В Израиле задержали 18 подозреваемых в поджогах
Нетаньяху: полиция задержала 18 подозреваемых в поджогах в Иерусалимских горах
© Getty Images / Anadolu/Mostafa AlkharoufАвтомобиль скорой помощи на месте лесного пожара в районе между Тель-Авивом и Иерусалимом. 30 апреля 2025
© Getty Images / Anadolu/Mostafa Alkharouf
Автомобиль скорой помощи на месте лесного пожара в районе между Тель-Авивом и Иерусалимом. 30 апреля 2025
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мая - РИА Новости. Израильские правоохранители уже задержали 18 подозреваемых в поджогах, которые привели к масштабным лесным пожарам в разных районах страны, заявил в четверг премьер Биньямин Нетаньяху.
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"Мы задержали 18 подозреваемых в причастности к пожарам, один из которых был пойман с поличным", - заявил Нетаньяху на одной из церемоний, которую транслировали израильские телеканалы.
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Советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что работы по тушению пожаров, вспыхнувших в среду утром в Иерусалимских горах, продолжаются. По его информации, еще не все очаги возгорания взяты под контроль.
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"Операция по ликвидации возгорания координируется из совместного штаба, в котором задействованы Пожарно-спасательная служба, полиция, армия и другие службы ... На месте работают усиленные силы спасения и безопасности. Более 110 пожарных расчётов при поддержке пожарной авиации продолжают борьбу с огнём, который всё ещё распространяется в семи разных точках. Армия оказывает помощь в тушении", - написал Гендельман в своем Telegram-канале.
По данным еврейского национального фонда, с утра среды в Израиле выгорело около 20 квадратных километров территории, больше половины которых составляли лесные массивы.
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В среду лесные пожары вспыхнули в Иерусалимских горах на фоне экстремальной жары в Израиле. По воздействием сильного сухого ветра пламя быстро распространилось в ряде районов к западу от Иерусалима. Стихийное бедствие произошло в траурный день памяти павших солдат в войнах Израиля и жертв террора, когда многие граждане отправились по всей стране на военные кладбища, чтобы отдать дань уважения своим близким. В течение дня пожары возникли и в других районах страны, что привело к блокировкам автомагистралей и железнодорожных путей, а также эвакуации населения из некоторых поселков.
Власти инициировали расследование причин возникновения пожаров, к которому в том числе подключилась Служба общей безопасности (ШАБАК), что свидетельствует о том, что активно прорабатывается версия о намеренных поджогах. Правительство из-за пожаров было вынуждено отменить многие мероприятия по случаю главного праздника страны - Дня независимости, который наступил с заходом солнца после окончания дня памяти павших солдат.
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