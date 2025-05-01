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Иран осудил введение нового пакета санкций со стороны США - РИА Новости, 01.05.2025
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13:43 01.05.2025 (обновлено: 13:59 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/iran-2014566106.html
Иран осудил введение нового пакета санкций со стороны США
Иран осудил введение нового пакета санкций со стороны США - РИА Новости, 01.05.2025
Иран осудил введение нового пакета санкций со стороны США
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи осудил введение нового пакета санкций со стороны Вашингтона против Тегерана, а также его партнеров за... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T13:43:00+03:00
2025-05-01T13:59:00+03:00
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тегеран (город)
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ТЕГЕРАН, 1 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи осудил введение нового пакета санкций со стороны Вашингтона против Тегерана, а также его партнеров за сотрудничество с исламской республикой в торгово-экономической сфере, говорится в заявлении иранского МИД.Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон расширил санкции против иранской нефти и суден, якобы использующихся для ее перевозки. Под американские санкции попали две компании и два связанных с ними судна, якобы участвующие в логистической цепочке перевозки иранской нефти."Представитель МИД Багаи решительно осудил новые санкции США против физических и юридических лиц в Иране, а также против лиц в ряде других стран под предлогом их сотрудничества в различных экономических и торговых областях с исламской республикой", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД республики.Также Багаи назвал новый пакет санкций США явным и настойчивым стремлением американских чиновников нарушать закон, права и интересы других стран, а также попыткой "разрушить отношения между развивающимися странами посредством экономического терроризма". Он подчеркнул, что новы санкции – наглядное свидетельство противоречивого подхода американских чиновников и отсутствия у них воли и серьезности в продвижении дипломатического пути в переговорах с Ираном.Введение новых санкций со стороны США произошло на фоне переговоров по ядерной сделке с Ираном. Третий раунд непрямых переговоров Тегерана и Вашингтона с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также технических групп обеих сторон прошел в Омане 26 апреля. По их итогам иранский министр заявил, что доволен ходом переговоров, хотя противоречия стран как по деталям сделки по иранской ядерной программе, так и по общим положениям сохраняются. Следующий раунд, как заявлял МИД Омана, должен состояться 3 мая. При этом иранская сторона отметила, что оманские власти определят как место, так и время проведения ирано-американских консультаций. Портал Axios сообщал, что четвертый раунд может пройти в Риме 3 мая.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250428/iran-2013929016.html
https://ria.ru/20250429/uoltts-2014107815.html
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в мире, иран, вашингтон (штат), тегеран (город)
В мире, Иран, Вашингтон (штат), Тегеран (город)
Иран осудил введение нового пакета санкций со стороны США

Иран осудил введение новых санкций со стороны США против страны и ее партнеров

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 1 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи осудил введение нового пакета санкций со стороны Вашингтона против Тегерана, а также его партнеров за сотрудничество с исламской республикой в торгово-экономической сфере, говорится в заявлении иранского МИД.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон расширил санкции против иранской нефти и суден, якобы использующихся для ее перевозки. Под американские санкции попали две компании и два связанных с ними судна, якобы участвующие в логистической цепочке перевозки иранской нефти.
Вид города Рима - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Иран готов провести встречу по ядерной сделке с тремя европейскими странами
28 апреля, 20:14
"Представитель МИД Багаи решительно осудил новые санкции США против физических и юридических лиц в Иране, а также против лиц в ряде других стран под предлогом их сотрудничества в различных экономических и торговых областях с исламской республикой", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД республики.
Также Багаи назвал новый пакет санкций США явным и настойчивым стремлением американских чиновников нарушать закон, права и интересы других стран, а также попыткой "разрушить отношения между развивающимися странами посредством экономического терроризма". Он подчеркнул, что новы санкции – наглядное свидетельство противоречивого подхода американских чиновников и отсутствия у них воли и серьезности в продвижении дипломатического пути в переговорах с Ираном.
Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Уолтц рассказал о переговорах США и Ирана
29 апреля, 16:17
Введение новых санкций со стороны США произошло на фоне переговоров по ядерной сделке с Ираном. Третий раунд непрямых переговоров Тегерана и Вашингтона с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также технических групп обеих сторон прошел в Омане 26 апреля. По их итогам иранский министр заявил, что доволен ходом переговоров, хотя противоречия стран как по деталям сделки по иранской ядерной программе, так и по общим положениям сохраняются. Следующий раунд, как заявлял МИД Омана, должен состояться 3 мая. При этом иранская сторона отметила, что оманские власти определят как место, так и время проведения ирано-американских консультаций. Портал Axios сообщал, что четвертый раунд может пройти в Риме 3 мая.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Иран пообещал соразмерный ответ на заявление "евротройки" о санкциях
11 сентября 2024, 14:40
 
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