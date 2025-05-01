https://ria.ru/20250501/kamaz-2014617245.html
В Ивановской области товарный поезд снес "Камаз" с пивом
В Ивановской области товарный поезд снес "Камаз" с пивом - РИА Новости, 01.05.2025
В Ивановской области товарный поезд снес "Камаз" с пивом
Авария с участием товарного поезда и "Камаза", груженого кегами с пивом, произошла в Тейкове Ивановской области, два человека пострадали, сообщило в четверг... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T21:11:00+03:00
2025-05-01T21:11:00+03:00
2025-05-01T21:39:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 1 мая - РИА Новости. Авария с участием товарного поезда и "Камаза", груженого кегами с пивом, произошла в Тейкове Ивановской области, два человека пострадали, сообщило в четверг УМВД по региону. "В Тейкове товарный поезд снес на переезде "Камаз", груженый кегами с пивом. Состав с рельсов не сошел и проехал дальше еще с километр, пока не затормозил. Водитель и пассажир "Камаза" живы, но получили тяжёлые травмы", - сообщается на странице УМВД в социальной сети "ВКонтакте". Полиция работает на месте аварии, выясняются причины и обстоятельства ДТП.Как сообщается в Telegram-канале Северной железной дороги, причиной ДТП стал, предварительно, выезд грузового автомобиля на пути перед приближающимся поездом. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.
https://ria.ru/20250418/mvd-2012144285.html
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происшествия, тейково, ивановская область, россия, дтп, северная железная дорога
Происшествия, Тейково, Ивановская область, Россия, ДТП, Северная железная дорога
В Ивановской области товарный поезд снес "Камаз" с пивом
В Ивановской области два человека пострадали в ДТП с поездом и "Камазом" с пивом