https://ria.ru/20250501/indiya-2014535685.html

Виновные в теракте в Пахалгаме должны быть наказаны, заявил глава МИД Индии

Виновные в теракте в Пахалгаме должны быть наказаны, заявил глава МИД Индии - РИА Новости, 01.05.2025

Виновные в теракте в Пахалгаме должны быть наказаны, заявил глава МИД Индии

Исполнители и организаторы теракта в Пахалгаме должны быть привлечены к ответственности, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар по итогам телефонного... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T06:40:00+03:00

2025-05-01T06:40:00+03:00

2025-05-01T06:40:00+03:00

в мире

индия

пакистан

сша

марко рубио

субраманиам джайшанкар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010408469_0:257:3021:1956_1920x0_80_0_0_b99898597dec60fe1b8faf821e31c260.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мая – РИА Новости. Исполнители и организаторы теракта в Пахалгаме должны быть привлечены к ответственности, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар по итогам телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио. "Вчера обсуждал теракт в Пахалгаме с госсекретарем США Марко Рубио. Его исполнители, покровители и организаторы должны быть привлечены к ответственности", - написал Джайшанкар в соцсети X. Ранее госдепартамент США сообщил, что Рубио в ходе телефонных разговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и министром иностранных дел Индии призвал каждую из сторон к снижению напряженности и поддержанию мира. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250430/indiya-2014396714.html

https://ria.ru/20250430/es-2014385021.html

индия

пакистан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, пакистан, сша, марко рубио, субраманиам джайшанкар