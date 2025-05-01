https://ria.ru/20250501/isk-2014597580.html
Минобороны подало иск к "Военторгу" на 914 тысяч рублей
Минобороны подало иск к "Военторгу" на 914 тысяч рублей - РИА Новости, 01.05.2025
Минобороны подало иск к "Военторгу" на 914 тысяч рублей
Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал очередной иск министерства обороны России к АО "Военторг" на сумму около 914 тысяч рублей, следует из карточки... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T18:16:00+03:00
2025-05-01T18:16:00+03:00
2025-05-01T18:16:00+03:00
происшествия
москва
владимир павлов
военторг
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал очередной иск министерства обороны России к АО "Военторг" на сумму около 914 тысяч рублей, следует из карточки дела. "Исковое заявление министерства обороны РФ к АО" Военторг" зарегистрировано 28 апреля. Сумма исковых требований 913 тысяч 994 рублей 4 копейки", - указывается в карточке дела. Материалы переданы судье Ольге Акименко, дата рассмотрения пока не назначена. Минобороны неоднократно подавало иски к "Военторгу", сейчас в производстве Арбитражного суда Москвы находятся три дела, включая текущий иск. В августе 2024 года Мещанский суд Москвы арестовал руководителя "Военторга" Владимира Павлова по делу о хищениях на госконтрактах для Минобороны. По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с другими соучастниками с 2019 по 2022 год поставили Минобороны по госконтрактам гигиенические наборы на 625 миллионов рублей, завысив цену более чем на 400 миллионов. В "Армейские несессеры" входят: зубная щетка, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и другие предметы гигиены. По делу задержали Павлова и 41-летнего уроженца Северной Осетии — бенефициара подконтрольных организаций, участвовавших в преступной схеме.
https://ria.ru/20240829/pavlov-1969230869.html
https://ria.ru/20240812/voentorg-1965775656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, владимир павлов, военторг, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Москва, Владимир Павлов, Военторг, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны подало иск к "Военторгу" на 914 тысяч рублей
Суд зарегистрировал иск Минобороны к АО "Военторг" на 914 тысяч рублей
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал очередной иск министерства обороны России к АО "Военторг" на сумму около 914 тысяч рублей, следует из карточки дела.
«
"Исковое заявление министерства обороны РФ
к АО" Военторг" зарегистрировано 28 апреля. Сумма исковых требований 913 тысяч 994 рублей 4 копейки", - указывается в карточке дела.
Материалы переданы судье Ольге Акименко, дата рассмотрения пока не назначена.
Минобороны неоднократно подавало иски к "Военторгу
", сейчас в производстве Арбитражного суда Москвы
находятся три дела, включая текущий иск.
В августе 2024 года Мещанский суд Москвы арестовал руководителя "Военторга" Владимира Павлова
по делу о хищениях на госконтрактах для Минобороны.
По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с другими соучастниками с 2019 по 2022 год поставили Минобороны по госконтрактам гигиенические наборы на 625 миллионов рублей, завысив цену более чем на 400 миллионов. В "Армейские несессеры" входят: зубная щетка, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и другие предметы гигиены.
По делу задержали Павлова и 41-летнего уроженца Северной Осетии — бенефициара подконтрольных организаций, участвовавших в преступной схеме.