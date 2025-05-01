https://ria.ru/20250501/kandidat-2014596862.html

СМИ назвали главного кандидата на пост советника Трампа

СМИ назвали главного кандидата на пост советника Трампа - РИА Новости, 01.05.2025

СМИ назвали главного кандидата на пост советника Трампа

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф является главным кандидатом на пост советника американского лидера по национальной безопасности... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T18:13:00+03:00

2025-05-01T18:13:00+03:00

2025-05-01T18:13:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

стив уиткофф

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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф является главным кандидатом на пост советника американского лидера по национальной безопасности вместо Майкла Уолтца, сообщает журналист газеты Politico Джейк Трейлор в соцсети X со ссылкой на источники. "Трамп планирует отстранить Уолтца, сообщили три источника. По их словам, сейчас главным кандидатом на замену является Уиткофф", - написал Трейлор.

https://ria.ru/20250501/uoltts-2014577068.html

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в мире, сша, дональд трамп, стив уиткофф