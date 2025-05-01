Виновные в теракте в Пахалгаме должны быть наказаны, заявил глава МИД Индии
Глава МИД Индии Джайшанкар: виновные в теракте в Пахалгаме должны быть наказаны
© Евгений БиятовФлаг Индии
© Евгений Биятов
Флаг Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мая – РИА Новости. Исполнители и организаторы теракта в Пахалгаме должны быть привлечены к ответственности, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар по итогам телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио.
"Вчера обсуждал теракт в Пахалгаме с госсекретарем США Марко Рубио. Его исполнители, покровители и организаторы должны быть привлечены к ответственности", - написал Джайшанкар в соцсети X.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.
* Запрещенная в России террористическая организация
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