируют и продвигают на всех фронтах, поскольку Венесуэла в последнее время превратилась, по сути, в центр противостояния неофашистским, неонацистским тенденциям", - добавил Мелик-Багдасаров. Мероприятия в Каракасе, приуроченные к 80 годовщине Победы, сопровождает народный ансамбль "Гренада" из Москвы, который выступил с концертом у Знамени Победы и примет участие в предстоящем 2 мая мотопробеге, а также в акции "Бессмертный полк".

https://ria.ru/20250430/kaspijsk-2014496195.html

каракас

венесуэла

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, каракас, венесуэла, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне