https://ria.ru/20250501/indiya-2014535426.html

В Индии в седьмой раз отметили нарушение Пакистаном перемирия на границе

В Индии в седьмой раз отметили нарушение Пакистаном перемирия на границе - РИА Новости, 01.05.2025

В Индии в седьмой раз отметили нарушение Пакистаном перемирия на границе

Армия Индии вновь отмечает нарушение Пакистаном режима прекращения огня вдоль линии контроля в долине Кашмира, это уже седьмое нарушение подряд, заявил в... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T06:36:00+03:00

2025-05-01T06:36:00+03:00

2025-05-01T06:43:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мая - РИА Новости. Армия Индии вновь отмечает нарушение Пакистаном режима прекращения огня вдоль линии контроля в долине Кашмира, это уже седьмое нарушение подряд, заявил в четверг представитель индийского министерства обороны. "В ночь с 30 апреля на 1 мая посты пакистанской армии открыли неспровоцированный огонь из стрелкового оружия через линию контроля напротив Купвары, Ури и Ахнора на союзной территории Джамму и Кашмир. Индийская армия ответила на огонь", - цитирует телеканал News 18 ответ представителя армии Индии. Накануне агентство АНИ со ссылкой на источники сообщило, что представители минобороны Индии и Пакистана обсудили нарушения режима прекращения огня на границе двух стран, в ходе переговоров Индия предупредила Пакистан о неспровоцированных нарушениях пакистанской армией вдоль линии контроля. Индия имеет общую границу протяженностью 3323 километра с Пакистаном, включающую международную границу протяженностью около 2,4 тысячи километров от Гуджарата до Ахнура в Джамму, 740-километровую линию контроля от Джамму до Леха и 110-километровую линию фактической наземной позиции в регионе Сиачен. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250430/indiya-2014488706.html

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