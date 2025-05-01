https://ria.ru/20250501/izrail-2014606181.html

В Израиле задержали 18 подозреваемых в поджогах

В Израиле задержали 18 подозреваемых в поджогах - РИА Новости, 01.05.2025

В Израиле задержали 18 подозреваемых в поджогах

Израильские правоохранители уже задержали 18 подозреваемых в поджогах, которые привели к масштабным лесным пожарам в разных районах страны, заявил в четверг... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T19:26:00+03:00

2025-05-01T19:26:00+03:00

2025-05-01T19:26:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мая - РИА Новости. Израильские правоохранители уже задержали 18 подозреваемых в поджогах, которые привели к масштабным лесным пожарам в разных районах страны, заявил в четверг премьер Биньямин Нетаньяху. "Мы задержали 18 подозреваемых в причастности к пожарам, один из которых был пойман с поличным", - заявил Нетаньяху на одной из церемоний, которую транслировали израильские телеканалы. Советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что работы по тушению пожаров, вспыхнувших в среду утром в Иерусалимских горах, продолжаются. По его информации, еще не все очаги возгорания взяты под контроль. "Операция по ликвидации возгорания координируется из совместного штаба, в котором задействованы Пожарно-спасательная служба, полиция, армия и другие службы ... На месте работают усиленные силы спасения и безопасности. Более 110 пожарных расчётов при поддержке пожарной авиации продолжают борьбу с огнём, который всё ещё распространяется в семи разных точках. Армия оказывает помощь в тушении", - написал Гендельман в своем Telegram-канале. По данным государственной телерадиокомпании Kan, в четверг в Израиль прибудут пожарные самолеты из других стран, чтобы упрочить воздушные усилия по тушению пожара, в том числе из Хорватии, Италии и Кипра. По данным еврейского национального фонда, с утра среды в Израиле выгорело около 20 квадратных километров территории, больше половины которых составляли лесные массивы. В среду лесные пожары вспыхнули в Иерусалимских горах на фоне экстремальной жары в Израиле. По воздействием сильного сухого ветра пламя быстро распространилось в ряде районов к западу от Иерусалима. Стихийное бедствие произошло в траурный день памяти павших солдат в войнах Израиля и жертв террора, когда многие граждане отправились по всей стране на военные кладбища, чтобы отдать дань уважения своим близким. В течение дня пожары возникли и в других районах страны, что привело к блокировкам автомагистралей и железнодорожных путей, а также эвакуации населения из некоторых поселков. Власти инициировали расследование причин возникновения пожаров, к которому в том числе подключилась Служба общей безопасности (ШАБАК), что свидетельствует о том, что активно прорабатывается версия о намеренных поджогах. Правительство из-за пожаров было вынуждено отменить многие мероприятия по случаю главного праздника страны - Дня независимости, который наступил с заходом солнца после окончания дня памяти павших солдат.

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https://ria.ru/20240816/pozhary-1966710230.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, хорватия, италия, биньямин нетаньяху