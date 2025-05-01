https://ria.ru/20250501/iran-2014566106.html

Иран осудил введение нового пакета санкций со стороны США

Иран осудил введение нового пакета санкций со стороны США - РИА Новости, 01.05.2025

Иран осудил введение нового пакета санкций со стороны США

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи осудил введение нового пакета санкций со стороны Вашингтона против Тегерана, а также его партнеров за... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T13:43:00+03:00

2025-05-01T13:43:00+03:00

2025-05-01T13:59:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 1 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи осудил введение нового пакета санкций со стороны Вашингтона против Тегерана, а также его партнеров за сотрудничество с исламской республикой в торгово-экономической сфере, говорится в заявлении иранского МИД.Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон расширил санкции против иранской нефти и суден, якобы использующихся для ее перевозки. Под американские санкции попали две компании и два связанных с ними судна, якобы участвующие в логистической цепочке перевозки иранской нефти."Представитель МИД Багаи решительно осудил новые санкции США против физических и юридических лиц в Иране, а также против лиц в ряде других стран под предлогом их сотрудничества в различных экономических и торговых областях с исламской республикой", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД республики.Также Багаи назвал новый пакет санкций США явным и настойчивым стремлением американских чиновников нарушать закон, права и интересы других стран, а также попыткой "разрушить отношения между развивающимися странами посредством экономического терроризма". Он подчеркнул, что новы санкции – наглядное свидетельство противоречивого подхода американских чиновников и отсутствия у них воли и серьезности в продвижении дипломатического пути в переговорах с Ираном.Введение новых санкций со стороны США произошло на фоне переговоров по ядерной сделке с Ираном. Третий раунд непрямых переговоров Тегерана и Вашингтона с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также технических групп обеих сторон прошел в Омане 26 апреля. По их итогам иранский министр заявил, что доволен ходом переговоров, хотя противоречия стран как по деталям сделки по иранской ядерной программе, так и по общим положениям сохраняются. Следующий раунд, как заявлял МИД Омана, должен состояться 3 мая. При этом иранская сторона отметила, что оманские власти определят как место, так и время проведения ирано-американских консультаций. Портал Axios сообщал, что четвертый раунд может пройти в Риме 3 мая.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250428/iran-2013929016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, вашингтон (штат), тегеран (город)