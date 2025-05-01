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Виновные в теракте в Пахалгаме должны быть наказаны, заявил глава МИД Индии - РИА Новости, 01.05.2025
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06:40 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/indiya-2014535685.html
Виновные в теракте в Пахалгаме должны быть наказаны, заявил глава МИД Индии
Виновные в теракте в Пахалгаме должны быть наказаны, заявил глава МИД Индии - РИА Новости, 01.05.2025
Виновные в теракте в Пахалгаме должны быть наказаны, заявил глава МИД Индии
Исполнители и организаторы теракта в Пахалгаме должны быть привлечены к ответственности, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар по итогам телефонного... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T06:40:00+03:00
2025-05-01T06:40:00+03:00
в мире
индия
пакистан
сша
марко рубио
субраманиам джайшанкар
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мая – РИА Новости. Исполнители и организаторы теракта в Пахалгаме должны быть привлечены к ответственности, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар по итогам телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио. "Вчера обсуждал теракт в Пахалгаме с госсекретарем США Марко Рубио. Его исполнители, покровители и организаторы должны быть привлечены к ответственности", - написал Джайшанкар в соцсети X. Ранее госдепартамент США сообщил, что Рубио в ходе телефонных разговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и министром иностранных дел Индии призвал каждую из сторон к снижению напряженности и поддержанию мира. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250430/indiya-2014396714.html
https://ria.ru/20250430/es-2014385021.html
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в мире, индия, пакистан, сша, марко рубио, субраманиам джайшанкар
В мире, Индия, Пакистан, США, Марко Рубио, Субраманиам Джайшанкар
Виновные в теракте в Пахалгаме должны быть наказаны, заявил глава МИД Индии

Глава МИД Индии Джайшанкар: виновные в теракте в Пахалгаме должны быть наказаны

© Евгений БиятовФлаг Индии
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Евгений Биятов
Флаг Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мая – РИА Новости. Исполнители и организаторы теракта в Пахалгаме должны быть привлечены к ответственности, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар по итогам телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио.
"Вчера обсуждал теракт в Пахалгаме с госсекретарем США Марко Рубио. Его исполнители, покровители и организаторы должны быть привлечены к ответственности", - написал Джайшанкар в соцсети X.
Пакистанские военные - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Индия и Пакистан обсудили нарушения перемирия на границе, сообщает ANI
30 апреля, 15:46
Ранее госдепартамент США сообщил, что Рубио в ходе телефонных разговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и министром иностранных дел Индии призвал каждую из сторон к снижению напряженности и поддержанию мира.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.
* Запрещенная в России террористическая организация
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Евросоюз призвал Индию и Пакистан к мирному диалогу
30 апреля, 15:19
 
В миреИндияПакистанСШАМарко РубиоСубраманиам Джайшанкар
 
 
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