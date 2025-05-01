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В Израиле задержали 18 подозреваемых в поджогах - РИА Новости, 01.05.2025
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19:26 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/izrail-2014606181.html
В Израиле задержали 18 подозреваемых в поджогах
В Израиле задержали 18 подозреваемых в поджогах - РИА Новости, 01.05.2025
В Израиле задержали 18 подозреваемых в поджогах
Израильские правоохранители уже задержали 18 подозреваемых в поджогах, которые привели к масштабным лесным пожарам в разных районах страны, заявил в четверг... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T19:26:00+03:00
2025-05-01T19:26:00+03:00
в мире
израиль
хорватия
италия
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мая - РИА Новости. Израильские правоохранители уже задержали 18 подозреваемых в поджогах, которые привели к масштабным лесным пожарам в разных районах страны, заявил в четверг премьер Биньямин Нетаньяху. "Мы задержали 18 подозреваемых в причастности к пожарам, один из которых был пойман с поличным", - заявил Нетаньяху на одной из церемоний, которую транслировали израильские телеканалы. Советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что работы по тушению пожаров, вспыхнувших в среду утром в Иерусалимских горах, продолжаются. По его информации, еще не все очаги возгорания взяты под контроль. "Операция по ликвидации возгорания координируется из совместного штаба, в котором задействованы Пожарно-спасательная служба, полиция, армия и другие службы ... На месте работают усиленные силы спасения и безопасности. Более 110 пожарных расчётов при поддержке пожарной авиации продолжают борьбу с огнём, который всё ещё распространяется в семи разных точках. Армия оказывает помощь в тушении", - написал Гендельман в своем Telegram-канале. По данным государственной телерадиокомпании Kan, в четверг в Израиль прибудут пожарные самолеты из других стран, чтобы упрочить воздушные усилия по тушению пожара, в том числе из Хорватии, Италии и Кипра. По данным еврейского национального фонда, с утра среды в Израиле выгорело около 20 квадратных километров территории, больше половины которых составляли лесные массивы. В среду лесные пожары вспыхнули в Иерусалимских горах на фоне экстремальной жары в Израиле. По воздействием сильного сухого ветра пламя быстро распространилось в ряде районов к западу от Иерусалима. Стихийное бедствие произошло в траурный день памяти павших солдат в войнах Израиля и жертв террора, когда многие граждане отправились по всей стране на военные кладбища, чтобы отдать дань уважения своим близким. В течение дня пожары возникли и в других районах страны, что привело к блокировкам автомагистралей и железнодорожных путей, а также эвакуации населения из некоторых поселков. Власти инициировали расследование причин возникновения пожаров, к которому в том числе подключилась Служба общей безопасности (ШАБАК), что свидетельствует о том, что активно прорабатывается версия о намеренных поджогах. Правительство из-за пожаров было вынуждено отменить многие мероприятия по случаю главного праздника страны - Дня независимости, который наступил с заходом солнца после окончания дня памяти павших солдат.
https://ria.ru/20240922/kaliforniya-1974051231.html
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в мире, израиль, хорватия, италия, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Хорватия, Италия, Биньямин Нетаньяху
В Израиле задержали 18 подозреваемых в поджогах

Нетаньяху: полиция задержала 18 подозреваемых в поджогах в Иерусалимских горах

© Getty Images / Anadolu/Mostafa AlkharoufАвтомобиль скорой помощи на месте лесного пожара в районе между Тель-Авивом и Иерусалимом. 30 апреля 2025
Автомобиль скорой помощи на месте лесного пожара в районе между Тель-Авивом и Иерусалимом. 30 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Mostafa Alkharouf
Автомобиль скорой помощи на месте лесного пожара в районе между Тель-Авивом и Иерусалимом. 30 апреля 2025
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мая - РИА Новости. Израильские правоохранители уже задержали 18 подозреваемых в поджогах, которые привели к масштабным лесным пожарам в разных районах страны, заявил в четверг премьер Биньямин Нетаньяху.
«
"Мы задержали 18 подозреваемых в причастности к пожарам, один из которых был пойман с поличным", - заявил Нетаньяху на одной из церемоний, которую транслировали израильские телеканалы.
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Советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что работы по тушению пожаров, вспыхнувших в среду утром в Иерусалимских горах, продолжаются. По его информации, еще не все очаги возгорания взяты под контроль.
«
"Операция по ликвидации возгорания координируется из совместного штаба, в котором задействованы Пожарно-спасательная служба, полиция, армия и другие службы ... На месте работают усиленные силы спасения и безопасности. Более 110 пожарных расчётов при поддержке пожарной авиации продолжают борьбу с огнём, который всё ещё распространяется в семи разных точках. Армия оказывает помощь в тушении", - написал Гендельман в своем Telegram-канале.
По данным государственной телерадиокомпании Kan, в четверг в Израиль прибудут пожарные самолеты из других стран, чтобы упрочить воздушные усилия по тушению пожара, в том числе из Хорватии, Италии и Кипра.
По данным еврейского национального фонда, с утра среды в Израиле выгорело около 20 квадратных километров территории, больше половины которых составляли лесные массивы.
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Власти инициировали расследование причин возникновения пожаров, к которому в том числе подключилась Служба общей безопасности (ШАБАК), что свидетельствует о том, что активно прорабатывается версия о намеренных поджогах. Правительство из-за пожаров было вынуждено отменить многие мероприятия по случаю главного праздника страны - Дня независимости, который наступил с заходом солнца после окончания дня памяти павших солдат.
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