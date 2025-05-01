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Над Каракасом подняли крупнейшее за пределами России Знамя Победы - РИА Новости, 01.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
03:08 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/karakas-2014527985.html
Над Каракасом подняли крупнейшее за пределами России Знамя Победы
Над Каракасом подняли крупнейшее за пределами России Знамя Победы - РИА Новости, 01.05.2025
Над Каракасом подняли крупнейшее за пределами России Знамя Победы
Гигантская копия Знамени Победы размером 25 на 11 метров была торжественно поднята на самой высокой точке столицы Венесуэлы - горе Гуарайра Репано, сообщил РИА... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T03:08:00+03:00
2025-05-01T03:08:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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МЕХИКО, 1 мая - РИА Новости. Гигантская копия Знамени Победы размером 25 на 11 метров была торжественно поднята на самой высокой точке столицы Венесуэлы - горе Гуарайра Репано, сообщил РИА Новости посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. "На самой высокой точке Каракаса, горе Гуарайра Репано, на 35-метровом флагштоке, в присутствии министра иностранных дел, министра культуры, защитника народа (омбудсмена - ред.), высшего командования вооруженных сил, дипкорпуса прошла торжественная церемония поднятия копии Знамени Победы размером 25 на 11 метров. Это самое, насколько мне известно, крупное знамя Победы, которое когда-либо поднималось за пределами нашей Родины", - рассказал руководитель российской дипмиссии. Церемония в Каракасе прошла в день поднятия Знамени Победы над Рейхстагом в 1945 году - 30 апреля - и стала кульминацией первой серии мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На центральной станции фуникулера, который поднимается на гору из Каракаса, перед поднятием знамени открылась тематическая выставка, посвященная юбилею Победы. Некоторые из кабинок канатной дороги были по случаю праздника перекрашены в цвета георгиевской ленты и получили название "Кабины Победы". "Здесь, в Венесуэле, особенно трепетно хранят эту историческую память и всецело ее популяризируют и продвигают на всех фронтах, поскольку Венесуэла в последнее время превратилась, по сути, в центр противостояния неофашистским, неонацистским тенденциям", - добавил Мелик-Багдасаров. Мероприятия в Каракасе, приуроченные к 80 годовщине Победы, сопровождает народный ансамбль "Гренада" из Москвы, который выступил с концертом у Знамени Победы и примет участие в предстоящем 2 мая мотопробеге, а также в акции "Бессмертный полк".
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в мире, каракас, венесуэла, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Каракас, Венесуэла, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Над Каракасом подняли крупнейшее за пределами России Знамя Победы

Мелик-Багдасаров: над Каракасом подняли крупнейшее за пределами РФ Знамя Победы

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкПрохожие на улице Каракаса
Прохожие на улице Каракаса - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МЕХИКО, 1 мая - РИА Новости. Гигантская копия Знамени Победы размером 25 на 11 метров была торжественно поднята на самой высокой точке столицы Венесуэлы - горе Гуарайра Репано, сообщил РИА Новости посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
"На самой высокой точке Каракаса, горе Гуарайра Репано, на 35-метровом флагштоке, в присутствии министра иностранных дел, министра культуры, защитника народа (омбудсмена - ред.), высшего командования вооруженных сил, дипкорпуса прошла торжественная церемония поднятия копии Знамени Победы размером 25 на 11 метров. Это самое, насколько мне известно, крупное знамя Победы, которое когда-либо поднималось за пределами нашей Родины", - рассказал руководитель российской дипмиссии.
Церемония в Каракасе прошла в день поднятия Знамени Победы над Рейхстагом в 1945 году - 30 апреля - и стала кульминацией первой серии мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На центральной станции фуникулера, который поднимается на гору из Каракаса, перед поднятием знамени открылась тематическая выставка, посвященная юбилею Победы. Некоторые из кабинок канатной дороги были по случаю праздника перекрашены в цвета георгиевской ленты и получили название "Кабины Победы".
"Здесь, в Венесуэле, особенно трепетно хранят эту историческую память и всецело ее популяризируют и продвигают на всех фронтах, поскольку Венесуэла в последнее время превратилась, по сути, в центр противостояния неофашистским, неонацистским тенденциям", - добавил Мелик-Багдасаров.
Мероприятия в Каракасе, приуроченные к 80 годовщине Победы, сопровождает народный ансамбль "Гренада" из Москвы, который выступил с концертом у Знамени Победы и примет участие в предстоящем 2 мая мотопробеге, а также в акции "Бессмертный полк".
Историческая реконструкция водружения Знамени Победы над Рейхстагом в дагестанском Каспийске - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В Каспийске прошла реконструкция водружения Знамени Победы над Рейхстагом
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