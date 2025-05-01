https://ria.ru/20250501/ispaniya-2014359841.html

Как Испания организовала себе блэкаут

Как Испания организовала себе блэкаут - РИА Новости, 01.05.2025

Как Испания организовала себе блэкаут

Солнечная Испания и Португалия редкие гости в российской новостной повестке, но тут они умудрились попасть во все хроники сразу, причем самым экстравагантным... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T08:00:00+03:00

2025-05-01T08:00:00+03:00

2025-05-01T08:08:00+03:00

аналитика

в мире

испания

отключение электричества в европе

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Солнечная Испания и Португалия редкие гости в российской новостной повестке, но тут они умудрились попасть во все хроники сразу, причем самым экстравагантным способом. Они просто исчезли — точнее, погрузились в кромешную тьму.Сегодня уже как исторический факт можно рассказать, что из-за сбоя в национальной системе Испании остановился городской транспорт, прекратилось движение на железных дорогах, выключилось метро всех крупнейших городов. Приостановили деятельность кредитно-финансовые организации, не работали банкоматы. Отключились как классические телефонные линии, так и вышки мобильной связи, а также проводной интернет. Больницы задействовали бензиновые и дизель-генераторы, принимая пациентов только в критическом состоянии. Выключились системы регулировки дорожного движения. Перестала работать система центрального водоснабжения, канализации, водоподготовки и водоочистки. Отключилось внешнее электрообеспечение на всех семи АЭС.Полный и всеобъемлющий коллапс.Население страны массово устремилось в магазины и супермаркеты, сметая с полок все подряд — от туалетной бумаги до макарон. Особым спросом пользовались внешние зарядные устройства (пауэрбанки), их цена у спекулянтов, как пишет западная пресса, доходила до миллиона рублей за штуку. Власть в Мадриде пребывала в полной прострации, сподобившись только стянуть в столицу 30 тысяч полицейских и подумывая привлечь еще армию. Политики вместо поиска ответа на извечное "что делать?" бросились искать виноватых, находя их, естественно, в стане оппонентов. Так, лидер оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо, пока жители и гости Мадрида наощупь шли по обесточенным тоннелям метро, обрушился с критикой на Педро Санчеса и его правительство, совершенно справедливо обвинив их зеленых перекосах на местах, в смысле — в чрезмерном увлечении возобновляемой энергетикой.Во всей этой вакханалии единственные, кто сохранил трезвость ума и бросился на ликвидацию блэкаута, стали энергетические компании. В Испании — компания Red Eléctrica, а в Португалии — их коллеги из REN.К слову сказать, населению, резонно требующему объяснений, власти начали скармливать версии одна другой абсурднее. От некоего самопроизвольного нагрева ЛЭП до откровенной ахинеи вроде индуцированной атмосферной вибрации. Как несложно догадаться, подобные отмашки, упав в благодатную почву народного возмущения, дали обильные всходы.На самом же деле причина произошедшего вполне очевидна.Испания является нетто-экспортером электроэнергии. По итогам прошлого года испанские генерирующие компании продали за рубеж 24 тераватт-часа электричества. Крупнейшим рынком сбыта является соседняя Португалия, куда уходит 13,5 тераватт-часа. Далее следуют Франция (9,1), Марокко (2,3) и крохотная Андорра, закупающая 240 гигаватт-часов в год.При этом Испания чрезвычайно увлекается возобновляемой энергетикой и не далее как 16 апреля торжественно провозгласила себя "самой зеленой страной". Благоприятные погодные условия позволили ей разогнать ветровую генерацию до 256 гигаватт-часов (45% национального производства электричества), а солнечные панели выдали 151 гигаватт-час (27%). А 21 апреля, то есть ровно за неделю до каскадного схлопывания, был установлен новый рекорд: сектор солнечной генерации вышел на мгновенную мощность свыше 20 гигаватт, покрыв 78% всего спроса.Ну а 27 апреля во Франции, недалеко от границы с Испанией, на участке высоковольтной магистрали между городками Перпиньян и Нарбонна случился пожар, в результате чего этот участок сети выпал из схемы транзита. И тут внезапно выяснилось, что это фактически единственный синхронизированный энергомост, по которому испанские мегаватты перетекают во Францию. Для простой визуализации происходящего представьте, что по каналу мощным потоком движется вода, но в какой-то момент в русло падает камень и блокирует ход.То же самое произошло с энергосистемой Испании, она стала фактически захлебываться в собственной электроэнергии. Сетевые операторы попытались "слить" излишки через интерконнектор в Марокко, но там просто не нашлось нужного количества потребителей.Началось каскадное срабатывание защитной автоматики, она стала выключать целые кластеры производства электричества. В результате к полудню 28 апреля сеть системных операторов ENTSO-E зафиксировала полное отключение энергосистемы Испании. Пресловутые возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в данном случае оказались не подспорьем, а камнем, окончательно утащившим на дно барахтающийся энергобаланс.Дело в том, что все распределяющие сети работают на частоте 50 герц переменного тока. Поддержание рабочих частот традиционно возлагается на самые мощные электростанции, обычно это АЭС. Как только автоматика стала выключать атомные объекты, операторы для компенсации на полную мощность запустили станции газовые. Пошел массовый перекос фаз. Солнечные же и ветровые станции вырабатывают постоянный ток и в общую сеть подключаются через инверторы. Последние, зафиксировав смещение частот, тоже стали автоматически отключаться, убрав из общего баланса разрекламированные рекордные мощности. Выработка энергии рухнула в пять раз, поскольку в работе остались только газовые котлы, а от угля Испания торжественно отказалась еще два года назад.Результат, как говорится, на табло.Выводы из великого испанского затмения достаточно просты и очевидны. На сегодняшний день источники возобновляемой энергии, будь то солнечная или ветровая, не способны полноценно замещать традиционные — на ископаемом топливе, включая уран. Увлечение новомодной повесткой рано или поздно — при определенном сочетании условий вроде тумана, штиля и эндогенного пожара — может привести к тому, что на местности образуется локальный Мадрид. Только не рекламно-туристический, а тот, где не работают светофоры, не ходят поезда, нельзя справить нужду, а батарейка стоит миллион.

https://ria.ru/20250429/ispaniya-2014208642.html

https://ria.ru/20250429/blekaut-2014081075.html

https://ria.ru/20250429/blekaut-2014200554.html

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аналитика, в мире, испания, отключение электричества в европе