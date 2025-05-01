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В Индии в седьмой раз отметили нарушение Пакистаном перемирия на границе - РИА Новости, 01.05.2025
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06:36 01.05.2025 (обновлено: 06:43 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/indiya-2014535426.html
В Индии в седьмой раз отметили нарушение Пакистаном перемирия на границе
В Индии в седьмой раз отметили нарушение Пакистаном перемирия на границе - РИА Новости, 01.05.2025
В Индии в седьмой раз отметили нарушение Пакистаном перемирия на границе
Армия Индии вновь отмечает нарушение Пакистаном режима прекращения огня вдоль линии контроля в долине Кашмира, это уже седьмое нарушение подряд, заявил в... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T06:36:00+03:00
2025-05-01T06:43:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мая - РИА Новости. Армия Индии вновь отмечает нарушение Пакистаном режима прекращения огня вдоль линии контроля в долине Кашмира, это уже седьмое нарушение подряд, заявил в четверг представитель индийского министерства обороны. "В ночь с 30 апреля на 1 мая посты пакистанской армии открыли неспровоцированный огонь из стрелкового оружия через линию контроля напротив Купвары, Ури и Ахнора на союзной территории Джамму и Кашмир. Индийская армия ответила на огонь", - цитирует телеканал News 18 ответ представителя армии Индии. Накануне агентство АНИ со ссылкой на источники сообщило, что представители минобороны Индии и Пакистана обсудили нарушения режима прекращения огня на границе двух стран, в ходе переговоров Индия предупредила Пакистан о неспровоцированных нарушениях пакистанской армией вдоль линии контроля. Индия имеет общую границу протяженностью 3323 километра с Пакистаном, включающую международную границу протяженностью около 2,4 тысячи километров от Гуджарата до Ахнура в Джамму, 740-километровую линию контроля от Джамму до Леха и 110-километровую линию фактической наземной позиции в регионе Сиачен. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250430/indiya-2014488706.html
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в мире, индия, пакистан, джамму
В мире, Индия, Пакистан, Джамму
В Индии в седьмой раз отметили нарушение Пакистаном перемирия на границе

Армия Индии в седьмой раз подряд отметила нарушение Пакистаном перемирия

© AP Photo / Channi AnandВоеннослужащий пограничных сил безопасности Индии на границе с Пакистаном
Военнослужащий пограничных сил безопасности Индии на границе с Пакистаном - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Channi Anand
Военнослужащий пограничных сил безопасности Индии на границе с Пакистаном. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мая - РИА Новости. Армия Индии вновь отмечает нарушение Пакистаном режима прекращения огня вдоль линии контроля в долине Кашмира, это уже седьмое нарушение подряд, заявил в четверг представитель индийского министерства обороны.
"В ночь с 30 апреля на 1 мая посты пакистанской армии открыли неспровоцированный огонь из стрелкового оружия через линию контроля напротив Купвары, Ури и Ахнора на союзной территории Джамму и Кашмир. Индийская армия ответила на огонь", - цитирует телеканал News 18 ответ представителя армии Индии.
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Индия закрывает воздушное пространство для судов, связанных с Пакистаном
30 апреля, 20:20
Накануне агентство АНИ со ссылкой на источники сообщило, что представители минобороны Индии и Пакистана обсудили нарушения режима прекращения огня на границе двух стран, в ходе переговоров Индия предупредила Пакистан о неспровоцированных нарушениях пакистанской армией вдоль линии контроля.
Индия имеет общую границу протяженностью 3323 километра с Пакистаном, включающую международную границу протяженностью около 2,4 тысячи километров от Гуджарата до Ахнура в Джамму, 740-километровую линию контроля от Джамму до Леха и 110-километровую линию фактической наземной позиции в регионе Сиачен.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
* Запрещенная в России террористическая организация
Пакистанские военные - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Индия и Пакистан обсудили нарушения перемирия на границе, сообщает ANI
30 апреля, 15:46
 
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