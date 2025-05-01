В Индии в седьмой раз отметили нарушение Пакистаном перемирия на границе
Армия Индии в седьмой раз подряд отметила нарушение Пакистаном перемирия
© AP Photo / Channi AnandВоеннослужащий пограничных сил безопасности Индии на границе с Пакистаном
© AP Photo / Channi Anand
Военнослужащий пограничных сил безопасности Индии на границе с Пакистаном. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мая - РИА Новости. Армия Индии вновь отмечает нарушение Пакистаном режима прекращения огня вдоль линии контроля в долине Кашмира, это уже седьмое нарушение подряд, заявил в четверг представитель индийского министерства обороны.
Накануне агентство АНИ со ссылкой на источники сообщило, что представители минобороны Индии и Пакистана обсудили нарушения режима прекращения огня на границе двух стран, в ходе переговоров Индия предупредила Пакистан о неспровоцированных нарушениях пакистанской армией вдоль линии контроля.
Индия имеет общую границу протяженностью 3323 километра с Пакистаном, включающую международную границу протяженностью около 2,4 тысячи километров от Гуджарата до Ахнура в Джамму, 740-километровую линию контроля от Джамму до Леха и 110-километровую линию фактической наземной позиции в регионе Сиачен.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
* Запрещенная в России террористическая организация