https://ria.ru/20250501/kandidat-2014596862.html
СМИ назвали главного кандидата на пост советника Трампа
СМИ назвали главного кандидата на пост советника Трампа - РИА Новости, 01.05.2025
СМИ назвали главного кандидата на пост советника Трампа
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф является главным кандидатом на пост советника американского лидера по национальной безопасности... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T18:13:00+03:00
2025-05-01T18:13:00+03:00
2025-05-01T18:13:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф является главным кандидатом на пост советника американского лидера по национальной безопасности вместо Майкла Уолтца, сообщает журналист газеты Politico Джейк Трейлор в соцсети X со ссылкой на источники. "Трамп планирует отстранить Уолтца, сообщили три источника. По их словам, сейчас главным кандидатом на замену является Уиткофф", - написал Трейлор.
https://ria.ru/20250501/uoltts-2014577068.html
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в мире, сша, дональд трамп, стив уиткофф
В мире, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
СМИ назвали главного кандидата на пост советника Трампа
Politico: Уиткофф может стать советником Трампа по нацбезопасности вместо Уолтца