Испанские левые выступили против увеличения оборонных расходов
Испанские левые выступили на первомайской акции против роста оборонных расходов
© AP Photo / Bernat ArmangueДемонстрация в День труда в Мадриде
© AP Photo / Bernat Armangue
Демонстрация в День труда в Мадриде. Архивное фото
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МАДРИД, 1 мая — РИА Новости. Представители левой испанской партии Podemos выступили против планов увеличить оборонные расходы страны во время центральной первомайской демонстрации в Мадриде, передает корреспондент РИА Новости.
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"Финансирование танков и пушек не может происходить за счёт прав трудящихся", — заявила агентству одна из представительниц политической силы. Левые призвали перенаправить бюджетные средства на развитие социальной сферы, улучшение условий труда и повышение уровня жизни населения.
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Во время демонстрации также активно проявили себя представители коммунистических движений. Они несли красные флаги с изображением серпа и молота, символов СССР, зажигали цветные петарды и скандировали лозунги в поддержку рабочего класса. Многие из них призывали к "настоящей социальной справедливости" и критиковали современную экономическую модель, заявляя о необходимости возвращения к принципам коллективизма и равенства.
Центральная первомайская акция, организованная крупнейшими профсоюзами Испании — профсоюзной конфедерацией рабочих комиссий (CCOO) и всеобщим союзом трудящихся (UGT), собрала на улицах Мадрида, по данным организаторов, около 30 тысяч человек. Манифестация прошла под лозунгом "Защищать завоеванное, выигрывать будущее". Шествие началось на площади Гран-Виа и завершилось на площади Испании, где профсоюзные лидеры обратились к участникам.
Основными требованиями протестующих стали сокращение максимальной рабочей недели до 37,5 часов и реформа законодательства об увольнениях. В своих выступлениях лидеры профсоюзов призвали добиваться того, чтобы увольнение работников перестало быть первой мерой, к которой прибегают компании в случае кризисов.
В шествии приняли участие вице-премьер, министр труда Испании Йоланда Диас, министр социальной защиты Эльма Саис, министр здравоохранения Моника Гарсия, министр цифровой трансформации Оскар Лопес и официальный представитель правительства Пилар Алегрия. В числе участников были и генеральный секретарь Podemos Ионе Беларра и другие представители левых сил.
Перед началом шествия Йоланда Диас подчеркнула, что проект закона о сокращении рабочей недели будет окончательно одобрен на следующем заседании Совета министров, а затем отправится в парламент. Она выразила уверенность, что этот Первомай станет последним, когда в Испании действует 40-часовая рабочая неделя.
Помимо Мадрида, первомайские демонстрации прошли более чем в 50 городах королевства, включая Барселону, Бильбао, Виго, Сан-Себастьян, Памплону, Логроньо и Гвадалахару. В Барселоне, где шествие прошло по улице Лайетана, особое внимание уделялось требованию сокращения рабочего времени без снижения заработной платы. В Стране Басков отдельной темой акций стала идея установления регионального минимального размера оплаты труда.
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