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Испанские левые выступили против увеличения оборонных расходов - РИА Новости, 01.05.2025
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23:51 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/ispaniya-2014627469.html
Испанские левые выступили против увеличения оборонных расходов
Испанские левые выступили против увеличения оборонных расходов - РИА Новости, 01.05.2025
Испанские левые выступили против увеличения оборонных расходов
Представители левой испанской партии Podemos выступили против планов увеличить оборонные расходы страны во время центральной первомайской демонстрации в... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T23:51:00+03:00
2025-05-01T23:51:00+03:00
в мире
испания
мадрид
барселона (город)
podemos
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МАДРИД, 1 мая — РИА Новости. Представители левой испанской партии Podemos выступили против планов увеличить оборонные расходы страны во время центральной первомайской демонстрации в Мадриде, передает корреспондент РИА Новости. "Финансирование танков и пушек не может происходить за счёт прав трудящихся", — заявила агентству одна из представительниц политической силы. Левые призвали перенаправить бюджетные средства на развитие социальной сферы, улучшение условий труда и повышение уровня жизни населения. Во время демонстрации также активно проявили себя представители коммунистических движений. Они несли красные флаги с изображением серпа и молота, символов СССР, зажигали цветные петарды и скандировали лозунги в поддержку рабочего класса. Многие из них призывали к "настоящей социальной справедливости" и критиковали современную экономическую модель, заявляя о необходимости возвращения к принципам коллективизма и равенства. Центральная первомайская акция, организованная крупнейшими профсоюзами Испании — профсоюзной конфедерацией рабочих комиссий (CCOO) и всеобщим союзом трудящихся (UGT), собрала на улицах Мадрида, по данным организаторов, около 30 тысяч человек. Манифестация прошла под лозунгом "Защищать завоеванное, выигрывать будущее". Шествие началось на площади Гран-Виа и завершилось на площади Испании, где профсоюзные лидеры обратились к участникам. Основными требованиями протестующих стали сокращение максимальной рабочей недели до 37,5 часов и реформа законодательства об увольнениях. В своих выступлениях лидеры профсоюзов призвали добиваться того, чтобы увольнение работников перестало быть первой мерой, к которой прибегают компании в случае кризисов. В шествии приняли участие вице-премьер, министр труда Испании Йоланда Диас, министр социальной защиты Эльма Саис, министр здравоохранения Моника Гарсия, министр цифровой трансформации Оскар Лопес и официальный представитель правительства Пилар Алегрия. В числе участников были и генеральный секретарь Podemos Ионе Беларра и другие представители левых сил. Перед началом шествия Йоланда Диас подчеркнула, что проект закона о сокращении рабочей недели будет окончательно одобрен на следующем заседании Совета министров, а затем отправится в парламент. Она выразила уверенность, что этот Первомай станет последним, когда в Испании действует 40-часовая рабочая неделя. Помимо Мадрида, первомайские демонстрации прошли более чем в 50 городах королевства, включая Барселону, Бильбао, Виго, Сан-Себастьян, Памплону, Логроньо и Гвадалахару. В Барселоне, где шествие прошло по улице Лайетана, особое внимание уделялось требованию сокращения рабочего времени без снижения заработной платы. В Стране Басков отдельной темой акций стала идея установления регионального минимального размера оплаты труда.
https://ria.ru/20250430/avstrija-2014387752.html
https://ria.ru/20250430/finljandija-2014351753.html
https://ria.ru/20250425/estonija-2013515501.html
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в мире, испания, мадрид, барселона (город), podemos, праздник весны и труда
В мире, Испания, Мадрид, Барселона (город), Podemos, Праздник Весны и Труда
Испанские левые выступили против увеличения оборонных расходов

Испанские левые выступили на первомайской акции против роста оборонных расходов

© AP Photo / Bernat ArmangueДемонстрация в День труда в Мадриде
Демонстрация в День труда в Мадриде - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Демонстрация в День труда в Мадриде. Архивное фото
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МАДРИД, 1 мая — РИА Новости. Представители левой испанской партии Podemos выступили против планов увеличить оборонные расходы страны во время центральной первомайской демонстрации в Мадриде, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Финансирование танков и пушек не может происходить за счёт прав трудящихся", — заявила агентству одна из представительниц политической силы. Левые призвали перенаправить бюджетные средства на развитие социальной сферы, улучшение условий труда и повышение уровня жизни населения.
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Во время демонстрации также активно проявили себя представители коммунистических движений. Они несли красные флаги с изображением серпа и молота, символов СССР, зажигали цветные петарды и скандировали лозунги в поддержку рабочего класса. Многие из них призывали к "настоящей социальной справедливости" и критиковали современную экономическую модель, заявляя о необходимости возвращения к принципам коллективизма и равенства.
Центральная первомайская акция, организованная крупнейшими профсоюзами Испании — профсоюзной конфедерацией рабочих комиссий (CCOO) и всеобщим союзом трудящихся (UGT), собрала на улицах Мадрида, по данным организаторов, около 30 тысяч человек. Манифестация прошла под лозунгом "Защищать завоеванное, выигрывать будущее". Шествие началось на площади Гран-Виа и завершилось на площади Испании, где профсоюзные лидеры обратились к участникам.
Основными требованиями протестующих стали сокращение максимальной рабочей недели до 37,5 часов и реформа законодательства об увольнениях. В своих выступлениях лидеры профсоюзов призвали добиваться того, чтобы увольнение работников перестало быть первой мерой, к которой прибегают компании в случае кризисов.
В шествии приняли участие вице-премьер, министр труда Испании Йоланда Диас, министр социальной защиты Эльма Саис, министр здравоохранения Моника Гарсия, министр цифровой трансформации Оскар Лопес и официальный представитель правительства Пилар Алегрия. В числе участников были и генеральный секретарь Podemos Ионе Беларра и другие представители левых сил.
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Перед началом шествия Йоланда Диас подчеркнула, что проект закона о сокращении рабочей недели будет окончательно одобрен на следующем заседании Совета министров, а затем отправится в парламент. Она выразила уверенность, что этот Первомай станет последним, когда в Испании действует 40-часовая рабочая неделя.
Помимо Мадрида, первомайские демонстрации прошли более чем в 50 городах королевства, включая Барселону, Бильбао, Виго, Сан-Себастьян, Памплону, Логроньо и Гвадалахару. В Барселоне, где шествие прошло по улице Лайетана, особое внимание уделялось требованию сокращения рабочего времени без снижения заработной платы. В Стране Басков отдельной темой акций стала идея установления регионального минимального размера оплаты труда.
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