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Продюсер подал почти две тысячи исков в защиту прав на "Синий трактор" - РИА Новости, 01.05.2025
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05:19 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/isk-2014532786.html
Продюсер подал почти две тысячи исков в защиту прав на "Синий трактор"
Продюсер подал почти две тысячи исков в защиту прав на "Синий трактор" - РИА Новости, 01.05.2025
Продюсер подал почти две тысячи исков в защиту прав на "Синий трактор"
Продюсер, режиссер и сценарист Артур Днепровский с 2020 года направил в российские арбитражные суды почти две тысячи исков в защиту своих прав на придуманный им РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T05:19:00+03:00
2025-05-01T05:19:00+03:00
технологии
пензенская область
яндекс.музыка
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Продюсер, режиссер и сценарист Артур Днепровский с 2020 года направил в российские арбитражные суды почти две тысячи исков в защиту своих прав на придуманный им "Синий трактор" и другие персонажи этого детского мультипликационного проекта, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Днепровский, которому принадлежат права на произведения изобразительного искусства и на товарные знаки в виде изображений персонажей, судится в продавцами и производителями игрушек, повторяющих героев мультфильма, а также других товаров, в маркировке которых используются изображения персонажей. Первый иск Днепровского в сентябре 2020 года удовлетворил арбитражный суд Пензенской области. Он взыскал с индивидуального предпринимателя, продававшего игрушки, 15 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав на три изобразительных товарных знака – "Синий трактор", "Корова", "Свинья" – и 5 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на произведение изобразительного искусства – рисунок "Синий трактор". С начала 2025 года Днепровский подал более 60 исков к нарушителям своих прав. "VK Видео" ранее сообщила, что по итогам 2024 года одна из серий проекта "Синий Трактор" - "Совушка колыбельная" - заняла четвертое место среди мультфильмов по количеству просмотров на этой платформе – 1,34 миллиона. По итогам 2022 года "Синий трактор" вошел в топ-5 любимых героев среди слушателей детского раздела сервиса "Яндекс Музыка", сообщала компания.
https://ria.ru/20250430/sud-2014230534.html
https://realty.ria.ru/20250429/sud-2014028416.html
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технологии, пензенская область, яндекс.музыка
Технологии, Пензенская область, Яндекс.Музыка
Продюсер подал почти две тысячи исков в защиту прав на "Синий трактор"

Продюсер Днепровский подал две тысячи исков в защиту прав на "Синий трактор"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Продюсер, режиссер и сценарист Артур Днепровский с 2020 года направил в российские арбитражные суды почти две тысячи исков в защиту своих прав на придуманный им "Синий трактор" и другие персонажи этого детского мультипликационного проекта, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Днепровский, которому принадлежат права на произведения изобразительного искусства и на товарные знаки в виде изображений персонажей, судится в продавцами и производителями игрушек, повторяющих героев мультфильма, а также других товаров, в маркировке которых используются изображения персонажей.
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Первый иск Днепровского в сентябре 2020 года удовлетворил арбитражный суд Пензенской области. Он взыскал с индивидуального предпринимателя, продававшего игрушки, 15 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав на три изобразительных товарных знака – "Синий трактор", "Корова", "Свинья" – и 5 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на произведение изобразительного искусства – рисунок "Синий трактор".
С начала 2025 года Днепровский подал более 60 исков к нарушителям своих прав.
"VK Видео" ранее сообщила, что по итогам 2024 года одна из серий проекта "Синий Трактор" - "Совушка колыбельная" - заняла четвертое место среди мультфильмов по количеству просмотров на этой платформе – 1,34 миллиона. По итогам 2022 года "Синий трактор" вошел в топ-5 любимых героев среди слушателей детского раздела сервиса "Яндекс Музыка", сообщала компания.
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